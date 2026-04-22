2026年6月開業の『ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC』最上階ルーフトップバー＆ラウンジ「PEAKS」を発表

ヒューリックホテルマネジメント株式会社

ヒューリックホテルマネジメント株式会社（所在地：東京都中央区日本橋小舟町13-8）は、「THE GATE HOTEL」ブランドの関西旗艦店として、2026年6月15日（月）に「THE GATE HOTEL 大阪 by HULIC」（大阪府大阪市中央区南船場）を開業いたします。最上階の28階に、ルーフトップバー＆ラウンジ「PEAKS（ピークス）」をオープンいたします。「PEAKS」は、地上約120mから大阪の街を一望できる、大阪随一の「天空の遊び場」をコンセプトとしています。移ろう景色とともに煌めきのひとときをご提供いたします。

URL: https://www.gate-hotel.jp/osaka/rb/peaks.html

Rooftop Bar & Lounge「PEAKS」テラス席（56席）■ 「PEAKS」の由来とコンセプト

店名の「PEAKS」には、「頂点・頂上」や「最高・絶頂」という意味が込められています。かつての水路から街路、そして天空へと舞台を移してきた心斎橋の歴史を背景に、大阪の空と街が溶け合う都会のオアシスを目指します。

■ 煌めきと上昇を象徴するビジュアルアイデンティティ

「PEAKS」のロゴデザインは、高さ・光・水を統合した3つの要素で構成されています。

・シンボルマーク: ルーフトップの形状と光を反射する水流を抽象化し、都市の夜景に煌めく光を表現しています。

・ロゴタイプ: 高層階からの眺望を象徴する縦に伸びたフォルムと、未来への広がりを意味する右肩上がりのラインを採用しました。

・タグライン: 「ROOFTOP BAR & LOUNGE」を掲げ、洗練された大人の社交場であることを示しています。

■開放感あふれる多彩な空間構成

全132席の広々とした店内は、利用シーンに合わせて異なる表情を見せます。

バーカウンター（14席）ラウンジ・ダイニング（62席） 西側エリア

テラス席（56席）: 大阪ミナミを象徴する御堂筋の銀杏並木を眼下に見下ろす、圧倒的な開放感を誇るプレミアムロケーションです。

バーカウンター（14席）: エメラルドグリーンのタイルが印象的な円形のカウンター。夜には照明により浮遊感が演出されます。

ラウンジ・ダイニング（62席）: 東側・西側に分かれたエリアには、天空の雲をイメージした柔らかなデザインの家具を配し、上質な寛ぎを提供します。

■提供メニュー：朝から夜まで楽しむ「天空の食体験」

時間帯に合わせ、大阪の魅力をお愉しみいただけるメニューをご用意いたします。

・アフタヌーンティー（昼）: 陽光を感じながら楽しむ、見た目にも華やかなティータイム。

・PEAKS ハイティー（夜）: 夜景を肴に、お酒と共にお楽しみいただけるボリューム感のあるハイティー。

・バータイム: 移り変わる街の灯を眺めながら、厳選されたお酒をご堪能いただけます。

【店舗概要】

店舗名：PEAKS（ピークス）

所在地：大阪府大阪市中央区南船場3-12-14 THE GATE HOTEL 大阪 by HULIC 28階

アクセス：大阪メトロ「心斎橋」駅北改札（出口 1）直結

営業時間：6:30 ～ 23:30（L.O. 23:00）

朝：6:30 - 11:30

昼：11:30 - 17:00

夜：17:00 - 23:30

利用対象：ご宿泊のお客様はもちろん、ご宿泊以外のお客様も広くご利用いただけます。

予算（目安）: アフタヌーンティー 6,600円、PEAKSハイティー 8,800円

席数：合計132席（テーブル 62席、テラス 56席、バーカウンター 14席）

電話番号：06-6606-9371【開業準備室 受付時間 10:00～17:00 土日祝を除く）

備考: 全席禁煙

THE GATE HOTEL 大阪 by HULIC 施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46726/table/26_1_2fecf0ccab2898a211756ab687f91ea9.jpg?v=202604220252 ]

クォーツ心斎橋

レストラン「Anchor Osaka」

客室「Classy」

ザ・ゲートホテルとは

「大人」に対して、「本物の価値」を提供するホテル

ザ・ゲートホテル大阪 by HULICでは、大阪の中心地でありながら、安らげる空間を創出いたします。ホテル内に自然の外気を感じ、街の気配を感じ、時には街の喧騒をも取り込む工夫が施されています。非日常を体感できる空間で、唯一無二のひとときを提供します。

ザ・ゲートホテル一覧

2012年8月開業 ザ・ゲートホテル雷門 by HULIC（東京都台東区雷門2-16-11）

2018年12月開業 ザ・ゲートホテル東京 by HULIC（東京都千代田区有楽町2-2-3）

2020年7月開業 ザ・ゲートホテル京都高瀬川 by HULIC

（京都府京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町310-2）

2020年11月開業 ザ・ゲートホテル両国 by HULIC（東京都墨田区横網1-2-13）

2025年2月開業 ザ・ゲートホテル横浜 by HULIC（神奈川県横浜市中区山下町11-3）

2025年4月開業 ザ・ゲートホテル福岡 by HULIC（福岡県福岡市中央区天神2-8-49）

2025年12月開業 ザ・ゲートホテル札幌 by HULIC（北海道札幌市中央区北三条西3-1-44）

2026年6月15日開業予定 ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC（大阪府大阪市中央区南船場 3-12-14）