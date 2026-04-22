世界最大級「インターナショナル・ビアカップ2025」で「寺町セゾン」が長崎県初カテゴリーチャンピオン・金賞のダブル受賞 ～ジャパネットウォーターの実店舗で醸造、限定販売イベントも～

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットウォーター（本社：山梨県南都留郡／代表取締役社長：白須武光）は長崎スタジアムシティにある醸造所「THE STADIUM BREWS NAGASAKI」でつくる「寺町セゾン -金木犀-」（以下、寺町セゾン）がインターナショナル・ビアカップ2025（International Beer Cup 2025）のスペシャルティセゾンスタイルで金賞を受賞し、カテゴリーチャンピオンを獲得したことをお知らせいたします。世界22か国が参加し、1,562銘柄ものビールがスタイル別にエントリーした大会で、カテゴリーチャンピオン獲得、金賞受賞とのダブル受賞となり、いずれも長崎初の快挙となりました。

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カテゴリーチャンピオン獲得・金賞受賞

「寺町セゾン -金木犀-（Teramachi-Saison -Fragrant olive-）」

スタイル：スペシャルティセゾン

カテゴリー：Belgian Heritage

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＜インターナショナル・ビアカップとは＞

日本地ビール協会（クラフトビア・アソシエーション）が1996年より毎年主催する、日本で最も長い歴史を持つ権威あるビール審査会。世界五大ビール審査会の一つとして、国内外の醸造家やビールファンから高い注目を集めており、ここで受賞することは、そのビールの品質が世界トップレベルであることを証明する名誉ある指標となっています。



■「寺町セゾン -金木犀-」の味わい

アプリコットのような上品なフルーティさのある香りの裏側に、少し陰を感じるさせる落ち着いた草や革のようなニュアンスを加え、セゾンビール特有のスパイシーな香りと見事にマッチさせたビールが完成しました。どこかちょっと懐かしい記憶を呼び覚ましてくれる、そんなビールに仕上がっています。



■受賞コメント

株式会社ジャパネットウォーター 「THE STADIUMBREWS NAGASAKI」醸造所

権威あるインターナショナル・ビアカップで、このような賞をいただきましたことを大変光栄に思います。また、審査員である世界各国のテイスターにご評価をいただけたことを嬉しく思っております。金賞だけでなく、カテゴリーチャンピオンまで受賞することができ、ビール作りへの自信にもつながりました。地域創生事業を担うジャパネットグループの醸造所として、長崎スタジアムシティでどのようなビールなら皆様に楽しんでいただけるかを考えていた際、古くから親しまれている長崎市寺町の地で、悠然と息づく金木犀との出会いが「寺町セゾン」誕生のきっかけでした。世界に180種類ほどあるとされるビアスタイル（特徴や味わい、酵母の種類など）から金木犀の香りに合うスタイルとバランスを見つけ出すことに注力し、構想から完成まで約1年の時間をかけて完成しました。受賞した「寺町セゾン」に興味を持ってくださり、長崎スタジアムシティへと足を運んでくださる方が増えれば醸造所としてこんなに喜ばしいことはありません。また「寺町セゾン」が、ビールそのものに触れるきっかけづくりになれたら幸せです。



＜＜イベント＞＞

「寺町セゾン -金木犀-」が楽しめる限定販売日をご用意いたしました



◇4/29（水）～5/31（日）

「寺町セゾン」サイズアップThanksキャンペーン

通常サイズ：約420ml（税込900円）のところ

特別サイズ：約510mlでご提供（約1.2倍）

場所： 「THE STADIUMBREWS NAGASAKI」２F ・３F

（PEACE STADIUM Connected by SoftBank内）

※当店のインスタフォローが必要です

※プラスチックカップでのご提供となります

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◇5/3（日）、5/6（水）、5/17（日）

V・ファーレン長崎ホームゲーム時に特別販売

「寺町セゾン」も販売いたします！

\900（税込）

場所： 「THE STADIUMBREWS NAGASAKI」２F ・３F

（PEACE STADIUM Connected by SoftBank内）

※通常サイズ（約420ml）でのご提供となります

※プラスチックカップでのご提供となります

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◇5/8（金）、5/9（土）、5/10（日）

「寺町セゾン」ThanksふるまいTime

100杯限定、無料試飲

場所：「九州クラフトビールスタジアム2026春」

PEACE STADIUM Connected by SoftBank

北広場3F（THE STADIUMBREWS NAGASAKI 3F外）

日時： 5/8（金）19:00頃～（開場15:00）

5/9（土）13:00頃～（開場11:00）

5/10（日）13:00頃～（開場11:00）

※提供はミニカップにて、成人の方のみお一人様1杯限りとなります

※当店のインスタフォローが必要です

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◇4/29（水）～5/31（日）

スタジアムシティホテル長崎のレストランで

ペアリングメニューフェア

コース料理の一部をペアリングメニューにてご提供いたします

CAFES & DINERS V.VERDE

ばってん鶏の

赤ワインビネガー煮込み

LES CINQ SENS

ばってん鶏と

フォアグラの春キャベツ包み

JAPANESE DINING 洵

鶏の麹焼き

季節野菜のビール衣の天ぷら

リストランテ アルポルト長崎

オマール海老・

ウイキョウ・オレンジのインサラータ

――――――――「THE STADIUM BREWS NAGASAKI」とは

長崎スタジアムシティ内にある、醸造所を併設し、できたてのビールをその場で味わうことができるレストラン。1、2階の醸造エリアには13基の発酵タンクがあり、多様なスタイルのビールを醸造。2階はレストラン、3階はバースタイルの店舗となっており、ビールに合うおつまみや食事とともにつくりたての新鮮なクラフトビールの味を毎日楽しむことができます。

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