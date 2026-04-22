想定を上回る反響で好調なスタート！「レンジで作るだし巻き卵の素」WebCMを期間限定公開

ヤマキ株式会社

ヤマキ株式会社（本社：愛媛県伊予市、代表取締役社長：城戸善浩、以下ヤマキ）が2025年2月に発売した、電子レンジ専用調味料『楽チン屋(R)』シリーズの主力商品「レンジで作るだし巻き卵の素」は、発売後、想定を上回る反響を集め、順調な滑り出しを見せています。本商品は、卵を入れて電子レンジで加熱するだけで、満足の１品が完成する「簡単×おいしい」を両立した調味料です。こうした特長をより多くの方に知っていただくため、新しいWebCM「だし巻き卵って、難しい」編を、5月31日（日）までの期間限定で公開しています。

本WebCMは、UUUMマーケティング株式会社のクリエイティブ・スタジオ「一撃クラブ」とのコラボレーションにより制作したもので、料理番組さながらの演出を通じて、だし巻き卵づくりの悩みと解決策をユーモラスに描いています。

■タイパ志向の高まりで拡大するレンジ調理ニーズ

生活スタイルの多様化や調理家電の進化を背景に、家庭料理においてもタイムパフォーマンス（タイパ）を重視する志向が年々高まっています。単身世帯の増加に加え、近年では若年層を中心に、キッチンにコンロを置かない、あるいは火を使わない生活スタイルが広がり、SNSではこれを象徴する表現として「コンロキャンセル界隈」という言葉が話題になるなど、調理に対する価値観も大きく変化している状況です。時短調理の手段として電子レンジを活用する動きは定着しつつあり、“手軽さ”と“ちゃんとおいしい”を同時に満たすレンジ調理商品の需要は、今後さらに高まると見込まれています。

■売上目標を大きく上回り、3倍以上を記録。「だし巻き卵＝難しい」を変えた、「鰹節屋・だし屋」の電子レンジ調味料

こうした環境変化を受け、ヤマキは2025年2月、具材を入れて電子レンジで加熱するだけで一品が完成する電子レンジ専用調味料『楽チン屋(R)』シリーズを発売しました。

シリーズ第一弾となる「レンジで作るだし巻き卵の素」は、「鰹節屋・だし屋」ならではのだしへのこだわりから、卵に含ませることができるぎりぎりのだし液量を追求し、ふんわりとした食感と、だしのおいしさがあふれる味わいを実現。その手軽さとおいしさが支持され、2025年4月～2026年3月における売上は、当初の想定を大きく上回り、目標の3倍以上を達成しました。

■『楽チン屋(R)』シリーズ「レンジで作るだし巻き卵の素」新WebCMを期間限定公開

市場の反響を踏まえ、ヤマキは電子レンジ専用調味料『楽チン屋(R)』シリーズの主力商品である「レンジで作るだし巻き卵の素」について、魅力をより分かりやすく伝える新WebCM、「だし巻き卵って、難しい」編を5月31日（日）までの期間限定で公開しています。

本WebCMでは、だし巻き卵がうまく作れないシーンを料理番組風の演出で描きながら、卵を入れて電子レンジで加熱するだけで作れる手軽さを分かりやすく表現しています。さらに、完成しただし巻き卵を実際に口にした出演者が思わずこぼす「だし、じゅわ～っ」というリアクションを通じて、「鰹節屋・だし屋」ならではの、だしのうま味があふれるおいしさを伝えています。

■WebCM概要

タイトル ： 「だし巻き卵って、難しい」編（15秒）

公開期間 ： 2026 年4月1日（水）～2026年5月31日(日)

制作 ： UUUMマーケティング株式会社 クリエイティブ・スタジオ「一撃クラブ」

配信媒体 ： YouTube広告、Instagram広告

CM URL ：https://www.youtube.com/watch?v=xMiidhEaJCY

■『楽チン屋(R)』シリーズについて

『楽チン屋(R)』シリーズは、具材を入れてレンジで加熱するだけで本格的な一品が完成する、「簡単×おいしい」を追求した電子レンジ専用調味料です。

忙しい日常の中でも、手軽においしい料理を楽しみたいというニーズに応えるため、「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」ならではの技術と発想で開発したシリーズです。

現在は以下の全4品をラインアップしています。

・『楽チン屋(R)』シリーズ

レンジで作るだし巻き卵の素

レンジで作るケランチムの素

レンジで作る参鶏湯の素

レンジで作る和だしスープカレーの素

・標準小売価格：302円（税込）

・販売エリア：全国

・商品サイトURL ： https://www.yamaki.co.jp/special/rakuchinya/

楽チン屋(R)シリーズ商品ラインアップ

■クリエイティブ・スタジオ「一撃クラブ」について

一撃クラブは「新しい面白さを発明」する、クリエイティブ・スタジオです。様々なクリエイターとプロデューサーが在籍しており、CM映像、ドラマ、イベント、ゲームなど多岐にわたる楽しいコンテンツの企画と制作を行なっています。

一撃クラブWEBサイト：https://1geki.club

一撃クラブ公式Instagram：https://www.instagram.com/1geki.club/

ヤマキは、「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」として鰹節とだしを通じて、「おいしさ」と「健康」、そして「食文化の継承・食資源の持続性確保」に貢献してまいります。

https://www.yamaki.co.jp