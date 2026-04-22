パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、フルサイズミラーレス一眼カメラ Lマウントシステム用交換レンズ S-S40を2026年6月中旬（＊）より発売します。

本製品は、人間の視野に近いとされる焦点距離40 mmを採用。目で見た印象を自然な画角で切り取ることに適していて、スナップ、ポートレート、風景写真などの広い撮影ジャンルに対応する大口径標準単焦点レンズです。

開放F2の明るさにより、柔らかなボケ味を楽しめ、人物撮影では被写体を際立たせる立体的な表現ができます。また、シャッタースピードの低下によるISO感度上昇を防ぐことができるとともに、暗所や夜間においてより速いシャッタースピードで撮影することも可能です。

小型・軽量な設計で、DC-S9ボディに装着したままでも気軽に持ち出すことができます。また、S-R1840とサイズ感を揃えたことで、フィルター類を統一して使用可能です。本体カラーはブラックとシルバーの2色で、DC-S9ボディと合わせたコーディネートが可能です。さらに防塵・防滴仕様（※）なので、予期せぬ悪天候などにも対応可能。最前面のレンズにはフッ素コーティングを施しており、レンズ表面に汚れが付着しても簡単に取り除くことができます。さらに、高まる動画撮影ニーズに応え、ブリージング現象の抑制や絞りマイクロステップ制御に対応。高品位な映像表現が楽しめます。

パナソニックは、本製品によりカメラ愛好家やプロフェッショナルの撮影シーンにおいて、さらなる描写力と機動力を提供することで新たな一眼市場を創造していきます。

＜主な特長＞

1. 自然な画角で切り取ることができる焦点距離40 mmと明るい開放F2の表現力

2. どこにでも持ち出したくなる小型・軽量デザイン

3. 撮影に集中できる基本性能

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6705_1_7815c744242292358084cf88314e937e.jpg?v=202604220151 ]

※パナソニック製防塵・防滴対応フルサイズミラーレス一眼ボディに装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。

＊社会情勢等の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニック ウェブサイトに掲載します。

【お問い合わせ先】

パナソニック LUMIX・ムービー ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-638

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]フルサイズミラーレス一眼カメラ Lマウントシステム用交換レンズ S-S40を発売 ＜LUMIX S 40mm F2＞（2026年4月22日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260422-1

＜関連情報＞

Lマウントシステム用交換レンズ S-S40 性能・詳細・仕様

https://panasonic.jp/dc/products/S-S40.html