「Ryu Spa」が全面リブランド。久米島海洋深層水×沖縄の生命力を確かな実感に。新コンセプト「Ryutie」の世界観を先行体験できる旗艦店が4月25日（土）那覇でリニューアルオープン

株式会社ポイントピュール

株式会社ポイントピュール（本社：沖縄県久米島、代表：宇野祐作）は、自社ブランド「Ryu Spa」を、これまでの知見を活かし、久米島の海洋深層水をベースに沖縄の素材に着目した現代の肌の悩みにこたえるラインナップへと生まれ変わります。「Ryu Spa」のリブランドに伴い、先行して新コンセプト「Ryutie」を体験できる旗艦店（県庁前店）が4月24日（金）14時にプレオープン、25日（土）グランドオープンします。今回のリニューアル店舗は、単なる販売の場ではなく、お客様が沖縄の恵みを肌で感じ、ブランドの新しい歩みを共創していく場所です。ぜひ、新しくなった「Ryutie」を五感で体験してください。

進化したスキンケア「Ryutie」は、旗艦店でのお客様ニーズを活かし、順次、自社の販売チャネルにて展開を予定しております。

沖縄の自然素材と久米島海洋深層水を核に、「素材から品質を組み立てる」という思想を体現した新ブランドRyutieの旗艦店舗。無駄を削ぎ落とした空間設計により、素材・品質・信頼の関係性を静かに表現。観光的な一過性の体験ではなく、日常の中で使い続けることで実感できるスキンケアを提案し、ブランドの世界観とものづくり哲学を体感いただける場として展開。

リブランドの背景と想い

1. 新しいブランドコンセプトの宣言

「肌は、整えば美しい。」

私たちは、一時的な変化を求める美容ではなく、肌本来の力を信じ、健やかな状態を「整える」ことに立ち返ります。一度きりの印象ではなく、使い続けるほどに違いとして残ること。毎日使うたびに積み重なっていく確かな実感を。そんな誠実なスキンケアのあり方を追求するために、このたびブランドを刷新いたしました。

2. 沖縄・久米島の自然が教えてくれたこと（素材へのこだわり）

私たちの原点は、久米島の海が育てた水にあります。そして、過酷な陽光の中でたくましく育つ沖縄の植物たち。これら地域資源の恩恵を最大限に引き出すために、それぞれの原料に理由を問い、自然由来という言葉に頼らず、科学的根拠と安全性を重ねて設計。素材の力をそのまま使うのではなく、肌にとって意味のあるかたちへと結び直す。それがRyutieのものづくりです。

3. 「売る場所」から「対話する場所」へ（接客スタイルの変化）

リブランドに伴い、店舗での体験も大きく変わります。私たちは、商品を販売することだけを目的にしません。お客様お一人おひとりの肌の状態、悩み、そして日々の暮らしにどのように寄り添えるか。対話を通じて最適な使い方をご提案する「伴走者」でありたいと考えています。実際に手にとり、香りや質感を確認しながら、ご自身の肌が喜ぶ感覚を確かめていただく。無理なおすすめではなく、納得感を持って選んでいただく時間が、結果として長く愛用いただける信頼へとつながると信じています。

4. 地域と共に歩み、未来へつなぐ（地元への想い）

私たちは、沖縄の魅力を発信する拠点としての役割も担っています。観光で訪れる方には、この島が育んだ素材の力を。そして地元の方には、日常を支える良きパートナーとして。地域に根ざし、ものづくりへの真摯な姿勢を伝え続けることで、沖縄の価値を共に高めていきたいと考えています。

