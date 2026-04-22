標高1,300mの北アルプスを目の前にした絶景空間で非日常体験「HAKUBAヤッホー！FESTIVAL 2026」追加コンテンツ決定！　ここでしか体験できない音楽・ヨガ・ナイトイベントなども展開

株式会社岩岳リゾート

世界水準のオールシーズンマウンテンリゾートを目指す株式会社岩岳リゾートは、同社が運営する「白馬岩岳マウンテンリゾート（白馬岩岳スノーフィールド）」において、株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市中区丸の内、代表取締役社長：水野敦之、以下「アルペン」）による協賛のもと、2026年5月16日（土）～24日（日）の9日間、「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBAヤッホー！FESTIVAL 2026』」を開催いたします。

この度、標高約1,300mの絶景空間で、5月16日（土）・17日（日）に実力派アーティストが出演するオープニングアクトや、信州小谷太鼓、チアリーディングなど地元のチームも出演するオープニングイベントなどの実施が決定しました。新緑が美しい5月の白馬で、朝はヨガ、昼はライブ、夜は花火と、1日中五感を刺激する今しかできない体験をご提供いたします。

実力派アーティストによるオープニングアクト

5月16日（土）、17 日（日）の両日開催のオープニングアクトでは、山頂特設ステージにてアーティストが音楽ライブを開催します。出演アーティストの生演奏でフェスティバルの開幕を盛り上げます。

出演アーティストプロフィール

【Beverly】

MISIA、AI、加藤ミリヤなどを手がけたプロデューサーが、偶然耳にしたデモテープによって見出され、アメリカ、アジア等の音楽祭で数々の受賞歴を持ち、突き抜けるようなハイトーンと耳に心地よいシルキーボイスを持ち合わせた世界レベルの実力派シンガー。

ドラマやアニメ、仮面ライダーやゲーム音楽、CMなど数多くのテーマソングを担当。

近年は小室哲哉氏、YOSHIKI氏のツアーボーカルなどを務め、2026年にはミュージカルにも出演し活躍の場を広げている。

オフィシャルHP：https://avex.jp/beverly/

【野島樺乃】

SKE48のメンバーとして2021年6月まで6年間活動。

2019年には「第1回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」で初代グランプリに輝く。

2021年7月から「et-アンド-」のリーダーとして活動した後、2025年4月よりソロアーティストとして本格始動。

SNSでは、その表現力豊かな歌声で歌い上げる昭和歌謡のカバー曲が大きな話題を呼び、動画の総再生数は500万回を突破。

舞台『1845 巴里の憂鬱～Les Miserablesより～』で主演を務めるなど、抜群のスタイルと表現力を生かし、多方面で次世代の歌姫として注目を集めている。

オフィシャルHP：https://nojimakano.com/

【まるり】

福岡県出身の女性ソロアーティスト。透明感のある歌声と共感性の高い恋愛ソングで、Z 世代を中心に支持を集める。

2022 年 5 月、優里が作詞・作曲を手がけた 1st Digital Single「好きだよ」でソロデビュー。新曲「キミワズライ」が SNS を中心に広がり、Spotify 急上昇チャートにランクインするなど注目を集めている。

オフィシャル HP：https://marurista.jp/

【オープニングアクト 開催概要】

日時 ：5月16日（土） 15:30～17:30 ※各アーティスト1回公演

5月17日（日） 10:30～12:30、 13:45～15:45 ※各アーティスト2回公演

場所 ：山頂特設ステージ

出演者：Beverly、野島樺乃、まるり

「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBAヤッホー！FESTIVAL 2026』」のスタートを飾るオープニングイベント

『アルペンアウトドアーズ プレゼンツ HAKUBAヤッホー！FESTIVAL 2026』の開幕を祝し、5月16日（土）・17日（日）にオープニングイベントを山頂特設ステージで開催します。地元白馬村・小谷村の信州小谷太鼓、テーマパークダンスチーム、チアリーディングチームが登場し、活気あるステージでフェスティバルの開始を飾ります。

