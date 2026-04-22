ジヤトコ製 電動アシスト自転車用ドライブユニット搭載車が販売開始

ジヤトコ株式会社

ジヤトコ株式会社（本社：静岡県富士市、社長：佐藤 朋由）は、当社が開発した電動アシスト自転車用ドライブユニット「GLIDE AXCEL（グライドアクセル）」を搭載した電動アシスト自転車「FESGLIDE（フェスグライド）」が、ホダカ株式会社のスポーツバイクブランド「THIRDBIKES（サードバイクス）」より2026年4月22日に販売開始されたことをお知らせします。

本件は、2025年3月に当社が発表した電動アシスト自転車分野における事業領域拡大の取り組みの一環として、開発および生産準備を進めてきたドライブユニットが、量産製品として市場に投入されるものです。

https://www.jatco.co.jp/release/2025/20250326_1866.html

ジヤトコが50年以上にわたる自動車部品開発で培った経験と技術を応用した、電動アシスト自転車用のドライブユニット「GLIDE AXCEL」を搭載しています。

内装3段変速と250Wアシストモーターの2つの機能を一体化した2‑in‑1構成の後輪駆動方式ドライブユニットで、部品点数を抑えたコンパクトな構造を実現しています。

本ドライブユニットは、後輪駆動方式かつモーター出力を効率よく後輪に伝達する設計で、停車状態からの加速や登坂時において力強いアシストを実現しています。

また、独自設計の内装3段変速により、ペダルに負荷がかかる状況でもショックが少ない滑らかな変速が可能です。

さらに、ワイドなギア比の採用により、登坂時ではより軽く、巡行時では過度にケイデンスを上げずに走行でき、快適な走りを提供します。

また、ジヤトコが開発した専用のスマートフォンアプリと連携することで、スピード表示や航続距離などの走行情報の可視化に加え、アシストモードの切り替えなどの機能を利用できます。

アシストは6段階のモードから選択でき、「乗り心地設定」から好みに応じた細かなアシスト特性の調整が可能です。

さらに、脂肪燃焼モードでは、走行データからユーザーの心拍数を予測し脂肪燃焼効果を促進させる機能を搭載しています。

本ドライブユニットおよび、ジヤトコが開発した専用スマートフォンアプリの詳細については、当社Webサイトにてご確認いただけます。

https://www.jatco.co.jp/products/newbusiness/bicycle.html

なお、本ドライブユニットを搭載した電動アシスト自転車「FESGLIDE」の製品仕様や販売に関する詳細については、ホダカ株式会社の発表をご参照ください。

https://www.thirdbikes.com/information/fesglide-release/

ジヤトコは今後も、自動車分野で培ってきた技術と知見を活かし、自転車を含む多様なモビリティ分野において、技術と情熱でモビリティの可能性を拡げる取り組みを進めていきます。