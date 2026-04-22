沖縄県最大級のガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2026』追加出演者発表　なごみ、とうあ、GYUTAEなど豪華ゲスト出演決定！　アーティストに櫻井優衣、PiKiも決定

沖縄コレクション実行委員会

沖縄コレクション実行委員会は、2026年6月20日（土）沖縄サントリーアリーナにて沖縄最大級のガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：オキコレ2026）を開催いたします。この度、追加出演者を発表いたしました。

チケットは各プレイガイドにて、5月17日（日）23:59まで先行販売中です。

「オキコレ2026」のランウェイを彩る豪華ゲストが続々発表！

ゲストモデルとして、雑誌やブランドのキャンペーンモデルとして活躍し、自身がプロデュースするコスメブランド「GENTY」も大きな話題を呼んでいるなごみの出演が決定しました。

また、ゲストには、YouTubeで発信する“整形級メイク”が国内外から注目を集めるビューティークリエイターGYUTAE（ギュテ）、唯一無二のキャラクターと既成概念に囚われない発信で同世代から絶大な支持を集めるとうあ、透明感溢れるビジュアルと等身大のライフスタイルが支持されるハルカの出演が決定。SNSを中心に圧倒的な影響力を持つ、今をときめく豪華ゲストたちが沖縄の地に集結します。

アーティストライブに櫻井優衣、PiKiが出演決定！

アーティストライブには、FRUITS ZIPPERのメンバーとして活動し、昨年9月にソロデビューを果たした櫻井優衣の出演が決定。さらに、昨年の「オキコレ2025」のステージでデビューを飾った、FRUITS ZIPPERのピンク担当・松本かれんとCUTIE STREETのピンク担当・桜庭遥花によるユニットPiKiが1年ぶりにオキコレのステージへ帰ってきます。ソロとして、そしてユニットとして披露される、2組のスペシャルなパフォーマンスにご期待ください。

こーくんが3年連続でMCに決定！

2024年から本イベントのMCを務めるこーくんが、3年連続でMCに決定。今年も軽快なトークで会場を盛り上げます。

今後も出演者やコンテンツを随時発表予定です。

詳細はイベント公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://okinawa-collection.jp/

開催概要

イベントタイトル：OKINAWA COLLECTION 2026

開催日時：2026年6月20日（土）13:00開場（予定） / 14:30開演（予定）

会場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1丁目16－1）

■チケット3次先行販売

【席種・料金】

SS席 \8,000（税込）

S席 \7,000（税込）

A席 \5,500（税込）

【受付期間】

2026年3月25日（水）18:00～5月17日（日）23:59

【プレイガイド】

ローチケ：https://l-tike.com/okinawacollection/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/okicolle/

イープラス：https://eplus.jp/okinawa-collection/

■出演者（50音順）

【GUEST MODEL】新井心菜（MORE STAR）、板倉可奈（CUTIE STREET）、入江美沙希、梅田みゆ（CUTIE STREET）、遠藤まりん（MORE STAR）、小國舞羽、おさき、葛西杏也菜、川本笑瑠（CUTIE STREET）、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、桜庭遥花（CUTIE STREET）、佐野愛花（CUTIE STREET）、笹原なな花（MORE STAR）、鈴木花梨（MORE STAR）、高梨ゆな（MORE STAR）、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）、なごみ、中山こはく（MORE STAR）、新野尾七奈、萩田そら（MORE STAR）、早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）、PyunA.（ぴょな）、古澤里紗（CUTIE STREET）、増田彩乃（CUTIE STREET）、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、真中まな（FRUITS ZIPPER）、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、向井怜衣、森田あみ（MORE STAR）、山本るしあ（MORE STAR）、ゆい小池（ゆいちゃみ）

【GUEST】あいさ、今井暖大、榎田一王、GYUTAE、倉田乃彩、古園井寧々、佐藤ノア、すみぽん（高倉菫）、多田梨音、とうあ、長浜広奈、中村里砂、希空、原田波人、ハルカ、松川星、MINAMI、Mumeixxx、村谷はるな、もえぴ（MilMoon）、山崎心、米澤りあ、りんか

【ARTIST】AMUGIRI、CUTIE STREET、櫻井優衣、PiKi、MORE STAR、悠馬

【SHOOTING ACT】ONSENSE、しなこ

【TIE-UP ARTIST】iLiFE!

【OPENING ACT】OBP、ALL IN、かすみん、瀬名ちひろ

【MC】こーくん

他、追加出演者随時発表

■ブランド（50音順）

adidas、CoCo、Malymoon、repipi armario、SEQUENZ(R)、Tika

■協賛

(有)弘武堂スポーツ、KBCビューティーモード専門学校、株式会社KIRINZ、株式会社Themiss、株式会社美少女図鑑、Agree、Dr.G、Realbarrier、LUNA（愛敬産業）、NATURE REPUBLIC、＆honey、THE NEST那覇、バナナレンタカー

■後援（50音順）

沖縄テレビ放送株式会社、琉球朝日放送株式会社

■公式サイト

https://okinawa-collection.jp/

■公式SNS

X：https://twitter.com/okicolle

Instagram：https://www.instagram.com/okinawa_collection

TikTok：https://www.tiktok.com/@okicolle_official

■ハッシュタグ

#オキコレ #オキコレ26

■主催：沖縄コレクション実行委員会

■企画：アソビシステム株式会社、株式会社エイチジェイ、株式会社DONUTS

■制作：株式会社PIF

『OKINAWA COLLECTION 2026』とは

『OKINAWA COLLECTION 2026』は、2023年の初開催から今回で4回目を迎えるファッション＆カルチャーイベントです。2023年は沖縄の美しい海沿いにある那覇・波の上うみそら公園で開催し、翌年からは規模を拡大し沖縄サントリーアリーナ（旧沖縄アリーナ）にて開催。前回（2025年6月開催）は、総勢130組以上の出演者が約4時間半におよぶステージをお届けし、全国から集まったのべ5,130人の来場者とオンラインでご覧になった数多くの視聴者を沸かせました。

今回のテーマは「STARLIGHT」

『OKINAWA COLLECTION 2026』のテーマは「STARLIGHT」。これは、2026年5月17日（日）に札幌コンベンションセンターにて開催される『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』との共通テーマとなります。

“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となります。異なる価値観が重なり合うとき、そこには新しい創造が生まれる。だから、ファッションを通じてその可能性を形にしたい。私たちはそんな想いを胸に、多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間を描き出します。

そして、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、沖縄から日本全国へ、さらに世界へとお届けいたします。

『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』公式サイト：https://sapporo-collection.jp

＜協賛・取材・その他イベントに関するお問い合わせ＞

MAIL：info@okinawa-collection.jp

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