【信州小谷太鼓 開催概要】

日時：5月16日（土）14:00～14:30

場所：山頂特設ステージ

内容：2025年長野県ジュニアコンクールで2位入賞した

地元小谷村の迫力ある太鼓を響かせます。

料金：鑑賞無料 ※リゾート入場チケットが別途必要です

【テーマパークダンス 開催概要】

日時：5月16日（土）14:45～15:15

場所：山頂特設ステージ

内容：白馬村内で毎週レッスンをしています。テーマパークの

パレードやショーの曲で元気に踊ります！

料金：鑑賞無料 ※リゾート入場チケットが別途必要です

【チアリーディング 開催概要】

日時：5月17日（日）13：00～13:30

場所：山頂特設ステージ

内容：約30人の地元のチアリーディングチームが元気な

パフォーマンスでフェスティバルオープニングを

盛り上げます。チームワークを大切に、子どもたちが

パワフルでスピード感あふれる技の数々を披露します。

料金：鑑賞無料 ※リゾート入場チケットが別途必要です

北アルプスを目の前に絶景とともに楽しめる体験型イベントを開催

標高1,200m、北アルプスの絶景を眼前に仰ぐ最高のロケーションで、心身を解き放つウェルネス体験をご提供いたします。5月の柔らかな光と心地よい風の中で、手ぶらで気軽に参加できる「絶景リラックスヨガ」は心も満たします。日常の喧騒を離れ、白馬の清らかな空気と一体になる、ここでしか味わえないアクティビティをお届けします。

【絶景手ぶらリラックスヨガ 開催概要】

日程：5月16日（土）、17日（日）

時間：10:30～／12:00～／13:30～ 各30分

場所：白馬ヒトトキノモリ ※雨天時は中止

予約：不要

料金：参加無料 ※リゾート入場チケットが別途必要です

特別延長営業で夜まで楽しめる！白馬の涼しい夜を彩るナイトイベントを開催

通常営業が終了する17時から営業時間を20時まで延長し、夜も楽しめるコンテンツを展開します。特設ステージが位置する山頂エリアのスカイアーク前ではシャボン玉が織りなす幻想的な空間を演出いたします。岩岳山頂のロケーションを生かし、空間をアートに昇華します。子供から大人まで思わず笑顔になる必見のイベントです。特設ステージが位置する山頂エリアのスカイアーク前では迫力満点の花火を打ち上げます。華々しく、眼前で打ち上がる圧巻の花火がオープニングナイトのフィナーレを飾ります。その他、夜ならではの山の魅力を感じられるコンテンツをご用意予定です。ナイトイベントを家族、友人と一緒に存分にお楽しみください。

【ナイトバブルショー 開催概要】

日程：5月16日（土）

時間：18:45～ 約20分間

場所：山頂特設ステージ

料金：参加無料 ※リゾート入場チケットが別途必要です

※日中から来場のお客様はそのまま山頂に滞在いただけます

【打ち上げ花火 開催概要】

日程：5月16日（土）

時間：19:15～

場所：山頂エリア

料金：参加無料 ※リゾート入場チケットが別途必要です

※日中から来場のお客様はそのまま山頂に滞在いただけます

※16：20からの入場は1,000円

5月23日（土）・24日（日）開催の音楽フェスのBBQ 付きの VIP シートを好評販売中！

過去開催時に好評だった音楽フェスのメインステージに近い特等席で鑑賞できる BBQ 付きの VIP シートを販売中です。

通常の客席エリアより一段高い場所で、アーティストと同じ高さの目線で音楽を楽しむことができる人気のプラン。⽩馬岩岳の絶景の中、アーティストが奏でる音楽とお食事を同時に堪能できる特別な時間をお楽しみください。VIP シートは以下 URLより予約受付いたします。

