【デビュー30周年】ふくざわゆみこ絵本原画展を開催中！　4月25日にトークイベントも（長野・岡谷）

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、イルフ童画館にて開催中の「ふくざわゆみこ絵本原画展」に協力しています。本展の開催期間は2026年4月9日（木）～6月16日（火）です。また、会期中の4月25日（土）には、担当編集者によるトークイベントも開催されます。

1996年に「おおきなポケット」のコミックでデビューした絵本作家のふくざわゆみこさん。以後、森の動物たちをテーマに「おおきなクマさんとちいさなヤマネくん」シリーズ（福音館書店）や、「もりのえほん」シリーズ（Gakken）、「ぎょうれつのできるおいしいえほん」シリーズ（教育画劇）などの絵本を描き続け、多くのファンに愛されています。本展では、デビュー作の貴重なコミックから人気シリーズまで、多くの原画を展示。ふくざわゆみこさんならではの、森の動物たちのすてきな世界をお楽しみいただけます。

4月25日（土）には担当編集者によるトークイベントもあります。絵本の制作秘話や、ふくざわさんが絵本に込めた想いなど、ふくざわゆみこさんの絵本の魅力を深掘りします。愛らしい絵本の世界へ、ぜひ足をお運びください。

■原画展詳細

・場所：イルフ童画館

・会期：2026年4月9日（木）～6月16日（火）

・開館時間：9:00～18:00 ※入館は17:30まで

・休館日：毎週水曜日 ※祝日は開館

・入場料：一般…520円（420円）、中高生…310円（210円）、小学生…160円（110円）

※（ ）内は10名以上の団体料金、すべて税込

詳細はこちら▶https://www.ilf.jp/show/kaisai/

■トークイベント詳細

・日時：2026年4月25日（土）13:30～

・場所：イルフ童画館（2階 企画展示室）

・参加費：無料（別途入館料が必要となります）

・登壇者：長峯宣子（Gakken編集者）、清田久美子（フリー編集者）

※ご参加には事前のお申し込みが必要です。お電話にてお申し込みください（TEL：0266-24-3319）

【施設情報】

所在地：〒394-0027 長野県岡谷市中央町2-2-1

TEL：0266-24-3319

WEBサイト：https://www.ilf.jp/

■Gakkenの展示作品紹介

『もりのホテル』

あらいぐま一家の「もりのホテル」は人気のホテル。花がいっぱいで食事もおいしく、お客さまにぴったりの部屋へ案内してくれます。今日もお客さまを迎えていると鳥のコーラス隊が20羽も到着！ みんなが泊まれる部屋はあるかな？

『もりのはなやさん』

おおかみさんは花のことばがわかる森の花屋さん。毎日花たちと森のみんなに笑顔を届けたいねと話しています。ある日チューリップを届けにいくと、うさぎさんがケガをしていて…。おおかみさんとチューリップがしたこととは…？

【ふくざわゆみこさんプロフィール】

東京都生まれ。絵本作家。主な絵本に『もりのホテル』『もりのとしょかん』『もりのかばんやさん』（Gakken）、「おおきなクマさんとちいさなヤマネくん」シリーズ（福音館書店）、「ぎょうれつのできるおいしいえほん」シリーズ（教育画劇）、「モモンガのはいたつやさん」シリーズ（文溪堂）、『やさいもぐもぐ』（ひかりのくに）、『はりねずみのおいしゃさん』（世界文化社）、『くぬぎのもりのりすのがっこう』（アリス館）などがある。

［商品概要］

■『もりのホテル』

作・絵：ふくざわゆみこ

定価：1,760円（税込）

発売日：2015年4月23日

判型：250×250ｍｍ／32ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-204179-2

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020417900(https://hon.gakken.jp/book/1020417900)

■『もりのはなやさん』

作・絵：ふくざわゆみこ

定価：1,760円（税込）

発売日：2024年5月23日

判型：250×250ｍｍ／32ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-205950-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020595000(https://hon.gakken.jp/book/1020595000)

【本書のご購入はコチラ】

▼『もりのホテル』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052041798/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052041798/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/13169757/(https://books.rakuten.co.jp/rb/13169757/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1106515547(https://7net.omni7.jp/detail/1106515547)

▼『もりのはなやさん』

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052059506/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052059506/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/17822818/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17822818/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107496878(https://7net.omni7.jp/detail/1107496878)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開