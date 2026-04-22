イード、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、『宇宙なんちゃら こてつくん』オリジナル卓上カレンダー2026年5月・6月を4月22日（水）より販売開始

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、「エンタメプリント」の新コンテンツとして、アニメ『宇宙なんちゃら こてつくん』のオリジナル卓上カレンダー2026年5月・6月を4月22日（水）より販売開始いたします。

■エンタメプリントについて

エンタメプリントは、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から、アニメ、ゲーム、声優などのブロマイドをはじめとした様々なジャンルのコンテンツを購入・プリントいただけるサービスです。

※対象店舗：ファミリーマート、ローソン、ミニストップ （一部の店舗ではご利用いただけません）

今回は、NHK Eテレにて2021年4月～2024年3月まで放送し、現在はdアニメストアやU-NEXTなどの各配信サイトにて配信中の『宇宙なんちゃら こてつくん』の宇宙なんちゃらカレンダー2026年5月・6月を4月22日（水）より販売いたします。

■宇宙なんちゃらカレンダー2026年５月／宇宙なんちゃらカレンダー2026年6月■商品情報

宇宙なんちゃらカレンダー（2026年5月）

販売開始：2026年4月22日（水）12:00

販売終了：2026年7月31日（金）23:59

用紙：はがき紙

種類：全1種

販売価格（税込）：300円

コンテンツ番号：HVR4WKGE4X

宇宙なんちゃらカレンダー（2026年6月）

販売開始：2026年4月22日（水）12:00

販売終了：2026年7月31日（金）23:59

用紙：はがき紙

種類：全1種

販売価格（税込）：300円

コンテンツ番号：3RR664JR5T

■購入方法- ファミリーマート/ローソン/ミニストップ店舗に設置されているマルチコピー機を操作し、メニュー画面から「全てのコンテンツ」を選択します。- サービス一覧から「エンタメプリント」を選択し、規約に同意いただいた上で欲しい商品のコンテンツ番号をマルチコピー機にご入力ください。- 内容を確認し、問題がなければプリントいただけます。

【ご利用ガイド（受取方法）】はこちら

https://entame-print.jp/how-to-order

■『宇宙なんちゃら こてつくん』について

株式会社タカラトミーアーツと株式会社KADOKAWA、studioUG株式会社の協業プロジェクトで、「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」など、かわいらしくユーモラスな、人間味あふれるキャラクターを描く、大人気クリエイター・にしむらゆうじによるWEBまんがを原作としたTVアニメ。

人類が月面に降り立って50年……とちょっとーー。物語の主人公「こてつ」は、宇宙飛行士を夢見てパイロット科に入学。同じクラスでエリートの「ニコ」、ロケット研究をしている「ルー」、宇宙でのおもてなしを勉強する「ひかる」、宇宙一の料理人を目指す「おたま」。宇宙アカデミーを舞台に、こてつたちは仲間たちと宇宙を目指すストーリーです。NHK Eテレにて2021年4月～2024年3月まで放送し現在は各配信サイトで放送されています。

宇宙飛行士を夢見る主人公・こてつとその仲間たちで送る、ゆる～く、でも真剣な宇宙アカデミーでの物語。本作を通じて親子で「宇宙」をちょっくら身近に楽しめる、そんな作品を目指しています。

原作となるWEBまんがは『宇宙なんちゃら こてつくん』公式サイトにて、全話無料公開中です。

公式サイト：https://space--academy.com/

今後もエンタメプリントでは、アニメや実写映画にとどまらず、ゲーム関連コンテンツや人気のキャラクターのほか、イードが運営する21ジャンル84におよぶ多種多様なメディアとも連携し、マルチコピー機向けに価値のあるコンテンツを拡充していく予定です。

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：濱田

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/