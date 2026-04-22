たまごっち史上初のドローンライトショー「たまごっちのキラキラどろ～んらいとしょ～ in さがみ湖MORI MORI」5/9(土)～5/10(日) 開催

富士急行株式会社

首都圏から車で約50分、豊かな自然に囲まれたアドベンチャーリゾート「さがみ湖MORI MORI」（神奈川県相模原市）は、2026年5月9日(土)～10日(日)に、「たまごっちのキラキラどろ～んらいとしょ～ inさがみ湖MORI MORI」を開催いたします。

https://www.sagamiko-resort.jp/tamagotchi_illumi/index.html

このドローンライトショーは、5月10（日）に終了する関東最大級600万球のイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」と、世界中で愛され続けるデジタルペット「たまごっち」とのコラボレーションエリア「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね～しょん！」のフィナーレを飾るスペシャルイベントで、たまごっち史上初のドローンショーとなります。

標高370mの山頂エリアから、500機のドローンが一斉に飛び立ち、夜空をキャンバスに、たまごっちたちがUFOや流れ星に乗って夜空を駆け巡るシーンなど、キラキラ鮮やかに彩る幻想的なショーを繰り広げます。たまごっちたちの可愛くヘンテコな世界に加え、観覧車や虹色に輝くリフト、そして森の斜面を埋め尽くす約600万球のイルミネーションとともに、これらすべてが一体となって楽しめる圧巻の景色は、さがみ湖イルミリオンならではの感動のハイライトです。

「さがみ湖イルミリオン」「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね～しょん！」のフィナーレを飾る、「たまごっちのキラキラどろ～んらいとしょ～ inさがみ湖MORI MORI」にご期待ください。

たまごっちのキラキラどろ～んらいとしょ～ in さがみ湖MORI MORI 概要

開催日時

2026年5月9日(土)～5月10日(日) 19時30分～ ※約10分間

※雨天・荒天の場合、中止

観覧場所

園内レストラン「ワイルドダイニング」下 イベント広場

観覧料

無料。オリジナルノベルティ付き有料特別観覧エリアもあります

※別途、さがみ湖イルミリオン入場料が必要

まめっちとくちぱっちが遊びに来る！

「たまごっちのキラキラどろ～んらいとしょ～ inさがみ湖MORI MORI」の開催を記念して、イベント広場に、まめっちとくちぱっちが遊びに来ます。ショーのスタートを、ゲストのみなさまと一緒に盛り上げます。

オリジナルアクリルミニ色紙付き！特別観覧エリア入場チケット販売

当日、場所取りの心配なく、特別観覧エリアにご入場いただけるチケットを販売いたします。本チケット限定で入手可能な「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね～しょん！」オリジナルアクリルミニ色紙付きです。（サイズ：9.8cm×5.4cm）

※オリジナルアクリルミニ色紙のイメージは後日公式HPで公開予定です。

料 金

税込500円（大人小人共通・2歳以下無料）

※オリジナルアクリルミニ色紙付き

入場可能時間

18時30分～19時30分

※予告なく早めにご案内する場合がございます）

※お時間に遅れた場合、ご入場いただけませんので、お時間に余裕をもってお越しください。

入場チケット確認場所

レストラン「ワイルドダイニング」下 イベント広場

※山頂の「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね～しょん！」エリアではありませんのでご注意ください。

入場チケット購入

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02b3qimjgh351.html

※4月27日(月)18時より販売開始いたします。

※雨天・荒天などでショーが中止となった場合、全額返金いたします。

「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね～しょん！」エリア紹介

株式会社バンダイが展開し世界中で愛され続けるデジタルペット「たまごっち」とのコラボレーションエリア「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね～しょん！」。虹色に輝くリフトで上がったエリアに、たまごっちのヘンテコでわくわくする世界が広がります。

