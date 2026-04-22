【国際アート＆デザイン大学校、第18回ペットカーニバルで無料ブース出展】

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際アート＆デザイン大学校のペット総合科2年生が、東北最大級のペットイベント「第18回ペットカーニバル」にて、初めての校外活動として無料お手入れ・無料しつけ相談ブースを出展しました。2026年4月4日・5日の2日間で約200頭のペットケアと60組の相談に対応し、実践的な学びを通じた社会貢献の成果を発表しました。

近年、ペットは大切な「家族の一員」として位置づけられており、健康を維持するための日常的なケアや、人間社会で共生するための適切なしつけの重要性が高まっています。

本校では、動物業界を志す学生たちが実際の現場で求められる対応力や技術を身につけるため、地域のイベントを通じた実践的な学びを積極的に取り入れています。今回、学生たちにとって進級後初となる校外でのイベント出展を通して、ペットと飼い主の皆さまの豊かな生活をサポートすることを目的として参加しました。

【イベント詳細】

イベント名：「第18回ペットカーニバル」

日程：2026年4月4日・5日

会場：ビッグパレットふくしま（福島県郡山市）

本校からペット総合科の2年生がブースを出展し、来場されたお客様に向けて、爪切りや足裏バリカンなどの「無料お手入れブース」、日々の困りごとにアドバイスを行う「無料しつけ相談ブース」を企画・運営しました。新2年生にとって初めての学校外でのイベント出店でありながら、2日間で約200頭のお手入れと、60組のしつけ相談に対応し、会場は大盛況となりました。

【参加した学生のコメント】

「新2年生として初めての校外イベントで最初は緊張しましたが、お客様から直接感謝の言葉をいただくことができ、大きなやりがいと自信に繋がりました。多様な犬種や性格のワンちゃんと触れ合う中で、学校内の授業だけでは得られない臨機応変な対応力やコミュニケーションの大切さを学ぶことができました」

【学校が目指すもの】

国際アート＆デザイン大学校は、単なる知識や技術の習得にとどまらず、地域社会との関わりを通じて豊かな人間性と実践力を備えたプロフェッショナルを育成することを目指しています。今後もこうしたイベント出展や地域貢献活動を継続し、人と動物が幸せに共生できる社会の実現に向けて、次世代の動物業界を担う人材を輩出してまいります。

■国際アート＆デザイン大学校について

福島県郡山市にあるデザイン・CG・イラスト・マンガ・声優・音響・映像・eスポ―ツ・ペット分野のプロを目指す専門学校。『全国No1・Only1』を掲げ、学生一人ひとりを手厚くサポートしながら夢の実現を叶えます。

所在地：福島県郡山市方八町2-4-1

URL： https://www.art-design.ac.jp/

■ペット総合科について

福島県で唯一の「ペット総合学科」として、ペット業界で必要とされる知識と技術を幅広く学び、現場で活躍できるペットのプロフェッショナルを育成します。

2025年からは新たにキャットグルーマーコースがスタート。犬だけでなく猫に関する専門スキルも身につけることで、これからのペット業界に求められる総合力のある人材を目指します。

URL：https://www.art-design.ac.jp/pet_course/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/