エイジングケア※1 ブランド「エフェクティム」の「ブライト ビューティー リフティング アクティベーター（美顔器）」複合RF搭載など、+34%の性能進化※2 を実現し、新登場

株式会社資生堂

ハリも透明感もより美しく、引き出す

先端皮膚科学研究に基づき開発された、エイジングケア※1ブランド「エフェクティム」から、+34%の性能進化※2を実現した『ブライト ビューティー リフティング アクティベーター（美顔器）』が、2026年4月21日より、全国の化粧品専門店を中心に発売します。

《従来品の2億回から、3億回※3のエネルギーを肌へ。ハリも透明感もより美しく、引き出す。》

シリーズ唯一、2つのモードを1台に集約したWモードタイプの『ブライト ビューティー リフティング アクティベーター（美顔器）』は、主に2つの進化を実現しています。複合RF波形の搭載により、立ち上がりが早く、長く持続する温感設計の実現と、新たに追加2種の浸透波形を搭載。美容成分が肌になじむよう、スキンケアとの組み合わせに着目した設計になっています。

従来品の2億回から、3億回※3のエネルギーを肌へ。ハンドケアでは叶わない回数のエネルギーを肌の深層に注ぎ込みます。独自の波形を含むSTEM※4マルチフォースを搭載した「リフトモード」と、SPOT※5ルートシューティングパルスを搭載した「ブライトモード」の2つのモードは継続採用。1日に1回6分、シンプルな操作で目的に応じたケアを選び、無理なく続けられます。

合わせ使いをおすすめする『ブライト リフティング セラム（医薬部外品）』は、資生堂独自の美白有効成分であり、シミを防ぐ4MSK※6。さらに、SPOT※7ルートエフェクトコンプレックス(ニンジンエキス、ヨモギエキス(2)、アセンヤクエキス、2-O-エチル-L-アスコルビン酸、海藻エキス(4)、トリメチルグリシン、グリセリン：整肌・保湿)、希少な日本産酵母エキスを含むSTEM※4コンプレックス(加水分解酵母、イノシトール、サクラ葉エキス、カシア樹皮エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズ水、グリセリン：保湿)などの美容成分を厳選して配合しています。

『ブライト ビューティー リフティング アクティベーター』と『ブライト リフティング セラム（医薬部外品）』は、年齢のあらわれやすいフェイスラインの肌を、ハリと透明感※8うるおいに満ちたクリアな肌へ導きます。

※1年齢に応じた、美容機器による対策と化粧品によるうるおいケア

※2当社該当機器アップグレード前後の電流の波の総数の比較

※3機器が6分間のケアの中で発する電流の波の総数。スタンダード波形のHz数と時間から2.89億回 を算出（概算値）。Hzとは1秒当たりの波の回数を表す単位のこと

※4 Special Treatment as the Essential Method

※5 Special Powered Original Treatment

※6 4-メトキシサリチル酸カリウム

※7 Special Performance Original Treatment

※8 うるおいによる

《エフェクティムの目指す美 ”肌姿勢” とは？》

肌姿勢は、資生堂グループのエイジングケア※1ブランド「エフェクティム」の皮膚科学研究がたどり着いた新しい美の可能性。時の流れにも、環境の変化にもブレない美しさをつくる、肌の姿勢のこと。

凛と伸びた背筋のように、いきいきとした肌と、しなやかな表情を叶えます。

《エフェクティムについて》

エフェクティムは、先端皮膚科学研究に基づき、美容機器の物理エネルギーとスキンケア（専用美容液成分）の生命科学エネルギーの融合による、新しいエイジングケア※1ソリューションを提供するブランドです。

■EFFECTIM ブランドサイト https://www.effectimbeauty.com/?rt_pr=tru83

■EFFECTIM 公式インスタグラム https://www.instagram.com/effectim_official/

【商品概要】2品目2品種

■商品名

エフェクティム ブライト ビューティー リフティング アクティベーター

■分類

美顔器(全顔用)

■品種

1種

■参考小売価格

105,000円（税込 115,500円）

■商品名

エフェクティム ブライト リフティング セラム

■分類

美容液（医薬部外品）

■容量

30mL

■品種

1種

■参考小売価格

15,000円（税込 16,500円）

＊価格は参考小売価格です。店舗によって異なる場合があります。