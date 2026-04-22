中高生向け 学校対抗競技プログラミング「AtCoder Junior League 2025 Winter」入賞校・入賞者を発表

AtCoder株式会社

AtCoder株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：高橋直大、以下AtCoder）は、日本国内在住の中学生、高校生向けの学校対抗競技プログラミング「AtCoder Junior League 2025 Winter」の入賞校・入賞者を決定しましたのでお知らせいたします。

AtCoder Junior League 2025 Winterページ： https://atcoder.jp/contests/ajl2025winter

■AtCoder Junior League 2025 Winterとは

AtCoder Junior Leagueは、AtCoderが主催する中高生向けの学校対抗リーグ戦です。AtCoder Beginner Contest（ABC）、AtCoder Regular Contest（ARC）、AtCoder Grand Contest（AGC）でのパフォーマンスに応じてスコアを算出し順位を競うアルゴリズム部門と、AtCoder Heuristic Contest（AHC）でのパフォーマンスに応じてスコアを算出し順位を競うヒューリスティック部門があります。

AtCoder Junior League 2025 Winterは2025年10月～2026年3月の期間で開催し、中学校63校147名、高校168校451名、合計598名が参加登録しました。

アルゴリズム部門は上位20位の中学校・高校と中学・高校各学年の上位20名、ヒューリスティック部門は上位10位の中学校・高校と中学・高校各学年の上位10名を入賞校・入賞者としてAtCoderから賞状や記念品を贈呈します。

AtCoderは、AtCoder Junior Leagueを通じて、日本全国の中学生・高校生に競技プログラミングの楽しさや魅力を知ってもらうとともに、部活動のように参加者が交流し影響を与え合う環境をつくっていくことで、中学校・高校での競技プログラミングの普及を目指してまいります。

■入賞校・入賞者一覧

<中学校アルゴリズム部門 入賞校>

＜高校アルゴリズム部門 入賞校＞

＜中学1年アルゴリズム部門 入賞者＞

＜中学2年アルゴリズム部門 入賞者＞

＜高校1年アルゴリズム部門 入賞者＞

＜高校2年アルゴリズム部門 入賞者＞

<中学校ヒューリスティック部門 入賞校>

<高校ヒューリスティック部門 入賞校>

＜中学1年ヒューリスティック部門 入賞者＞

＜中学2年ヒューリスティック部門 入賞者＞

＜高校1年ヒューリスティック部門 入賞者＞

＜高校2年ヒューリスティック部門 入賞者＞

＜アルゴリズム部門 都道府県別1位の中学校・高校＞

＜ヒューリスティック部門 都道府県別1位の中学校・高校＞

■入賞者の声

同じ年齢の同じくらいのレベルの人と競い合うすることができてとても楽しかったです。順位は入賞した人のなかで一番下でしたが、入賞することができてとても嬉しいです。次はさらに頑張って今回より高い順位を目指したいです！（AtCoderユーザID：kiramekuさん）

学校賞で受賞することができて嬉しいです！個人ではあまりいい成績が取れなかったけど、次のJunior Leagueではがんばりたいです！（AtCoderユーザID：econanさん）

とりあえず目標としていた1位を取ることができて安心しました。長期heuでは取れる時間の全てを犠牲にして参加した甲斐がありました。2200パフォを下回ったらスコアが増えない緊張感はとてもすごかったです。これからも頑張ります。欲を言うなら銅冠まで行きたい！（AtCoderユーザID：imoken_pさん）

■AtCoder Junior League 2025 Winterのルール

●対象者

・2025年10月時点で、文部科学省学校コードに記載のある学校に所属している国内在住の中学校、高等学校、高等専門学校、高等専修学校の1年生2年生

文部科学省学校コード：https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/mext_01087.html

●スコアの算出方法

・参加登録を行なった中高生が出場したAtCoderコンテスト（ABC、ARC、AGC、AHC）のパフォーマンスに基づいて個人スコアを算出

・学校スコアは、その学校に所属する全参加登録者の個人スコアの合計で算出

■AtCoder Junior League 2026 Summer開催中

AtCoder Junior League 2026 Summerを開催中です！参加登録お待ちしています。

AtCoder Junior League 2026 Summerページ：https://atcoder.jp/contests/ajl2026summer

■AtCoder株式会社について

AtCoder株式会社は、900,011人 (うち日本人345,632人) が参加登録し、毎週開催される定期コンテストには約11,000人が挑戦する、日本最大の競技プログラミングコンテストサイト『AtCoder(https://atcoder.jp/)』を運営しています。その他にも、高度IT人材採用・育成事業として、コンテスト参加者の成績を８段階にランク付けした「AtCoderランク」を利用する転職・求職支援サービス『AtCoderJobs(https://jobs.atcoder.jp/)』や、IT人材のプログラミングスキルを可視化できる検定『アルゴリズム実技検定・PAST(https://past.atcoder.jp/)』のサービスを展開しています。