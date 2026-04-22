【中国割烹旅館 掬水亭】食育×自然体験×遊園地を一度に楽しむ夏の親子旅「夏のよくばり親子旅 ～収穫体験BBQ＆西武園ゆうえんち付き～」を発売【期間】2026 年7月18日（土）～7月20日（月・祝）

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

中国割烹旅館 掬水亭（所在地：埼玉県所沢市山口2942、総支配人：竹入 学）は、「食育×自然体験×遊園地を一度に楽しむ夏の親子旅」をテーマにした、夏休み限定の体験型宿泊プラン「夏のよくばり親子旅～収穫体験BBQ＆西武園ゆうえんち付き～」を、2026 年7月18日（土）から7月20日（月・祝）までの2泊3日限定で販売いたします。

夏休みの家族旅行で「子どもに普段できない体験をさせたい」「遊びだけでなく学びのある時間を過ごしたい」といった声が高まるなか、本プランでは、遊園地やプールといった夏の定番レジャーに、トウモロコシ収穫やアウトドアBBQ などの食育・自然体験を組み合わせた、体験重視の2泊3日ステイをご用意いたしました。

農園でトウモロコシを「採る」、自然の中で「つくって食べる」、遊園地で「思いきり遊ぶ」。そのすべてを、都心から約50分というアクセスの良さと、多摩湖のほとりに広がる自然環境の中で完結できる点が、本プランならではの特長です。BBQ会場にはテントを設置しており、直射日光を避けながら涼しく過ごせる環境でアウトドア体験を楽しめるなど、夏場の暑さに配慮した暑さ対策も実施。小さなお子さま連れでも安心して参加できる内容となっています。

単なる“夏のレジャー”にとどまらず、親子で同じ体験を共有し、自然や食を通じて会話や学びが生まれる「記憶に残る夏休み」をご提案いたします。

夏のよくばり親子旅～収穫体験BBQ＆西武園ゆうえんち付き～のポイント

収穫体験 イメージ西武園ゆうえんち プール イメージGrow Garden TORIYAMA イメージ

🥬「採る」から始まる食育体験｜農園での野菜収穫

提携する「橋本農園」にて、トウモロコシを親子で収穫する体験をご用意。普段は店頭で目にする野菜が育つ畑に触れることで、食材が食卓に届くまでの背景を学びます。収穫した野菜は、その後のBBQ で使用し、「採る・つくる・食べる」を一連の体験として楽しめます。

🥬自然の中で「つくって食べる」アウトドアBBQ 体験

昼食は「GROW GARDEN TORIYAMA」にて、アウトドアBBQ を実施。会場にはテントを設置しており、直射日光を避けながら涼しく過ごせる環境で、夏場でも安心して体験をお楽しみいただけます。焚き火体験や飯盒炊飯、マシュマロ焼きなど、アウトドア初心者のご家族でも安心して参加できる内容で、火を扱う体験や簡単な調理を通じて、子どもの五感を刺激する学びの時間を提供いたします。

🥬遊園地＆プールで思いきり遊ぶ夏の思い出

西武園ゆうえんちの入園チケット（プール利用可）付き。遊園地やプールで体を動かし、夏休みらしいアクティブな時間を満喫できます。笑顔あふれる夏の一日をお楽しみください。

🥬湖畔の宿で過ごす、親子のひと休み時間

宿泊は全室レイクビューの中国割烹旅館 掬水亭。多摩湖を望む客室や、大浴場「狭山の茶湯」で、体験の合間にゆったりと心と体を整える時間をお過ごしいただけます。

夏のよくばり親子旅 ～収穫体験BBQ＆西武園ゆうえんち付き～概要

【販売開始日】 2026 年4 月27 日(月) 5:00P.M.より

【宿泊期間】 2026 年7 月18 日(土) ～ 7 月20 日(月・祝)

【料金】 1 名さま \47,020 より （1 室5 名さまご利用時）

【部屋タイプ】

・デラックス和洋室

・くつろぎ和モダンルーム

・多摩湖ビュー和室

【内容】

🌟本農園で野菜収穫体験※TORIYAMA 送迎付き

🌟Grow Garden TORIYAMA でBBQ 体験（収穫した野菜でBBQ、

飯盒炊飯、マシュマロ焼き、焚き火体験付き）※掬水亭送迎付き

🌟西武園ゆうえんちレヂャーチケット（プール利用可）※未就学児は別途お支払い

🌟大浴場「狭山の茶湯」で心と体をリラックス

【ご予約・お問合せ】

宿泊予約係 TEL：04-2925-7114（受付時間：10:00A.M.～5:00P.M.）

【URL】 https://www.princehotels.co.jp/kikusuitei/plan/summer_familystay_experience2026/

