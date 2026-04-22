“北の宙に描かれる北斗七星と、宵の明星・金星の輝き”5月12日（火）開催「SHIBUYA BIG DIPPER　北斗七星と金星の観賞」に協力

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年5月12日（火）にSHIBUYA SKYで開催される「SHIBUYA BIG DIPPER 北斗七星と金星の観賞」に協力します。

渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエアでは、渋谷でもっとも宙に近い場所、SHIBUYA SKYで体験できる天体観測イベントを毎月開催しております。

屋上展望空間「SKY STAGE」に設置した天体望遠鏡を使用し、星のスペシャリストによる解説とともに天体観測をお楽しみいただけます。

渋谷上空229ｍから足元に広がる東京の景色と、神秘に満ちた宙で起こる静かな天文現象をぜひご鑑賞ください。

本イベントでは、北の宙に凛と輝く「北斗七星」や、ひときわまばゆい輝きを放つ「金星」など、春の夜空を彩る主役たちにスポットを当てます。天体望遠鏡を通して、肉眼では捉えきれない星々のきらめきを詳しく観察しましょう。

「SHIBUYA BIG DIPPER 北斗七星と金星の観賞」 イベント概要

■日時：2026年5月12日（火）19:00～21:00 ※予備日：5月13日（水）

■場所：SHIBUYA SKY（東京都渋谷区）

■参加方法：チケット購入

※天候不良の場合は予備日に延期となります。

チケット購入サイトはこちら

https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/

詳細はこちら

https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/observation/

このイベントの詳細に関するお問い合わせ等は、主催：渋谷スクランブルスクエア株式会社へお願いいたします。