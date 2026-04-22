「Trend×New products ABC初夏の建材フェア」開催【東京ショールーム】

株式会社エービーシー商会

建材の開発、製造、輸入、販売を行う（株）エービーシー商会（本社：東京都千代田区、社長：東川 茂樹）は、2026年6月8日（月）～6月 19日（金）の期間、東京ショールームにて、「Trend×New products ABC初夏の建材フェア」を開催いたします。



期間中はこの春新たにラインアップされたセラミックタイル、洗面ボウル、デザイン系塗り床材など、最新トレンドを取り入れた新商品や新色をご紹介。さらに日時限定でトレンドに関するセミナーや、実演付きのショールームツアーを開催します。

この機会にぜひご参加ください。

※セミナー、実演付きのショールームツアーは事前申込制となります。

開催概要

開催期間：2026年6月8日（月）～6月 19日（金）※土曜日・日曜日休館

時間：10:00～17:00

場所：株式会社エービーシー商会 東京ショールーム

東京都千代田区永田町2-12-14 本社ビル2F・3F

｜セミナー｜

デザインのトレンドは世界最大規模のイタリア国際見本市「チェルサイエ」から

開催時間

14:00～14:45

イタリア・ボローニャで毎年開催されるセラミックタイルを中心とした世界最大規模の国際見本市「チェルサイエ」は世界中の建築家、インテリアデザイナー、メーカーが集まり、最新の製品やデザインを紹介する場として知られています。

現地視察により注目すべきトレンド、人気のデザインやカラー傾向などをたっぷりとご紹介します。

セミナーのお申し込みはこちら ＞ :https://abc-t.seminarone.com/tokyoSR_earlysummerfair202606_trendseminar/event?_fsi=CC17PXpC

｜実演付きショールームツアー｜

注目のトレンド商品や新商品をショールームツアーと実演を交えて詳しくご紹介！

開催時間

15:00～16:00

ご案内商品

セラミックタイル、洗面ボウル、内装ルーバー、デザイン系塗り床材 など

実演内容

デザイン系塗り床施工フレーク型多彩床仕上材 ビジョット(R)フレーク

クリエイティブ塗り床材 ビジョット(R)シャイニー など

ショールームツアーのお申込みはこちら ＞ :https://abc-t.seminarone.com/tokyoSR_earlysummerfair202606_tour_jitsuen/event?_fsi=XGsdH3Wz案内状を見る :https://www.abc-t.co.jp/shared/pdf/seminar/seminar202606_tsr.pdf

※同業他社の方のご来場は固くお断りいたします。