エクセルをPDFに変換する方法まとめ｜うまくできない時の対処法も解説
「エクセルをPDFに変換したいけど、やり方がよく分からない…」
「変換したらレイアウトが崩れてしまった」
「できれば無料で簡単に済ませたい」
こんな悩み、意外とよくありますよね。
私も最初は、ExcelをそのままPDFにしたらズレたり、改ページがおかしくなったりして、何度もやり直した経験があります。
そこでこの記事では、エクセル（Excel）をPDFに変換する基本的な方法から、うまくいかないときの対処法まで、初心者の方でも分かりやすくまとめました。
エクセルをPDFにしておくと、レイアウトを保ったまま共有できるので、資料提出やデータ共有がかなりスムーズになります。
「とりあえず失敗せずにPDF化したい」という方は、ぜひこのままチェックしてみてください。
Part1. エクセル（Excel）をPDFに変換するメリット
エクセルをPDFに変換するメリットは、実際に使ってみるとかなり多いです。特に資料共有や提出の場面では、PDFにしておくだけでトラブルを防げることもあります。
ここでは主なポイントをまとめてみました。
■ レイアウトが崩れない
Excelのままだと、環境によってはフォントや改行がズレることがありますよね。
PDFにしておけば、作成したレイアウトをそのままの状態で保つことができます。
■ どのデバイスでも開ける
PDFはPC・スマホ・タブレットなど、ほとんどの環境でそのまま表示できます。
相手にExcelが入っていなくても問題なく共有できるのは大きなメリットです。
■ セキュリティ対策ができる
PDFならパスワードを設定したり、編集やコピーを制限したりすることができます。
社外に送る資料や機密データでも安心して扱えます。
■ ファイルサイズを軽くできる
データ量の多いExcelファイルでも、PDFに変換することで容量を抑えられる場合があります。
メール添付やクラウド共有もスムーズになります。
■ 印刷や配布に向いている
PDFは印刷してもレイアウトが崩れにくく、資料として配布するのに最適です。
「見たまま印刷できる」という点も、地味に便利なポイントです。
このように、ExcelをPDFに変換しておくだけで、共有・閲覧・管理がかなりラクになるのが大きなメリットです。
Part2. エクセル（Excel）をPDFに変換する方法4つ【ステップ付きで解説】
エクセルをPDFに変換する方法はいくつかありますが、
「仕上がりのキレイさ」や「操作の簡単さ」を考えると、選び方は意外と重要です。
ここでは、用途に合わせて使える4つの方法を紹介します。
2.1. 専用ソフトで変換する（おすすめ）｜PDNobを使う方法
まず一番おすすめなのが、専用のPDFソフトを使う方法です。
中でもPDNobは、操作がシンプルで仕上がりも安定しているため、失敗したくない方に向いています。
特に「レイアウトが崩れる」「改ページがズレる」といったトラブルを避けたい場合に安心です。
■ PDNobの主な特徴
・レイアウトをそのまま再現：Excelの表や配置を崩さず、そのままPDF化できる
・変換スピードが速い：大きなファイルでもスムーズに処理可能
・操作がとても簡単：数クリックで変換完了
・変換以外も対応：PDF編集・圧縮・OCRなども1本で使える
■ 変換手順
まずはPDNobをダウンロードしておきましょう。以下のリンクからすぐにインストールできます。
PDNobを無料ダウンロードhttps://bit.ly/4cm5iRY
PDNobを起動します。「PDF作成」を選択します。
「変換したらレイアウトが崩れてしまった」
「できれば無料で簡単に済ませたい」
こんな悩み、意外とよくありますよね。
私も最初は、ExcelをそのままPDFにしたらズレたり、改ページがおかしくなったりして、何度もやり直した経験があります。
そこでこの記事では、エクセル（Excel）をPDFに変換する基本的な方法から、うまくいかないときの対処法まで、初心者の方でも分かりやすくまとめました。
エクセルをPDFにしておくと、レイアウトを保ったまま共有できるので、資料提出やデータ共有がかなりスムーズになります。
「とりあえず失敗せずにPDF化したい」という方は、ぜひこのままチェックしてみてください。
Part1. エクセル（Excel）をPDFに変換するメリット
エクセルをPDFに変換するメリットは、実際に使ってみるとかなり多いです。特に資料共有や提出の場面では、PDFにしておくだけでトラブルを防げることもあります。
ここでは主なポイントをまとめてみました。
■ レイアウトが崩れない
Excelのままだと、環境によってはフォントや改行がズレることがありますよね。
PDFにしておけば、作成したレイアウトをそのままの状態で保つことができます。
■ どのデバイスでも開ける
PDFはPC・スマホ・タブレットなど、ほとんどの環境でそのまま表示できます。
相手にExcelが入っていなくても問題なく共有できるのは大きなメリットです。
■ セキュリティ対策ができる
PDFならパスワードを設定したり、編集やコピーを制限したりすることができます。
社外に送る資料や機密データでも安心して扱えます。
■ ファイルサイズを軽くできる
データ量の多いExcelファイルでも、PDFに変換することで容量を抑えられる場合があります。
メール添付やクラウド共有もスムーズになります。
■ 印刷や配布に向いている
PDFは印刷してもレイアウトが崩れにくく、資料として配布するのに最適です。
「見たまま印刷できる」という点も、地味に便利なポイントです。
このように、ExcelをPDFに変換しておくだけで、共有・閲覧・管理がかなりラクになるのが大きなメリットです。
Part2. エクセル（Excel）をPDFに変換する方法4つ【ステップ付きで解説】
エクセルをPDFに変換する方法はいくつかありますが、
「仕上がりのキレイさ」や「操作の簡単さ」を考えると、選び方は意外と重要です。
ここでは、用途に合わせて使える4つの方法を紹介します。
2.1. 専用ソフトで変換する（おすすめ）｜PDNobを使う方法
まず一番おすすめなのが、専用のPDFソフトを使う方法です。
中でもPDNobは、操作がシンプルで仕上がりも安定しているため、失敗したくない方に向いています。
特に「レイアウトが崩れる」「改ページがズレる」といったトラブルを避けたい場合に安心です。
■ PDNobの主な特徴
・レイアウトをそのまま再現：Excelの表や配置を崩さず、そのままPDF化できる
・変換スピードが速い：大きなファイルでもスムーズに処理可能
・操作がとても簡単：数クリックで変換完了
・変換以外も対応：PDF編集・圧縮・OCRなども1本で使える
■ 変換手順
まずはPDNobをダウンロードしておきましょう。以下のリンクからすぐにインストールできます。
PDNobを無料ダウンロードhttps://bit.ly/4cm5iRY
PDNobを起動します。「PDF作成」を選択します。