滞在スケジュール

客室滞在 イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3632_1_5f2044e06ff99e1dbd483d0f41214461.jpg?v=202604220251 ]≪ 橋本農園 ≫

橋本農園はトウモロコシ、枝豆、大根、ほうれん草等、約30 品目の旬の野菜を栽培する東大和市の野菜農家です。橋本農園の畑には、"とんがりやねの直売所"という共同直売所があり、そこで橋本農園の新鮮な野菜を販売しています。収穫体験イベントや小学校、

保育園向けに農業体験も行っており食育活動も積極的に行っています。

【詳細】 https://www.tongariyane.com(https://www.tongariyane.com)

【お問合せ】 080-7294-0204

≪ Grow Garden TORIYAMA ≫

東大和市の狭山丘陵の中にある、手ぶらで日帰りアウトドアの体験が楽しめる施設です。大型テントサイト・60 年以上続く老舗料亭が提供する厳選食材BBQ・焚火を新緑の森の中でお楽しみいただけます。

【詳細】 https://6nv2j.hp.peraichi.com/

【お問合せ】 080-5659-5215

※写真はイメージです。※宿泊プラン「夏のよくばり親子旅 ～収穫体験BBQ＆西武園ゆうえんち付き～」には、2 泊室料、野菜収穫体験、BBQ のお食事、西武園ゆうえんちレヂャーチケットとサービス料・消費税が含まれております。※未就学児の西武園ゆうえんちレヂャーチケットは、別途チケットカウンターにてお求めください。※宿泊プランはご利用の5 日前までにご予約ください。※天候により野菜の種類が変更となる場合がございます。※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、8 品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※仕入れ状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。※上記内容はリリース時点（4 月22 日）の情報であり、変更となる場合がございます。

今後の展望

中国割烹旅館 掬水亭では今回の「夏のよくばり親子旅 ～収穫体験BBQ＆西武園ゆうえんち付き～」に

とどまらず、四季折々の自然や地域ならではの魅力を生かした体験企画を今後も展開してまいります。春は自然探索やネイチャー体験、夏はBBQ や星空観察、秋は紅葉や旬の味覚、冬は湖や月・星を楽しむ企画・・・といった豊かな自然環境を舞台に、ここでしか味わえない滞在体験を提供してまいります。

中国割烹旅館 掬水亭

多摩湖のほとりに佇む「中国割烹旅館 掬水亭」は、1990 年9 月28 日の開業から35 周年を迎えた湖畔の宿で、コンセプトは「近くて、湯ったり私の“ご褒美”時間」。都心から約50 分の利便性と、湖畔ならではの静けさが魅力です。

その名は唐代の詩人・于良史の一句「掬水月在手（みずをきくすれば つき てにあり）」に由来。手のひらに掬った水の中に映る月の美しい情景を表すこの詩のように、隣接する多摩湖は「日本百名月」に認定され、湖上に浮かぶ月や月光に照らされた水面、遠くの街明かりが織りなす風景はまるで絵画のようです。

建築は日本建築界の重鎮・池原義郎氏による設計。三角屋根を配した洋風のシルエットに繊細な鉄骨を

あしらい、自然に調和しながらも印象的な存在感を放っています。

全室レイクビューの客室からは、穏やかな多摩湖を一望。晴れた日には遠く富士山も望め、刻々と移ろう景色と共に心ほどけるひとときをお過ごしいただけます。館内には「レストラン 天外天」、広々とした石造りの大浴場「狭山の茶湯」、サウナなどを備え、四季折々の自然と湖畔の風景もお楽しみいただけます。

【所在地】 〒359-1145 埼玉県所沢市山口2942

【電話】 04-2925-7111

【客室数】 21 室

【料金】 1 泊\21,280 より（1 室2 名利用時、税・サービス料込、食事別）

【Web サイト】 https://www.princehotels.co.jp/kikusuitei/

【アクセス】

- 電車

西武山口線「西武園ゆうえんち」駅から徒歩1 分

池袋駅・西武新宿駅から西武鉄道利用で約50 分

- 車

関越道 所沢IC から約30 分／圏央道 入間IC から約20 分

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=XA818ySfDgc ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IzWw-EnWJeQ ]