【上越市立水族博物館 うみがたり】特別展「今日からあなたもペンギンスタッフ」【２０２６年５月１６日（土）～６月１４日（日）】

株式会社 横浜八景島

上越市立水族博物館『うみがたり』では、２０２６年５月１６日（土）から６月１４日（日）の間、特別展「今日からあなたもペンギンスタッフ」を開催します。

来館者が「新人ペンギンスタッフ」になった気分で、多くのペンギンを飼育管理する方法を学べ、ペンギンの生活や飼育スタッフの仕事を身近に感じて、楽しみながら新たな発見ができる内容になっています。

新人飼育スタッフになった気分で仕事を知ろう！特別展「今日からあなたもペンギンスタッフ」

２０２６年５月１６日（土）から６月１４日（日）の間、特別展「今日からあなたもペンギンスタッフ」を開催します。

マゼランペンギンは『うみがたり』を代表する生きもので、飼育数は１００羽以上を誇り、その数はなんと日本一です。繁殖シーズンに毎年多くのヒナが誕生し、展示エリアのさまざまな場所で子育てをする光景が見られるのも、飼育数が多い『うみがたり』ならではの光景です。

本特別展では、飼育スタッフ目線で撮影したさまざまな写真を多用したり、ハンズオンなどの体験を通じて飼育管理の方法を紹介し、来館者が「新人ペンギンスタッフ」になった気分で、多くのペンギンを飼育管理する方法を学べ、マゼランペンギンをより身近に感じ、理解を深めていただけます。

【パネル展示イメージ】

展示内容

１. 給餌

ペンギンのエサの種類や一日に与える量、個体ごとのエサの食べ方の違いなどを紹介します。

給餌で使用するエサのアジが入ったバケツの重さを体験できるコーナーもあります。

※イメージ

２. 繁殖・子育て

ペアを作り、産卵、抱卵、ふ化、ヒナの成長など繁殖期のペンギンの行動を紹介します。繁殖期になると、飼育スタッフはペンギンの子育てのサポート役に回ります。親子のペンギンが快適に過ごせるよう陰で支える飼育スタッフの役割を紹介します。

３. 健康管理

採血や内視鏡検査など、ペンギンの健康状態を確認する検査について紹介します。

マゼランペンギンパネルで採血体験ができるコーナーもあります。

４. ペンギンの成長

ヒナ、亜成鳥、成鳥のようにペンギンの成長段階を紹介します。

５. フォトスポット

飼育スタッフになりきって、ペンギンのパネルと一緒に撮影を楽しめます。

カッパや装具を着用し、ペンギンスタッフ気分を味わえます。

場 所：１階 催事ホール

マゼランペンギン巣穴カメラ

ペンギンの巣穴にカメラを設置して、リアルタイムの様子をモニター越しにご覧いただけます。普段のペアが寄り添ったり、親ペンギンがお腹の下で卵を温めている様子などをご覧いただけます。

期 間：２０２６年５月１６日（土）～ヒナの巣立ちまで

場 所：２階 マゼランペンギンミュージアム

マゼランペンギンミュージアム掲示物リニューアル

２階マゼランペンギンミュージアムの壁面に飾ってある、マゼランペンギンの画像をたくさん散りばめた人気の掲示をリニューアルします。

期 間：２０２６年５月１６日（土）～昨年生まれの亜成鳥シリーズ

６月１５日（月）～マゼランペンギンミュージアムで感じる四季

場 所：２階 マゼランペンギンミュージアム

開館時間料金

※ 身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳（全ての等級）を、お持ちの方は、個人料金の５割引となります。

(対象者1名に対して、介助者１名まで個人料金の５割引き)

障がい者手帳アプリ「ミライロＩＤ」もご利用いただけます。

※ 年間パスポートの作成時に、パスポート所有者となる方の顔写真の撮影を行いますので、必ず所有者となる方ご本人がご来館ください。

※ 年間パスポートの購入時に、本人確認書類等は必要ありません。

※ その他入館券ご購入時に、年齢を確認するための書類等は特に必要ありません。

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