Eyevol（アイヴォル）for POKER FACE別注カラーサングラスを4月25日（土）に一斉発売。偏光×調光レンズ搭載、「Duality」をテーマにしたコレクション

株式会社POKER FACE

株式会社POKER FACE（東京都港区西麻布）が展開するアイウェアセレクトショップ「POKER FACE（ポーカーフェイス）」は、サングラスブランド「Eyevol（アイヴォル）」との別注コレクションを2026年4月25日（土）に全国のPOKER FACE店舗およびPOKER FACE公式オンラインストアにて一斉発売します。

毎年ご好評をいただいているEyevolとのPOKER FACE別注シリーズ。2026年SSシーズンも、Eyevolの人気モデルをベースに、機能・カラーを別注した特別仕様サングラスが完成しました。今回は「Duality」をテーマに、一つのサングラスで二つの側面を楽しめるコレクションをご提案します。

■ 偏光×調光レンズ 二つの機能を兼ね備える

紫外線量に応じてレンズカラーが変化する調光（ちょうこう）機能に、光の乱反射を抑えて視界をクリアにする偏光（へんこう）機能をプラス。ドライブやアウトドアはもちろん、芝目や地面のコントラストが見やすくなるため、ゴルフやランニングにもおすすめ。

■ 二つの色を楽しめる調光レンズ

サンドベージュカラーは、レンズが「ミディアムブラウン」から「ダークグレー」に変化ミリタリーグリーンカラーはレンズが「ミディアムグレー」から「ダークグリーン」へ変化

ミディアムブラウンからダークグレーへ、ミディアムグレーからダークグリーンへ。アイコンタクトが取れる濃度のミディアムカラーから、眩しさをしっかり防げるダークカラーへ変化する、別注ならではのレンズカラーです。

■ 別注限定のラバーカラーとミニマルなテンプルデザイン

掛け心地の良さを支えるグリップ機能を備えたテンプル内側のラバーには、過去の別注でもご好評いただいた「ミリタリーグリーン」「サンドベージュ」の2色を採用。側面のブランドロゴマークはあえて無色に。主張を抑えることで、より洗練された印象に仕上げました。

■ 別注限定の付属品

カラビナつきZIPケースと大判セリート（めがね拭き）が付属

ラバーカラーに合わせたロゴカラーのZIPケースと大判セリートが付属します。

商品情報Eyevol for POKER FACE matte black/sand beigeEyevol for POKER FACE black/military green

Eyevol for POKER FACE

フレームデザインは、Eyevolで人気の「HEATH 3（53）」「SHAW（52）」「CONLON 3（51）」「LEIFER 3（49）」の４モデル。

HEATH 3(53) MBK/SND、BK/MLT

SHAW(52) MBK/SND、BK/MLT

CONLON 3(51) MBK/SND、BK/MLT

LEIFER 3(49) MBK/SND、BK/MLT

価格：31,350円（税込）

発売日：2026年4月25日（土）一斉発売

取扱：全国のPOKER FACE店舗 / POKER FACE公式オンラインストア

オンラインストア(https://store.pokerface-web.com/Form/Product/ProductList.aspx?cat=001002001022)

取扱店舗(https://www.pokerface-web.com/brand/eyevol/)

Eyevol（アイヴォル）

Eyevolは、「着る眼鏡」をコンセプトに掲げるEYEVANから生まれたサングラスブランド。ファッションアイテムとして世界に認められたEYEVANのデザイン思想、日本国内での生産による高い品質、軽量かつしなやかな素材により、快適な掛け心地を兼ね備えています。スポーツシーンからタウンユースまで、ボーダレスに楽しむ人たちの為のアイウェアブランドです。

POKER FACE（ポーカーフェイス）

「上質なスタンダード」を軸に、アイウェアの持つ「見え心地の良さ」と「ファッションとしての魅せる楽しさ」を高次元で融合させたセレクトショップです。国内外の厳選ブランドのキュレーションにとどまらず、確かな眼鏡作成技術と専門的な提案力を強みに、お客様一人ひとりに寄り添ったアイウェア選びをご提案しています。希少なハンドメイドフレームから、一流ブランドとの別注コレクションを定期的にローンチするなど、POKER FACEならではのラインナップと体験をお届けしています。

会社概要

会社名：株式会社POKER FACE

所在地：東京都港区西麻布2-24-11 麻布ウエストビル2階