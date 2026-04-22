淡路島産牛乳を使用した「ええモン関西」

ふわふわ・しっとりとした食感の生ドーナツ ３品発売

４月２１日（火）から、近畿エリアのローソン店舗で

株式会社ローソン（本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信、以下「ローソン」）は、4 月 21 日（火）から、近畿エリアのローソン店舗（約 2,500 店：2026 年 3 月末時点、「ローソンストア 100」を除く）で、淡路島産牛乳を使用したふわふわ・しっとりとした食感が特長の生ドーナツ 3 品（プレーン／カスタードホイップ／チョコホイップ）を発売いたします。

「生ドーナツ（プレーン）淡路島産牛乳使用」税込151 円

「生ドーナツ（カスタードホイップ）淡路島産牛乳」税込200 円

「生ドーナツ （チョコホイップ）淡路島産牛乳」税込221 円

＜商品特長＞

・「生ドーナツ（プレーン） 淡路島産牛乳使用」 税込151 円

生地に淡路島産牛乳を使用したふわふわ・しっとりした食感が特長の生ドーナツです。ドーナツの表面に粉糖をまぶしました。

・「生ドーナツ（カスタードホイップ） 淡路島産牛乳」 税込200 円

ふわふわ・しっとりした食感が特長の生地で、淡路島産牛乳を使用したコク深い味わいのカスタードホイップをサンド しました。ドーナツの表面を焦がしフレーバー入りシュガーグレーズでコーティングし、風味と香りにアクセントをつけました。

・「生ドーナツ（チョコホイップ） 淡路島産牛乳」 税込221 円

ふわふわ・しっとりした食感が特長の生地に、淡路島産牛乳を使用したチョコホイップをサンドしました。チョコホイップの中にチョコチップを入れ食感にアクセントをつけました。

ローソンは、2022 年から近畿地区のローソンで、地産食材を使用した商品や地元で親しまれている味付けのメニュー、人気店に監修いただいた商品などを「ええモン関西」と題して展開しています。今年 1 月には、大阪府泉佐野市産松波キャベツを使用したサンドイッチと惣菜計 2 品を発売し、40 代～60 代のお客様を中心にご好評いただき、累計約73,000 食を販売いたしました。

今後もローソンは、地元食材を使用した商品の発売を通じて、お客様へ地域の“おいしさ”をお届けしてまいります。