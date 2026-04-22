【SHOP NEWS】ボナベンチュラが、2026年4月24日（金）、三井アウトレットパーク木更津に新店舗をオープンいたします。

BONAVENTURA株式会社

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド BONAVENTURA (ボナベンチュラ)は、2026年4月24日（金）、三井アウトレットパーク木更津に新店舗をオープンいたします。

本店舗では、ブランドを象徴するバッグやウォレット、iPhoneケースなどの人気アイテムを、アウトレットならではの特別な価格にてご用意しております。

また、オープンおよびゴールデンウィークの期間に合わせ、ご来店をより愉しんでいただくための特別な体験や限定アイテムをご用意しております。

GW期間限定の特別イベント

■ Lucky Cupsul キャンベーン

2026年4月24日(金)から5月10日(日)までの期間、お買い物をより一層お愉しみいただけるよう、ブランドの遊び心を詰め込んだ体験をご用意いたしました。

税込33,000円以上お買い上げ且つ、公式LINEアカウントをご登録いただいたお客様を対象に、ここでしか手に入らない商品があたる『Lucky Cupsul ガチャ』にご参加いただけます。BONAVENTURAからの幸運のサプライズをお愉しみください。

■ オープン記念の数量限定「Lucky バッグ」

新店舗のオープンとゴールデンウィークを祝し、特別なセット「HAPPYバッグ」を数量限定でご用意いたしました。人気の高いトートバッグに、日常使いしやすいスモールレザーグッズを組み合わせた、木更津店限定の特別パッケージです。

店舗概要

住所： 〒292-0009

千葉県木更津市金田東三丁目1番1 三井アウトレットパーク木更津 8150

営業時間： 10:00 ～ 20:00

電話番号：

4月24日～4月29日のお問い合わせ先：090-8507-6373

4月29日（水・祝）以降のお問い合わせ先：0438-42-1300

※期間によって異なりますので、ご注意ください。

詳細はこちら(https://jp.bonaventura.shop/blogs/news/shop-news-kisarazu-outlet?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260422)

BONAVENTURA公式

Instagram(https://www.instagram.com/bonaventura.official/)

YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCS6rmSZaKT16hHWg1qetx9g)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

BONAVENTURA株式会社 マーケティング部

メールアドレス：pr-japan@bonaventura.com