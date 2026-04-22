新ブランド「AUREME」2026年秋冬デビューコレクションを初公開

株式会社三陽商会

三陽商会は、中期経営計画（2026年2月期～2028年2月期）における新たな成長戦略の一環として、ファッションビル展開強化に向けた新ブランド「AUREME（オーレム）」の展開を2026年秋冬シーズンより開始します。

2026年4月21日(火)、東京都千代田区の科学技術館にてライブエキシビジョンを開催し、デビューシーズンとなる2026年秋冬コレクションを初公開しました。ディレクター櫛部美佐子氏による”未来のための日常着”をコンセプトに、機能性とファッション性を両立した高付加価値デイリーウェアの主要ルックを、男女モデル12名によるランウェイ形式で披露しました。

「AUREME」公式 Instagram :https://www.instagram.com/aureme_official＠aureme_official

■「AUREME」2026年秋冬 デビューコレクションについて

2026年4月21日(火)、東京都千代田区の科学技術館にて開催されたライブエキシビジョンでは、12名の男女のモデルによるランウェイ形式にて、デビューシーズンとなる2026年秋冬コレクションの主要アイテムを32ルック披露しました。

※写真：2026年4月21日 撮影

AUREME Autumn / Winter 2026 Live ExhibitionAUREME Autumn / Winter 2026 Live ExhibitionAUREME Autumn / Winter 2026 Live ExhibitionAUREME Autumn / Winter 2026 Live ExhibitionAUREME Autumn / Winter 2026 Live ExhibitionAUREME Autumn / Winter 2026 Live ExhibitionAUREME Autumn / Winter 2026 Live ExhibitionAUREME Autumn / Winter 2026 Live Exhibition

STAFF

Show Director: Shinji Torigoe Co-Director: Hiroshi Kagiyama

Stylist: Miyuki Uesugi Hair: KENICHI Make-up: Rika Matsui Models Casting: Shimana

Music: Tiny Flame Sound Design: PINKNOIZ Backstage Photographer: Shunya Arai

Videographer: Kosuke Yamashita PA: Hayato Ichimura Lighting: Tomoyuki Soramoto

Stage Planning: Ayumi Tokiwa Production: CNG Inc.

■「AUREME」の特徴

●Brand Philosophy

私たちの肌は、常に呼吸しながら、過酷になり続ける環境にさらされています。

2100 年に向けて気温はさらに上昇し、身体も地球も限界へと近づいている。

AUREME は、「循環」によって巡らせ開放する服。機能性と快適性を備えながら、

ファッションをより自由に、しなやかに楽しむためのハイブリッドウェア。

身体、環境、そして心に寄り添う、未来を生きるための「第2の肌」。

それが、私たちの提案する新しい日常着です。

●商品構成

コレクションは、１.FUNCTION、２.DAILY USE、３.COMFORTABLEの3つのカテゴリーで構成。

“空気をまとい素肌に寄り添う 未来のための日常着”というブランドコンセプトのもと、都市生活者が直面する気候や環境変化に寄り添い、機能性とファッション性を両立した高付加価値デイリーウェアを提案します。

1.FUNCTION：機能的にハイスペックなスタイリング 高機能×モードデザインの融合

コアアイテム：

アウター、ブルゾン、セットアップ

テクニック：

縫い目からの水の浸入を防ぐシームシーリング加工、人間工学に基づき動きやすさを考慮したパターン設計、透湿性、はっ水性、防風性

AUREME Autumn / Winter 2026 Live Exhibition

2.DAILY USE：デイリーに着用するスタイリング 素材の良さと着心地と遊び心

コアアイテム：

シャツ・ブラウス、カットソー、ニット、

ボトムス

テクニック：着心地を重視したパターン、

シルエットの美しさ、抗菌防臭、防しわ、防汚

AUREME Autumn / Winter 2026 Live Exhibition

3.COMFORTABLE：快適さにフィーチャーしたスタイリング 素材のこだわり、天然、心地よさ

コアアイテム：

ニット、スウェット、ジャージー

テクニック：

肌に優しい素材、環境負荷を低減する生分解性素材、身体へ負担をかけないパターン、

UVカット、調温、接触冷感

■サステナビリティへの取り組み

AUREME Autumn / Winter 2026 Live Exhibition

●Special Repair Program

服を長く着続けることを前提としたリペアプログラムを実施。「AUREME」の服の補修を有料にて承ります。

技術・品質へのこだわりを一枚の服に「こめる」ことによって長く愛用していただけるものづくりを行うことが、環境に配慮することにつながると考えています。

●Donation

一般社団法人more trees（モア・トゥリーズ）との取り組みを通じ、対象商品およびショッピングバッグの売上の一部を森林保全活動へ寄付します。日常着を選ぶという行為が、未来の自然環境を守る活動へとつながる仕組みづくりを進めていきます。

more trees

一般社団法人more trees（モア・トゥリーズ）は、音楽家 坂本龍一氏が創立し、建築家 隈研吾氏が代表を務める森林保全団体です。森と人がずっとともに生きる社会を目指し、「都市と森をつなぐ」をキーワードにさまざまな取り組みを行っています。

https://www.more-trees.org/(https://www.more-trees.org/)

■「AUREME」の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9154/table/811_1_3472c95164f696443244655052edba5b.jpg?v=202604220252 ]

■ディレクター櫛部美佐子（くしべみさこ）氏

櫛部美佐子氏

ファッションディレクター／デザイナー

「AUREME」のクリエイティブディレクションおよびデザインを担当。

国内アパレル企業にて、長年にわたり、ウィメンズ・メンズブランドの企画・デザイン・ディレクションに携わる。素材開発からプロダクト設計、ブランドコンセプト構築まで幅広く経験し、日常に根ざした上質な服づくりに取り組んでいる。

■「AUREME」 ローンチから今後の展開について

2026年3月17日 「AUREME」ブランド公式Instagram開設

4月21日東京都千代田区・科学技術館にてライブエキシビジョンを開催

4月23日～25日 東京都港区・STUMP BASE にて展示会を開催

7月上旬ブランド公式サイトオープン予定、EC予約販売スタート

9月上旬都内1店舗 オープン予定、店舗・EC販売スタート

以上