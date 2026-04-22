『アイドルマスター TOURS』 第5弾アップデートで【小宮果穂】・【紫雲清夏】が登場！ 2026年4月23日(木)より第5弾稼働開始

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『アイドルマスター』シリーズのアーケードゲーム『アイドルマスター TOURS』の第5弾アップデートを2026年4月23日(木)より開始します。

◆第5弾アップデートの主な内容

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より小宮果穂、「学園アイドルマスター」より紫雲清夏が『アイドルマスター TOURS』に登場し、『Ambitious Eve』・『Campus mode!!』の2曲を追加楽曲として収録します。

また、第5弾注目の「小宮果穂/小宮果穂、参上！」・「紫雲清夏/ Campus mode!!」をはじめとする『アイドルマスター TOURS』オリジナルの描き下ろしイラストのカード90種の払い出しを開始します。

さらに、2026年3月26日に1周年を迎えたことを記念して、1周年特別衣装「エターナルブライト」や、第1弾～第4弾で登場したブランド専用衣装などのSSRパラレル6種がメモリアルカードとして登場する豪華なラインアップで、カード一覧は公式サイトで見ることができます。

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/idolmaster-tours/

▼第5弾注目のSSRカード「小宮果穂、参上！」・「紫雲清夏/ Campus mode!!」

▼１周年特別衣装「エターナルブライト」

◆第5弾「COレア」のコンセプトは「フルーツパーティー」

「COレア（コンセプトレア）」として、特殊な印刷加工が施されているカードが登場します。今回のコンセプトは「フルーツパーティー」。アイドルたちがフレッシュなフルーツを持って撮影に挑むようすが描かれたカードです。

◆第5弾では、SSRパラレルが過去最多の12種登場！

第5弾注目のSSRカード「小宮果穂、参上！」・「紫雲清夏/ Campus mode!!」の色調や加工が異なる特別仕様のカード「SPパラレル」を含むSSRパラレルが、過去最多の12種登場します。

◆『アイドルマスター TOURS』とは

『アイドルマスター TOURS』は、「自分だけの“特別なライブ”をプロデュース」をコンセプトに、プロデューサーとして衣装、楽曲、ステージを選択し、時にはライブステージの演出を行うことでアイドルたちをステージ上で輝かせていく「アイドルライブプロデュースゲーム」です。

カードを使ったカスタマイズ要素や、アイドルたちのライブをプロデュースするゲーム性が特徴で、カードは「衣装カード」・「アクセサリーカード」・「サポートカード」・「SPアピールカード」・「演出セットカード」の5タイプがあり、1プレイで1枚カードが払い出されます。

2026年3月26日に『アイドルマスター TOURS』が稼働から1周年を迎えたことを記念し、特設サイトを公開中です。

https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/idolmaster-tours/1stanniversary/

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Bandai Namco Experience Inc.