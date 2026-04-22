24時間営業・年中無休のマシン特化型フィットネスジム【ワールドプラスジム稲美ジョイフルプラザ店】無料見学会開始！
株式会社ワールドプラス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：平剛）は、24時間営業マシン特化型フィットネスジム「ワールドプラスジム稲美ジョイフルプラザ店」を、兵庫県加古郡稲美町に2026年5月1日（金）よりオープンいたします。
また、2026年4月25日（土）よりプレオープンとして、無料見学・無料体験を受付中。
■プレオープン
2026年4月25日（土）～
受付時間：11:00～20:00
↓無料見学・体験予約はこちら↓
https://worldplus-gym.hacomono.jp/reserve/schedule/896/357
ワールドプラスジム稲美ジョイフルプラザ店の特徴
ワールドプラスジム稲美ジョイフルプラザ店は、初心者から上級者まで幅広い方に対応したマシン特化型フィットネスジムです。
最新の有酸素マシン、トレーニングマシン、フリーウエイトエリアのほか、以下の設備を完備しております。
■充実の設備
・最新トレーニングマシン
・フリーウエイトエリア
・シャワー室
・体組成計
・高濃度水素水飲み放題（有料）
・プロテイン飲み放題（有料）
■安心のサポート体制
・スタッフアワー（11:00～20:00）
・24時間セキュリティシステム
・タオル無料貸出
これらの設備・サポートにより、初心者・女性・シニアの方からトレーニング上級者まで、幅広い層の方に安心してご利用いただける環境を提供いたします。
オープンキャンペーン実施中
【先着300名様限定】
■新規入会
2ヶ月無料（6,570円 × 2ヶ月 = 税込13,140円お得）
■高濃度水素水飲み放題
2ヶ月無料（550円 × 2ヶ月 = 税込1,100円お得）
■プロテイン飲み放題
2ヶ月無料（3,300円 × 2ヶ月 = 税込6,600円お得）
店舗概要
店舗名：ワールドプラスジム稲美ジョイフルプラザ店
所在地：〒675-1115
兵庫県加古郡稲美町国岡1丁目106
営業時間：24時間営業・年中無休
スタッフ対応時間：11:00～20:00
駐車場：370台
電話番号：079-490-7252
アクセス：JR神戸線 土山駅 神姫バス 「稲美町役場前」徒歩3分
ホームページ：https://www.worldplus-gym.com/shop/inami-joyfulplaza.html
見学予約：https://worldplus-gym.hacomono.jp/reserve/schedule/896/357
WEB入会：https://entry.worldplus-gym.com/admission?account_id=239