ブランドストーリーについて

新しいブランドコンセプト・ロゴ

ブランド「Ryutie（リュティエ）」について

肌に触れるものは、どこまでも純粋で、確かなものであってほしい。

そんな願いに応えるべく、『整える』という原点に立ち返り、ブランドを再定義しました。

肌が整うことで心まで整っていく。私たちはすべての人が本来持つ美しさを引き出すパートナーでありたいと考えております。

それぞれの原料に理由を問い、自然由来という言葉に頼らず、科学的根拠と安全性を重ねて肌にとって意味のあるかたちへと結び直す。

それがRyutieのものづくりです。

ブランドロゴについて

旗艦店概要と体験コンテンツ

＜店舗名＞ Ryutie フラッグシップショップ / 国際通り県庁前店

＜所在地＞ 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3丁目2-20しんれんサービスビル1F

＜営業時間＞ 10：00～21：00 ＜電話番号＞ 098-917-2100

＜アクセス＞ ゆいレール県庁前駅から徒歩約4分

＜リニューアルオープン日＞ 2026年4月25日（土）※プレオープンは24日（木）14:00～18:00

■オープニングキャンペーン

１. 4/25～5/10 ご購入いただいた方へオリジナルノベルティプレゼント

税込5,000円以上のご購入でオリジナルカッサプレート、税込10,000円以上のご購入ではさらにオリジナルコンパクトミラーも進呈。

２. 4/25～5/10 新規会員登録・SNSフォロー特典

新規会員登録およびSNSフォローをいただいたお客様には、

肌測定及びカウンセリング体験を無料でご提供。毛穴や乾燥、

シミ、シワなどご自身の肌状態をチェックいただけます。

ぜひこの機会に体験して最適な商品選びにつなげてください。

３. 4/25～5/31 スタンプラリー企画

「Ryutieフラッグシップショップ」に加え、既存店舗「RyuSpaむつみ橋店」「RyuSpa首里店」にてスタンプラリー企画を同時開催。色々なプレゼントをご用意しています。

肌診断画像１.肌診断画像２.

「Ryutie」ブランド紹介

■ブランドの基盤を担うデイリーケアライン

-＆Resort Ryutie-

肌コンディションを整え、健やかな状態を維持することに

重きを置き、肌へのやさしさと実感のバランスを追求。

年齢や肌質を問わず幅広いお客様にご使用いただける処方。

＆Resort Ryutie

■肌悩みに対して集中的にアプローチする高機能なスペシャルケアライン

-Ryutie Deep Moist-

沖縄和漢由来成分を中心に構成し、肌のうるおい保持力を高めることに特化した保湿重視のライン。

-Ryutie Rich Shine-

自然素材と先端技術を融合させ、ツヤ明るさに加え、ハリ弾力へアプローチ。

-Ryutie Core Refine Serum-

独自製法によりヒト幹細胞由来成分と白金ナノコロイドを組み合わせ、肌コンディションの底上げを担う。

■沖縄素材の魅力を体感的に伝えるライン

-Ryutie Botanica-

沖縄素材の力を最大限に引き出し、保湿持続力を高め、肌を整える。

Ryutie Botanica

株式会社ポイントピュールについて

ポイントピュールは、2001年に創業し、今年25周年を迎えた久米島発の化粧品メーカーです。

製品のベースとなる「水」は沖縄本島の西およそ100kmに位置する美しい自然に囲まれた久米島の海底から汲み上げられた海洋深層水を使用しています。工場は久米島海洋深層水の取水を行っている沖縄県海洋深層水研究所に隣接しており、地下のパイプを通して外気に触れることなく深層水を直接工場内に取り入れ、沖縄の天然成分と機能性にこだわった化粧品の開発・製造を行っています。

私たちは沖縄の地域資源を活かしたその豊かな自然を後世に残すべく、積極的に環境を守る取り組みも行っています。

【会社概要】

社名：株式会社ポイントピュール

本社所在地：沖縄県島尻郡久米島町字真謝486-12

代表取締役：宇野 祐作

事業内容： 化粧品製造業・製造販売業、医薬部外品製造業・製造販売業

取得登録番号：医薬部外品製造業許可証：第47DZ200001号

医薬部外品製造販売業許可証：第47DOX10003号

化粧品製造業許可証：第47CZ008028号

化粧品製造販売業許可証：第47COX00011号

取得認証ISO9001：2015 ISO22716：2007

設立： 2001年3月9日

HP：https://pointpyuru.co.jp/