「みんなの“にっぽん丸”写真展」を5月3日（日）より東京 大手町にて開催

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商船三井クルーズ株式会社


クルーズブランド MITSUI OCEAN CRUISES （以下、三井オーシャンクルーズ）を運営する商船三井クルーズ株式会社（代表取締役 社長執行役員：向井恒道、本社：東京都千代田区、以下「当社」）は、2026年5月3日（日）から5月21日（木）まで三井住友銀行東館（東京都千代田区）において、「みんなのにっぽん丸写真展」を開催いたします。



1990年に就航し多くのお客様とかけがえのない航海を共にしたクルーズ船「にっぽん丸」が2026年5月10日（日）に横浜港で引退を迎えます。約35年間の感謝を込めて、当社公式ウェブサイト上で2025年10月30日から同年12月31日まで「みんなの“にっぽん丸”写真展」を開催し、にっぽん丸との思い出の写真を募集いたしました。受賞作品8点を含む合計150点の写真を厳選し、本会場にて展示いたします。是非お気軽にお越しください。



【開催概要】


・会期　　　　　2026年5月3日（日）～5月21日（木）10:00～18:00（会期中無休）


・会場　　　　　三井住友銀行東館 ライジング・スクエア1F アース・ガーデン
　　　　　　　　（東京都千代田区丸の内1丁目3番地2号）


　　　　　　　　地下鉄「大手町駅」C14出口直結


・入場料　　　　無料



以下の公式ウェブサイトから、受賞作品以外の一部応募作品もご覧いただけます。


みんなの”にっぽん丸”写真展|MITSUI OCEAN CRUISES（三井オーシャンクルーズ）(https://www.mitsuioceancruises.com/campaign/nipponmaru-farewell-result.html)



関連リンク：


MITSUI OCEAN CRUISES（三井オーシャンクルーズ）


https://www.mitsuioceancruises.com/


にっぽん丸
https://www.mitsuioceancruises.com/nipponmaru/


MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）


https://www.mitsuioceancruises.com/fuji/
MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）
https://www.mitsuioceancruises.com/sakura/




MITSUI OCEAN CRUISES （三井オーシャンクルーズ）について：


三井オーシャンクルーズは、商船三井グループの商船三井クルーズ(株)が掲げるブランドです。2026年5月に引退を迎えるクルーズ船「にっぽん丸」と2024年12 月に運航開始した「MITSUI OCEAN FUJI（三井オーシャンフジ）」の2隻を運航しており、2026年9月にはさらに新しいクルーズ船「MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）」の運航開始を予定しています。


MITSUI OCEAN CRUISES　ブランドムービー：https://youtu.be/FHU6LJE65Hk　




「MITSUI OCEAN CRUISES」のロゴ、そして穏やかな波と流れるような音符から着想を得て「３本の曲線」がデザインされた青い円は、MITSUI OCEAN CRUISESのシンボルマークです。