幻想的な空間でまめっちとくちぱっちと一緒に座って記念撮影ができる、特別なフォトスポットや、たまごっちたちが大集合している「みんなしゅ～ご～！キラキラいるみね～しょん」、他にも、たまごっちたちが乗ってきた UFO を再現したオブジェなど、思わず SNS でシェアしたくなるような、物語性豊かなフォトスポットが満載です。

https://www.sagamiko-resort.jp/tamagotchi_illumi/

まめっちとくちぱっちのたまともリフトみんなしゅ～ご～！キラキラいるみね～しょんあの！ごっちUFOがやってきた！

(C)BANDAI

光に囲まれて遊べる「三大体験型イルミネーション」

2025年夏にオープンした全長100ｍのスライダー「マジカルウェーブ」と、標高370ｍの空中を自転車で漕ぎ出す「青空ペダル」が、夜限定の特別演出として楽しめます。マジカルウェーブでは、鮮やかに光る100ｍのコースを一気に滑り降りるスリルと爽快感を、青空ペダルは、「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね～しょん！」エリア登場にあわせて、「たまごっち」仕様の「たまごっちのほしぞらぺだる」として、眼下に広がるイルミネーションを見下ろしながら天空サイクリングを満喫できます。さらに毎年人気の、虹色の光に包まれながら空中散歩を楽しめる「虹のリフト」とあわせて、「三大体験型イルミネーション」として楽しむことができます。そのほか、「たまごっちのキラキラかんらんしゃ」や、カラフルにライトアップする「光の空中アスレチック」など、起伏に富んだアウトドアリゾートならではの、全11種のナイトアトラクションが楽しめます。

さがみ湖イルミリオンとは

マジカルウェーブたまごっちのほしぞらぺだる虹のリフト

◆2018 年～ 「関東三大イルミネーション」認定

◆2025年度「International Illumination Award」イルミネーションイベント部門

優秀エンタテインメント賞2位

https://www.sagamiko-resort.jp/illumillion/index.html

「さがみ湖イルミリオン」は、広大な土地と斜面の高低差を生かし、大自然と一体となった光の絶景を満喫できる関東最大級 600 万球のイルミネーションイベントです。2009年より始まり、今年で17回目を迎えました。

2018年より「関東三大イルミネーション」に認定され、2025年「International Illumination Award」授与式では、イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞2位を獲得いたしました。

「さがみ湖MORI MORI」 営業概要

営業時間

平日10：00～20：00、休日9：30～20：30

※夕方から、さがみ湖イルミリオンを開催しております。

2026年4月6日(月)以降は、土日祝のみ営業。

2026年4月27日(月)～5月１日（金）はさがみ湖イルミリオンの営業あり

※営業時間は日により異なります。WEBサイトをご確認ください。

料金

入園料

大人2,000円～、小人/シニア1,300円～、ペット(犬)1,000円(2頭目以降500円)

フリーパス

大人 4,700円～、小人/シニア3,700 円～、ペット(犬)2,000円

ナイトフリーパス

大人3,000円～、小人/シニア2,400円～、ペット(犬)1,500円

※小人は3歳～小学生以下、シニアは65歳以上

※料金は時期により異なります。

※16時からリフト乗車料金が無料です。

※ナイトフリーパスは14時から販売します。

交通

お車の場合

・中央自動車道相模湖東出口から約 7 分

・圏央道相模原ICから約15分､圏央道高尾山ICから約 20分

電車の場合

・JR中央本線相模湖駅から三ヶ木行きバスで約8分

・JR 横浜線橋本駅（三ヶ木バスターミナル乗換え）相模湖駅行き約 50 分

いずれも「さがみ湖MORIMORI前」下車

お問い合わせ：

さがみ湖MORI MORI TEL 0570-037-353(#)

https://www.sagamiko-resort.jp/

会社概要

社名

相模湖リゾート株式会社

代表者

鈴木 康弘

設立

2006年12月22日

所在地

神奈川県相模原市緑区若柳1634番地

事業内容

レジャー・サービス業

公式HP

https://www.sagamiko-resort.jp/