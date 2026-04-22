街のすき間に、アートを。　NEORTとLIVE BOARDが「すき間の美術館」を全国のデジタルサイネージで開始

NEORT株式会社

NEORT株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 高瀬俊明 以下、NEORT）は、株式会社LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 田中 淳泰 以下、LIVE BOARD）と連携し、全国のLBオウンドメディア※1 にて、広告放映のすき間の時間にデジタルアートを放映する企画「すき間の美術館」を2026年4月22日(水)より開始いたします。広告と広告のあいだに生まれる短い時間を、アートと出会う場として捉え、「すき間の美術館」と名付けました。

NEORTは、デジタルテクノロジーを駆使するアーティストと社会をつなぐ事業を展開し、デジタルアートのためのオンラインプラットフォーム「neort.io」を運営しています。本企画は、neort.ioに投稿された作品の中から、特にデジタルサイネージに適した作品をピックアップし、広告放映のすき間の時間に放映する取り組みです。街の中で様々なアーティストの作品に触れることができ、人々の感性に静かに触れる体験を生み出します。街を行き交う人々が、日常の中でふと立ち止まりアートに触れる瞬間をつくること。それがNEORTがこの企画に取り組む理由です。

LIVE BOARDはこれまで様々なコンテンツの放映を通じて、生活者の日常に寄り添う媒体づくりに取り組んできました。本企画では、ふとした瞬間に心動かされる「偶然の出会い（セレンディピティ）」というOOHならではの価値を大切にしながら、デジタルサイネージとアートを掛け合わせ、街に豊かな文化をもたらすことを目指しています。

NEORTとLIVE BOARDは、本企画を通じて、アートが街に溶け込む新たな体験のかたちを模索していきます。

※1 LIVE BOARDが運用・管理する媒体

■放映概要

放映開始日：2026年4月22日(水)

場所：全国のLBオウンドメディア

■放映作品

neort.ioに投稿された作品の中からNEORTがキュレーションした静止画作品を放映します。初回は、NEORT++にて開催したデジタルサイネージ向け展示企画「SCREENS CONTEXTUALIZED(https://screens.neort.io)」の応募作品の中からセレクトしました。

■アーティスト

ayat / Chayapon Puapaiboonwong / Martin Lukas Ostachowski / Nsyme

※ 作品はランダムに配信されます。

※ 各媒体により放映開始/終了時間が異なる場合がございますため、ご了承ください。

※ 配信面の支障などに応じ、全ての配信面での放映が実施できない可能性がございます。ご了承ください。

■NEORT株式会社

デジタルテクノロジーを駆使したアーティストと社会をつなぐことを支援。デジタルアートのためのオンラインプラットフォーム「neort.io」を運営する。2022年4月には、デジタルアート専門の展示空間「NEORT++」を馬喰町にて開廊。コンピュータ技術を駆使したアートの体験を共に考える実験的空間として運営。2024年6月には、ブロックチェーン技術を活用した事業開発やNFTアートのプロデュースなどを行うTARTとの合併を経て現在に至る。

主な活動に、Generativemasks（2021）、Nishikigoi NFT（2022）、ジェネラティブアート展覧会「dialog()」（2024）やDIG SHIBUYA公式プログラムの「BYOD² - BRING YOUR OWN DATA & DISPLAY」（2025）など。

会社名: 株式会社NEORT

代表者: 代表取締役 高瀬俊明

所在地: 東京都品川区西五反田7丁目9-5 SGテラス6F

設立日: 2019年1月

事業内容: インスタレーション企画、デジタルアートギャラリー（馬喰町）、デジタルアートオンラインプラットフォーム運営、アート展覧会の企画・運営、ブロックチェーンシステム開発

ホームページ: https://team.neort.io/

■株式会社 LIVE BOARD

データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※2に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※2 LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を見るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。

会社名: 株式会社 LIVE BOARD

代表者: 代表取締役社長 田中 淳泰

所在地: 東京都渋谷区神宮前3-1-30 Daiwa青山ビル７階

設立日: 2019年2月1日

事業内容: デジタルOOH広告配信プラットフォームの運営、デジタルOOH広告媒体の開拓、デジタルOOH広告枠の販売

ホームページ: https://www.liveboard.co.jp



■ 本件に関するお問い合わせ

NEORT株式会社 広報担当

Email: info[at]neort.io