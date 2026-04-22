J-CAT、京王電鉄と連携し「京王百草園」の歴史を愛でる特別な体験プランを公開

J-CAT株式会社

インバウンド向けに日本の魅力を体験として提供する「Wabunka」と国内向けに大人の非日常体験を提供する「Otonami」を運営するJ-CAT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：飯倉 竜、以下「J-CAT」）は、この度、京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下、「京王電鉄」）が実施するオープンイノベーションプログラム「JISOU（ジソウ）」の採択企業として、同社との協業を開始いたします。

今回、京王沿線の歴史的資源である「京王百草園（けいおうもぐさえん）」にて、日本庭園の美と精神性に触れる没入型の非日常体験プランを「Wabunka」「Otonami」両サービスより公開いたします。本取り組みは、京王百草園の魅力を再発掘し、国内外の観光客へ高付加価値な体験を提供することで、同施設のブランド向上と活性化を推進するものです。将来的には、こうした体験コンテンツを軸とした、周辺地域や沿線全体の活性化に寄与するモデルケースとなることを目指します。

◼️「JISOU」におけるJ-CATの役割と取り組み

京王電鉄はスタートアップ企業をはじめとした外部パートナーとの共創によるオー プンイノベーションプログラムを実施しています。その一環として展開する、「JISOU（ジソウ）」では、 事業部が提示したテーマの課題解決にむけ、共創を推進しています。当社はこの共創の枠組みにおいて、独自のノウハウを用いた以下項目に基づき、京王百草園の魅力を最大化する新たな価値創造に取り組みます。

1. 季節を問わない継続的な「目的地（デスティネーション）」の創出

梅の名所として親しまれる京王百草園において、催事期間に依存しない通年での魅力を創出します。新宿からの優れたアクセス性を活かし、日常から離れた特別な没入型体験を提供することで、年間を通じて訪れる価値のある目的地としての魅力を高め、滞在時間の延長やリピーターの醸成を推進します。

2. 伝統資産を活かした新たな体験価値の提供

江戸時代から続く庭園や、茶室「三檪庵」といった貴重な歴史的資産を、現代のニーズに即した体験の場として活用します。京王電鉄が守り続けてきた伝統資産に、当社独自のプロデュースを掛け合わせることで、文化財の新たな活用モデルを提示します。

3. ターゲットに最適化した体験の提供と新たな層への魅力発信

「Wabunka」および「Otonami」が大切にしている、知的好奇心や文化的感度の高い国内外のゲストへ、京王百草園の魅力を直接お届けします。それぞれのサービスが持つ特性を活かし、本質的な体験を求める方々に寄り添ったコンテンツを提案することで、これまでの客層に加え、沿線全体における新たな方々との出逢いと繋がりを広げてまいります。

◼️京王百草園での水墨画体験プラン

本体験プランは、多摩丘陵の豊かな自然に抱かれた「京王百草園」を舞台に、その道の第一人者から直接水墨画を学ぶ「Wabunka」のオリジナル体験プランです。



体験の始まりは、江戸時代から続く庭園の物語に触れる時間から。ガイドの案内と共に園内を散策し、四季折々の自然美を堪能しながら日本庭園が紡いできた歴史を紐解きます。その後、舞台を秋田杉を使用した伝統建築「三檪庵」へと移し、国際墨画会の実力派講師による手ほどきのもと、水墨画の神髄に触れる没入のひとときを過ごします。

自ら墨を磨り、季節の草花を色紙に描き出すプロセスは、まさに自分自身と深く向き合う瞑想のような静かな時間。墨の濃淡が織りなす表現世界を通じて、感性を研ぎ澄ます体験をお愉しみいただけます。

予約・詳細はこちら :https://m.wabunka-lux.jp/49214wz

※インバウンド向け体験の詳細は、Wabunkaサイトにて公開。

※近日中に国内向けに大人の非日常体験をお届けする「Otonami」より、京王百草園での水彩画のオリジナル体験プランを公開予定です。詳細は、Otonamiサイトにてご確認ください。

「Otonami」：https://otonami.jp/





◼️今後の展望

今後は本事例を参考に、その土地にフォーカスした体験プランの創出に取り組んで参ります。今回の共創モデルを、今後の自治体や地域事業者との連携にも活かし、日本各地の観光資源の魅力向上に貢献してまいります。

◼️京王百草園

東京都日野市に佇む、現在は京王電鉄株式会社（Keio Corporation）が運営する由緒ある日本庭園。江戸時代からの歴史を持ち、梅や紅葉の名所として多くの文人墨客に愛されてきた。

四季折々の花々と、高台からの見事な眺望を楽しむことができ、毎年11月中旬から12月上旬には紅葉まつり、2月上旬から3月上旬には梅まつりが開催され、多くの人々で賑わう。

（京王線「百草園」駅から徒歩10分）

◼️京王電鉄株式会社

代表者：都村 智史

本社所在地：東京都多摩市関戸一丁目9番地1

ホームページ：https://www.keio.co.jp/

事業内容：鉄道事業、土地、建物の賃貸業・販売業など

◼️京王電鉄オープンイノベーションプログラム「JISOU」とは

京王電鉄の事業部門とスタートアップ企業をはじめとした外部企業との共創を推進していく オープンイノベーションプログラムです。本プログラムでは、期間を限定せず外部企業 からの提案を幅広く募集していくために常時アイデアを募集するほか、提案内容は事業部門 が直接検討を行い、スピード感をもって共創を推進していくことを目指します。

日本の魅力を感動体験として世界へ届ける◼️Wabunka

伝統文化から地域の風土まで、日本の奥深い魅力を探求する体験と旅を提供しています。自社で企画・構築した400件以上のオリジナルコンテンツを展開。専門ガイドが伴走する一回一組限定のプライベート体験を軸に、宿泊や移動までをひとつの物語のように組み合わせたプランを、Web上でシームレスに予約いただけます。知的好奇心の高いゲストに向け、日本の多面的な魅力を深く味わう、唯一無二の体験と旅をお届けしています。

Wabunka：https://wabunka-lux.jp

Instagram：https://www.instagram.com/wabunka.japan/

YouTube：https://www.youtube.com/@WabunkaJapan





■J-CAT株式会社

https://j-cat.co.jp/

代表者：代表取締役CEO 飯倉 竜

所在地：東京都港区芝公園2丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階

事業内容：観光体験予約サービス「Otonami / Wabunka」の企画・開発・運営、法人・団体向けカスタマイズ型イベントの企画・運営、

行政・法人向け地域資源活用型コンサルティングおよびプロジェクト受託



■問い合わせ

▶︎メディアからのお問い合わせ：pr-info@j-cat.co.jp

▶︎企業法人向けお問い合わせ：https://lp.otonami.jp/b2b

▶︎Wabunkaでの体験提供をご希望の事業者さまからのお問い合わせ：https://lp.otonami.jp/b2b