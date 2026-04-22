HI-TEC FOR MHL.

株式会社TSIホールディングス

UK発のアウトドア・ライフスタイルブランド「HI-TEC」と、MHL.の初となるコラボレーション。

HI-TECのLIFESTYLEコレクションの中から、デイリーに活躍するサンダル“TROPIC”のモデルを採用し、MHL.らしくアップデート。

アッパーカラーは「EBONY」で、他のニット素材やパーツ類はBLACKで統一しコントラストを効かせ、踵のストラップに型押しでMHL.ロゴを入れたスペシャル仕様。ミリタリーらしい無骨さを持ちながら、都会的で洗練されたサンダルです。

TROPICは英国軍が亜熱帯地域向けに採用していたトロピカルサンダルを、日常使いしやすく現代的に復刻。3 点でしっかり足をホールドするストラップ構造で、安定した履き心地を実現しています。

ABOUT HI-TEC

1974年にUKでスカッシュシューズをルーツとして誕生。78年に登場したハイキングシューズ “シエラ”は、それまで重いことが当たり前だったアウトドアシューズに軽量という新しい概念をもたらし、話題となる。その後も、登山家のための本格トレッキングシューズから、外遊びを楽しむための軽快なキャンプシューズまで幅広く展開。世代を超えて支持され続ける、アウトドアライフスタイルブランド。

4月22日（水）から、全国のMHL.直営店、及びmix.tokyo公式オンラインショップにて発売。

WOMEN(https://mix.tokyo/products/5956170201) MEN(https://mix.tokyo/products/5966170201)

\15,400（税込み）

特設ページ :https://www.margarethowell.jp/column/hitec-for-mhl.html

問い合わせ先

https://www.margarethowell.jp/

03-5785-6445



株式会社TSIホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開しています。