URL：https://iwatake-mountain-resort.book.ntmg.com/top/hakuba-yoo-hoo-festival

※音楽フェスの各チケットの金額は税込、ゴンドラリフト往復乗車、5 線サウスリフト乗車込、オリジナルレジャーシート付、入場時に別途ドリンク代（\600）が必要となります。小学生はドリンク代不要です。

※ヤッホー！ステージ、ヒトトキノモリステージともに椅子、レジャーシートの持ち込みは不可となります。上記チケットにはオリジナルレジャーシートが付いておりますので、そちらをご利用ください。

【「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ『HAKUBA ヤッホー！FESTIVAL 2026』」開催概要】

■開催日時：2026年5月16日（土）～24日（日）

※音楽フェスは5月23日（土）、24日（日）のみ開催

■会場：白馬岩岳マウンテンリゾート

（〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城12056）

■体験メニュー（予定）

・音楽ライブ／ヨガイベント／熱気球体験／ナイトイベントなど

■料金

・リゾート入場チケット

（ゴンドラリフト往復乗車・5線サウスリフト乗車含む）

:大人2,900円、小人1,600円、ペット（一頭につき）800円

その他有料プログラムあり

■音楽ライブ

・開催日時：5月23日（土）9:30リストバンド交換開始、11:00開演

5月24日（日）9:30リストバンド交換開始、11:00開演

・料金 ：1日券 10,500円／2日間通し券 20,000円

（いずれもゴンドラリフト往復乗車、5線サウスリフト乗車込、入場時別途ドリンク代600円必要）

・出演アーティスト（2026年4月22日現在）

▼ヤッホー！ステージ（入場には音楽ライブチケットが必要となります）

5月23日（土）：OCHA NORMA、シンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、SCANDAL、miwa、BLUE ENCOUNT

オープニングアクト：由薫

5月24日（日）：家入レオ、GAKU-MC、SHE’S、スキマスイッチ、ハラミちゃん、PES（RIP SLYME）

オープニングアクト：パーカーズ

▼ヒトトキノモリステージ（入場にはリゾート入場チケットが必要となります）

5月23日（土）：奥華子、寺中友将（KEYTALK）、中田裕二、橋口洋平（wacci）

オープニングアクト：月山鈴音

5月24日（日）：ISEKI（キマグレン）、杉本琢弥、眉村ちあき、Rake

・チケット販売

一般プレイガイド販売

▼申込・購入先

・イープラス ：https://eplus.jp/hakuba2026/

・チケットぴあ ：https://w.pia.jp/t/hakuba-yoohoo-fes26／Pコード：316-533

・ローソンチケット：https://l-tike.com/hakuba2026 (https://l-tike.com/hakuba2026)／Lコード：76092

・TIGET ：https://tiget.net/events(https://tiget.net/events/451887)/451887(https://tiget.net/events/451887)

■公式URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

■主催：HAKUBA ヤッホー！ FESTIVAL 実行委員会

■特別協賛：株式会社アルペン

■企画制作：株式会社 葉風舎

【会社概要】

会社名：株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co., Ltd.

代表 ：代表取締役社長 星野 裕二

所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立 ：1985年（昭和60年）8月8日

事業内容：スキー場一般（索道事業・飲食業）

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

◆株式会社岩岳リゾートについて

「世界水準のオールシーズンマウンテンリゾート」の実現をミッションに掲げる、株式会社岩岳リゾートは、日本駐車場開発グループの一員である日本スキー場開発株式会社の中核会社です。長野県白馬村に位置する「白馬岩岳マウンテンリゾート」の運営を通じ、四季折々の自然が織りなす感動体験を、国内外の皆様にお届けしています。

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

◆日本スキー場開発株式会社について

長野県6カ所、群馬県１カ所、岐阜県1カ所 計8スキー場とレンタルショップ複数店を運営しております。

非日常的な時間と空間を演出することにより、一人でも多くの方に自然の素晴らしさ、ウィンタースポーツの楽しさを味わって頂くことを最大の使命としています。

URL：https://nippon-ski.jp/

本社所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1