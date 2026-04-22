「みんなの“にっぽん丸”写真展」を5月3日（日）より東京 大手町にて開催
クルーズブランド MITSUI OCEAN CRUISES （以下、三井オーシャンクルーズ）を運営する商船三井クルーズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：向井恒道、本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、2026年5月3日（日）から5月21日（木）まで三井住友銀行東館（東京都千代田区）において、「みんなのにっぽん丸写真展」を開催いたします。
1990年に就航し多くのお客様とかけがえのない航海を共にしたクルーズ船「にっぽん丸」が2026年5月10日（日）に横浜港で引退を迎えます。約35年間の感謝を込めて、当社公式ウェブサイト上で2025年10月30日から同年12月31日まで「みんなの“にっぽん丸”写真展」を開催し、にっぽん丸との思い出の写真を募集いたしました。受賞作品8点を含む合計150点の写真を厳選し、本会場にて展示いたします。是非お気軽にお越しください。
【開催概要】
・会期 2026年5月3日（日）～5月21日（木）10:00～18:00（会期中無休）
・会場 三井住友銀行東館 ライジング・スクエア1F アース・ガーデン
（東京都千代田区丸の内1丁目3番地2号）
地下鉄「大手町駅」C14出口直結
・入場料 無料
以下の公式ウェブサイトから、受賞作品以外の一部応募作品もご覧いただけます。
みんなの”にっぽん丸”写真展|MITSUI OCEAN CRUISES（三井オーシャンクルーズ）(https://www.mitsuioceancruises.com/campaign/nipponmaru-farewell-result.html)
関連リンク：
MITSUI OCEAN CRUISES（三井オーシャンクルーズ）
https://www.mitsuioceancruises.com/
にっぽん丸
https://www.mitsuioceancruises.com/nipponmaru/
MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）
https://www.mitsuioceancruises.com/fuji/
MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）
https://www.mitsuioceancruises.com/sakura/
MITSUI OCEAN CRUISES （三井オーシャンクルーズ）について：
三井オーシャンクルーズは、商船三井グループの商船三井クルーズ(株)が掲げるブランドです。2026年5月に引退を迎えるクルーズ船「にっぽん丸」と2024年12 月に運航開始した「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」の2隻を運航しており、2026年9月にはさらに新しいクルーズ船「MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）」の運航開始を予定しています。
MITSUI OCEAN CRUISES ブランドムービー：https://youtu.be/FHU6LJE65Hk
「MITSUI OCEAN CRUISES」のロゴ、そして穏やかな波と流れるような音符から着想を得て「３本の曲線」がデザインされた青い円は、MITSUI OCEAN CRUISESのシンボルマークです。