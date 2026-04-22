【記念商品】朝のトーストが、濃厚アップルパイ風に!?RINGO10周年の集大成「りんごバタージャム」が初登場｜特別プロジェクト「RINGO 10th ANNIVERSARY」第3弾

株式会社BAKE

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：笠井 英一）が運営する焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、2026年3月にブランド誕生10周年を迎えました。これを記念して、特別プロジェクト「RINGO 10th ANNIVERSARY」を展開中。その第3弾として、オリジナル商品「RINGO りんごバタージャム」がセットになった「10周年記念限定セット」を、2026年5月8日（金）より数量限定で発売いたします。

「RINGO 10th ANNIVERSARY」第3弾

10年間の感謝を込めた、アップルパイ風味のオリジナル商品が誕生

ブランド誕生以来、多くのお客様に支えていただいた10年間の感謝を込めて、このたびオリジナル商品を考案いたしました。店頭で大切にしてきた、焼きたてならではの芳醇な香りから紡がれる五感を満たす体験。この唯一無二の店舗体験を、ご家庭にもお届けしたい。その想いから、「RINGO りんごバタージャム」が生まれました。焼きたてのトーストにひと塗りすれば、その瞬間RINGOの店頭を思わせる芳醇な香りに包まれ、アップルパイ風のアレンジトーストに早変わり。10周年のセット商品でしか体験できない新しいRINGOの魅力を、ぜひこの機会にお楽しみください。

⚫︎ 【10周年記念】RINGO りんごバタージャム付限定セット

RINGOブランド10周年を記念し、定番のパイ2種にオリジナルりんごバタージャムを合わせたセットです。りんごバタージャムは、角切りした果肉感のある蜜漬りんごにバターを加えて仕上げた限定商品。濃厚なコクと香りの中にりんごの甘酸っぱさが引き立ちます。トーストのジャム代わりや、料理の隠し味としてもおすすめです。

商品名 ：【10周年記念】RINGO りんごバタージャム付限定セット

価格 ：2,000円（税込）/ 1セット

内容 ：焼きたてカスタードアップルパイ オリジナル ×2個

できたてミルフィーユ〔カスタード〕 ×2個

RINGO りんごバタージャム ×1個

販売店舗：「RINGO」国内の常設店舗

販売期間：2026年5月8日（金）発売 ※なくなり次第終了

【焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」とは】

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」は、工房一体型をコンセプトに、店舗で焼き上げたできたてのアップルパイをご提供しています。ブランドの根幹である商品の「原材料へのこだわり」「手間を惜しまない」「フレッシュな美味しさ」そのひとつひとつに思いを込め、究極の美味しさを追求いたします。

【会社概要】

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 笠井 英一

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：

1）菓子の製造・販売

2）ECサイト「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/)」の運営

3）WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE(https://bake-jp.com/magazine/)」「CAKE.TOKYO(https://cake.tokyo/)」 の運営

・展開する主要菓子ブランド

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」 （https://cheesetart.com）

焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」 （http://ringo-applepie.com）

バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」 （https://buttersand.com）

架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」 （https://shiroishi-yougashiten.com/)

ナッツ菓子専門店「caica」 （https://caica-nuts.com/）

米菓の新境地「トーキョー煎餅」 （https://senbei.tokyo/）

滴る雫の紅茶菓子「TeaDrop.」 （http://tea-drop.com）