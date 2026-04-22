ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、４月２３日（木）から５月３１日（日）までの間、「お茶フェア」を開催します。フェアでは、期間中にお茶カテゴリの商品をご購入いただいた方の中から先着500名様に、その場で使用できるＪＡタウンクーポン300円分をプレゼントします。

特設ページでは、新茶の時期に合わせ各地域の新茶や、緑茶の種類や各品種の特徴を紹介するとともに、ティーバッグやペットボトルなど全国の産地直送通販サイトならではの品揃えをしております。





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【おすすめ商品】

●静岡県：【静岡の新茶】静岡牧之原新茶ティーバッグセット

深蒸し茶発祥の地、静岡牧之原茶の「深」・「望」は深蒸し茶製法で苦渋味を抑えています。深蒸し茶本来の旨みと深い味わいのお茶をお楽しみいただけます。

商品ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5502046CP/

●静岡県：【新茶】ぬまづ茶 愛鷹三種セット

愛鷹山麓で栽培された茶葉を厳選しました。異なる製造方法による煎茶・ぐり茶・深蒸し茶の３種類のお茶をお楽しみいただけます。

商品ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4304-020104/

●福岡県：【新茶】八女伝統本玉露(1袋)

地理的表示保護制度「ＧＩ」に全国で初めて登録された八女伝統本玉露は、茶樹の芽を自然にのばす自然仕立て茶樹を稲わら等の天然資材で覆う棚覆いで栽培しています。合わせて、丁寧に新芽を摘む手摘みによって品質の高い茶葉になります。

商品ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-S-4908804200656/

【お茶フェア 概要】

１．期 間：令和８年４月２３日（木）～５月３１日（日）

２．内 容：先着500名様にお茶カテゴリ商品をご購入の際にその場で使用できる300円分のクーポンをプレゼント。

※なくなり次第終了となります。

※クーポンの使用には、ＪＡタウンの会員登録（無料）が必要です。

３．ＵＲＬ ：https://www.ja-town.com/shop/contents3/ocha.aspx

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

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【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

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