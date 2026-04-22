TENTIAL、「BAKUNE 掛け布団 ウォーム」等に採用された「多層布地及び被覆品」に関する発明について特許を取得

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、「多層布地及び被覆品」に関する技術について、日本国内において特許を取得したことをお知らせいたします。本特許はテンシャルでは初めての特許取得になります。

質の高い睡眠や日々のコンディショニングに対する関心が高まる中、当社はこれまでも特殊素材や独自の設計を取り入れた製品開発を行ってまいりました。

今回の特許技術は、温度を調整する層と蓄熱及び吸湿を行う層を組み合わせた構造の多層布地を対象としており、当社の展開する冬用寝具「BAKUNE 掛け布団 ウォーム」「BAKUNE Pro 掛け布団 オールシーズン」に採用されています。

「BAKUNE 掛け布団 ウォーム」は人が心地よく眠れる理想的な寝床内環境（温度33℃、湿度50％）を追求し、熱を逃さず閉じ込めるアルミ断熱シート、湿気を吸収しながら保温する調整シート、温度調整機能を持つ素材などを多層的に組み合わせることで、ふわりとした軽さを保ちながらも、羽毛布団をしのぐ速暖性と高い保温性を実現しています。これにより、睡眠時における布団内の温度と湿度を最適に保ち、より質の高い休息をサポートします。

テンシャルは本特許取得を機に、「BAKUNE 掛け布団」シリーズをはじめとするスリープコンディショニング製品群への技術展開をさらに進めてまいります。「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」というミッションのもと、今後も独自の技術や研究に基づく製品開発を推進し、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

特許概要

特許番号：特許第7813480号

発明の名称：多層布地及び被覆品

登録日：令和8年（2026年）2月4日

出願日：令和6年（2024年）7月31日

特許権者：株式会社TENTIAL

BAKUNE 掛け布団 ウォームについて

※多層構造のイメージ【製品コンセプト】

温度と湿度を自動で調整する独自技術により、暖かさを保ちながらムレを軽減。

寒暖差のある環境でも寝床内を快適な状態に保ち、心地よい睡眠をサポートします。さらに、多層構造によるふんわりと軽やかな掛け心地で、身体をやさしく包み込みます。

また、本特許に関連するTENTIALの独自技術「Sleep Conditioning Technology(R)」を採用した「BAKUNE 掛け布団ウォーム」は睡眠を向上させることを示す研究結果が開示されております。この研究結果は一般社団法人 睡眠ヘルスケア協議会が行う「スリープサポート認証制度」にて、ゴールドランクの認証を得ております。詳しくは下記をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000236.000032370.html

※スリープサポート認証制度については下記をご覧ください

https://shca.jp/activity/certification

※本認証制度で認証した商品やサービスにおいて、病気の予防や治癒をすることを認証するものではありません。

BAKUNE Pro 掛け布団 オールシーズンについて

【製品コンセプト】

TENTIALの「BAKUNE Pro 掛け布団 オールシーズン」は、独自の温度・湿度コントロール技術で理想的な寝床内環境へと導く掛け布団です。

調湿素材を従来比約4.8倍配合。テンセル(TM)モダール繊維によりシルクのような極上の肌触りを実現し、国内工場の職人が一枚ずつ丁寧に仕上げました。

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/367_1_4c1a6d0debb462121889db63c11dce49.jpg?v=202604220252 ]