今年のGWは“近場のラグジュアリー”がトレンド！昨年比8倍の人気を記録する「GWファミリーステイ」で、美食も遊びも大満喫！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

GW限定宿泊プラン『GWファミリーステイ』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/stay/plan/gwfamily/

ホテルニューオータニ幕張では、今年のゴールデンウィークのトレンドである「近場でのラグジュアリー体験」を叶える宿泊プラン『GWファミリーステイ』を、2026年5月2日（土）～5日（火・祝）の期間限定で販売いたします。

昨今の「遠出を控えて近場で贅沢をしたい」というニーズの高まりを受け、本プランは昨年比8倍の予約数を記録し、大きな反響を呼んでいます。館内レストランで使えるミールクーポンや、お子さま向け屋内プレイ空間「オータニプレイランド」の入場無料特典が付いた本プランで、ご家族皆さまで笑顔あふれる特別な休日をご提案いたします。

まもなくGW！最新の旅行動向調査でも「近場・短期」が今年のトレンドに

いよいよ待ちに待ったゴールデンウィークが近づいてまいりました。株式会社JTBが今年4月に発表した「2026年ゴールデンウィークの旅行動向見通し」*によると、物価高などの影響から今年の国内旅行は「1泊2日」の割合が増加し、遠出を控えた「近場・短期」の旅行志向が鮮明になっています。

混雑や長距離移動の疲れを避け、「遠出はしない分、近場で少しだけ贅沢に過ごしたい」というニーズが高まる今年のGW。都心から約30分でアクセスできる癒しのリゾート「ホテルニューオータニ幕張」では、そんな今の生活者の気分にぴったりな、移動のストレスなく非日常空間をご満喫いただけるプランをご用意いたしました。

*引用：株式会社JTB「2026年ゴールデンウィークの旅行動向見通し」

https://www.jtbcorp.jp/jp/newsroom/2026/04/02_jtb_2026gw-travel-trend-outlook.html

大反響！“近場ラグジュアリー”のニーズを受け、昨年比8倍売れている「GWファミリーステイ」

現在、ホテルニューオータニ幕張で好評をいただいているのが、ご家族連れに最適な特典が詰まった宿泊プラン『GWファミリーステイ』。近場リゾートへの注目度の高さから、なんと昨年比8倍のご予約をいただいております。

本プランには、ホテル内のレストランでご利用いただける「ミールクーポン（お食事券）」や、お子さまが思いきり遊べる屋内施設「オータニプレイランド」へのフリーアクセス特典などが含まれており、ホテル内だけで充実したおこもりステイが完結するのが最大の魅力です。

【おすすめの過ごし方１.】至福の美食体験を。GW限定オープンの隠れ家レストランへ

ガーデンレストラン「Shell the Garden」

プランに付いてくる「ミールクーポン」のイチオシの使い道は、GWの3日間限定でオープンするガーデンレストラン「Shell the Garden」です。 椰子の木と潮風に包まれるプールサイドヴィラが、期間限定の隠れ家レストランに姿を変えます。

『プライムビーフ＆シーフードディナー』イメージ

ホテル総料理長がプロデュースする『プライムビーフ＆シーフードディナー』では、身の引き締まったロブスターや、旨みたっぷりのUSプライムビーフのローストなど、ここでしか味わえない贅を尽くしたフルコースをご堪能いただけます。

【おすすめの過ごし方２.】お子さまが大はしゃぎ！全天候型「オータニプレイランド」

お子さまの「遊びたい！」欲求を満たすのが、ホテルならではの広々とした宴会場に期間限定で登場する屋内プレイ空間『オータニプレイランド』です。体を動かせるエアー遊具や卓球コーナー、創造力を育む段ボールアート体験など、世代を超えて楽しめるコンテンツが盛りだくさん。

『GWファミリーステイ』をご利用のお客さまは、滞在中何度でも無料でご入場いただけるため、天候に左右されることなく、安全で快適な空間でご家族の思い出作りをお楽しみいただけます。

【おすすめの過ごし方３.】爽やかなリゾートの朝は、千葉の恵みを味わう絶品朝食ビュッフェで

ホテルステイの醍醐味ともいえるのが朝食の時間。本プランの朝食は、陽光あふれるオールデイダイニング「SATSUKI」にて、海・山・大地の”千葉の恵み”を存分に味わえるこだわりの朝食ビュッフェをご堪能いただけます。

朝食イメージ

シェフが目の前で作るホテルオリジナルの「竹岡式チャーシューオムレツ」をはじめ、鰻やいくらなどの厳選具材を千葉県産の海苔で丁寧に握る「おにぎり」、サクサクふんわり食感が絶品の「アジフライ」など、ここでしか味わえない和・洋・中バラエティ豊かな絶品メニューが勢ぞろい。美食でお腹を満たし、1日を元気にスタートしていただけます。

【自社WEB予約限定】「安・近・短」が叶う、連泊でさらにお得な「おこもりステイ」

長距離移動の疲れがない分、連泊でさらにゆったりと非日常を味わっていただきたいという想いから、自社WEB予約限定の「連泊特典」をご用意いたしました。 当プランで連泊のご予約時に専用クーポンをご利用いただくと、1室につき合計宿泊料金から3,000円（税金・サービス料共）を割引させていただきます。近場だからこそ叶う、贅沢なロングステイにぜひご活用ください。

販売概要

■宿泊プラン『GWファミリーステイ』

[期間] 2026年5月2日（土）～5日（火・祝）

[料金] モデレートルーム（36平方メートル ） 2名さま \36,900～

スーペリアルーム（40平方メートル ） 2名さま \43,100～

[特典] ・ミールクーポン（1泊・1名さまにつき5,000円分または10,000円分）

・オータニプレイランド入場無料（滞在中何度でも利用可）

・ご朝食

※料金には、1泊室料、ミールクーポン（5,000円分または10,000円分）、オータニプレイランド入場券、朝食、税金・サービス料が含まれます。

※ご予約はご宿泊の前日まで

[詳細URL] https://www.newotani.co.jp/makuhari/stay/plan/gwfamily/

[ご予約・お問合せ] Tel: 043-297-6666（客室予約 10:00～18:00）

■GW限定『プライムビーフ＆シーフードディナー』

[期間] 2026年5月2日（土）～4日（月・祝）

[料金] 大人 （ソフトドリンクバー付）\13,000

お子さま （ワンドリンク付）\3,500

※税金・サービス料共

※4/30（木）15:00までの事前予約制

[店舗] ガーデンレストラン「Shell the Garden」

[詳細URL] https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/shell-the-garden/premiumdinner/

[ご予約・お問合せ] Tel: 043-299-1620（レストラン予約 10:00～17:00）