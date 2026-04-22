映像配信プラットフォーム「StellaJean」にて、株式会社フラッグシップオーケストラが制作したショートドラマ『学園一の底辺は完璧超人御曹司』を配信開始

株式会社フラッグシップオーケストラ

株式会社フラッグシップオーケストラ（所在地：東京都港区、代表取締役：大澤 穂高、以下：「フラッグシップオーケストラ」）は、当社が制作を担当したショートドラマ作品『学園一の底辺は完璧超人御曹司』を新たに「StellaJean」にて2026年4月22日（水）より配信開始いたします。

「StellaJean」は、株式会社BookLiveが2026年4月より展開するエンターテイメントプラットフォームです。映像作品と小説・シナリオをひとつの場所で楽しめる国内初のプラットフォームとして注目を集め、今後更なるコンテンツの拡充が期待されています。

『学園一の底辺は完璧超人御曹司』

ジャンル：身分隠し（スカッと、復讐、学園モノ）

ストーリー：日本最大の財閥御曹司・梅田悠平は、家の力を嫌い、身分を隠して名門・比良波学園へ転校する。そこで待っていたのは、権力を笠に着て「外部生」を虐げる笹原聖司たちの理不尽な支配だった。

悠平は、周囲からは「学園一の底辺」と蔑まれながらも、実は備え持った圧倒的な知力と武力、そして規格外の「財力」を武器に、傲慢なエリートたちを完膚なきまでに叩き潰していく。

【監督】

拓馬

【出演者】

梅田 悠平役：新木 颯馬

笹原 聖司役：百成 瑛

麻田 美織役：塚本 恋乃葉

三浦 雅也役：遠藤 幸介

石神 健斗役：菊池 拳心

宇賀 雄大役：安藤 光輝

https://stellajean.jp/



■株式会社フラッグシップオーケストラ 会社概要

本社所在地： 〒108-0014 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA B1

会社設立：2014年4月8日

代表取締役：大澤 穂高

URL：https://www.fragor.co.jp/



『”非”常識を常識に』。株式会社フラッグシップオーケストラは、昨日まで常識ではなかった概念をもっと便利に、楽しくするサービスを提供する会社です。主な事業として、大量動画制作サービス「ムビラボ」、動画広告サービス「ムビラボアド」、企業アカウント運用サービス「ムビラボ for SNS」、ショートドラマ特化型制作スタジオ「ムビラボショートドラマ」、ショートアニメ×IPマーケティング事業「ムビラボIP」など、その他動画サービスなどを複数展開しており、動画にまつわる全てのお悩みを一挙に解決いたします。

◆ムビラボショートドラマスタジオ

URL：https://www.fragor.co.jp/service/movie-contents/movi-lab-sds/

ムビラボショートドラマスタジオとは、累計2,200社に対して7万本の動画コンテンツを制作してきたフラッグシップオーケストラのショートドラマ特化型のショートドラマ制作スタジオです。大量動画マーケティングデータを保有し、ショートドラマコンテンツも量産可能な体制で、”見られるショートドラマ”をご提供ができるサービスとなっています。