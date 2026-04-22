年齢サインが気になりはじめたら。やさしく満たすスキンケアーKISOCAREからナイアシンアミド美容液に濃度10%が仲間入り。5月1日(金)より順次発売

株式会社基礎化粧品研究所

「高品質・高配合・適正価格」をモットーに化粧品の製造・販売を行う株式会社基礎化粧品研究所(本社：大阪市西区)が、製造から販売まで行うスキンケアブランド「KISOCARE」から、ナイアシンアミド10%×パンテノール2%を配合した美容液「ナイアミドエッセンスNA10」を販売します。

主な販売サイト

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXH75Q34

Qoo10：

https://www.qoo10.jp/g/1199123460

【発売の背景】

近年国内外で高い注目を集めているナイアシンアミド。

KISOCAREはこれまでナイアシンアミド20%配合の「ナイアミドエッセンスNA20」を展開してきました。

そして、より多くの方に--特にナイアシンアミドを初めて試す方や、肌が敏感な方に--手に取りやすい処方を届けたいという思いから、NA10の開発に至りました。

【こだわりのポイント】

【POINT1】ナイアシンアミド*とは

ニコチン酸アミドとも呼ばれるビタミンBの一種でくすみ*2の原因にアプローチします。更に肌の水分と油分のバランスを整えハリツヤのある肌へと導く成分です。

【POINT2】ナイアシンアミド*10% × PCA亜鉛*2%配合

ナイアシンアミドを10%配合。従来のナイアミドエッセンスNA20よりさらっとした、肌なじみのよいテクスチャー。肌のキメを整え、乾燥によるくすみを防ぎます。

【POINT3】 パンテノール*2% ＋ アラントイン*＋ グリチルリチン酸2K*

肌へのやさしさを考えた三重処方。「ナイアシンアミドでピリピリした」経験がある方にも使いやすく、肌荒れ*2を防ぎすこやかな肌状態を保ちます。

【POINT4】 アミノ酸、ヒアルロン酸などの保湿成分を配合

・14種のアミノ酸*

・4種のヒアルロン酸*

・加水分解コラーゲン*

肌にうるおいを与え、若々しい肌印象へ導きます。

【POINT5】ナイアシンアミドシリーズのラインナップ

ナイアシンアミド10%配合のNA10と、20%配合のNA20の2種類を展開。

「はじめての方はNA10から、パワーアップしたい方はNA20を」という使い分けも可能です。



* 整肌成分として

*2 乾燥による

【商品概要】

キソ ナイアミドエッセンスNA10

容量：30ml

価格：1,480円(税込)

JAN：4580050291215

【全成分】

水、ナイアシンアミド、プロパンジオール、ペンチレングリコール、PCA亜鉛、パンテノール、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド、グリチルリチン酸2K、加水分解コラーゲン、アラントイン、タウリン、リジンHCl、アラニン、ヒスチジンHCl、アルギニン、セリン、プロリン、グルタミン酸、トレオニン、バリン、ロイシン、グリシン、イソロイシン、フェニルアラニン、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、ツボクサ葉/茎エキス、オウゴン根エキス、イタドリ根エキス、カンゾウ根エキス、チャ葉エキス、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス、ヒドロキシエチルセルロース、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール

その他のナイアシンアミド配合スキンケアラインナップ

ナイアシンアミド20%配合美容液 キソ ナイアミドエッセンスNA20 2,254円(税込)ナイアシンアミド20%配合クリーム キソ ナイアミドクリームNA 2,579円(税込)

「KISO CARE」について

長くご愛用いただくには、品質はもちろん、続けやすい価格も大切だと思っております。

KISO CARE は、高品質、高配合、適正価格を信念に、自社工場にて商品開発から配送業務まで一貫して行っております。

日本国内に自社工場を設け、直接販売を行う事で、中間マージンが一切不要になる為、低価格で高品質な製品開発を実現しました。

シンプルなパッケージを採用し、高額な広告を使用せずに、お求めやすい価格を維持する努力をしております。

お客様一人一人の肌悩みに寄り添えるよう、今後も商品開発から、お客様のお手元に届くまでのすべての工程に、何一つ惜しむことなく努力して参ります。

株式会社基礎化粧品研究所 「 KISO CARE 」

会社概要

本社所在地：〒550-0014

大阪府大阪市西区北堀江4-14-1

代表取締役：三好聡

事業内容：化粧品の製造販売

設立：2016年2月16日

HP：https://corporate.kisocare.co.jp/

【製品に関するお問い合わせ】

基礎化粧品研究所 カスタマーセンター

TEL：0120-689-493

※上記番号はお客様用番号のため、企業様のお問い合わせは「ビジネスに関する問い合わせ」のメールアドレスにご連絡ください。

製品に関する問い合わせ

kisocustomer@kisocare.co.jp

ビジネスに関する問い合わせ

contact@kisocare.co.jp

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