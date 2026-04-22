認証情報漏えい対策を支援、日本初※ACI「ALIENGATE」が5月末まで無料キャンペーン

株式会社エスプール

株式会社CyberCrew（本社：東京都千代田区、代表取締役：香川 健志、以下「CyberCrew」）は、日本初※のAttack Chain Intelligence（ACI）プラットフォーム「ALIENGATE」の「Basicプラン」を対象に、2026年5月末まで無料で利用できるキャンペーンを先着300社限定で開始しました。あわせて、導入を検討する企業向けに、初期設定や基本操作を解説する無料オンラインセミナーを2026年4月から5月にかけて開催します。認証情報の漏えいやシステムの脆弱性を継続的に把握し、被害が顕在化する前の対策を支援します。

※自社調べ（2026年4月時点。日本国内における「Attack Chain Intelligence（ACI）プラットフォーム」として）

■【先着300社限定】5月末まで無料キャンペーン概要

専門のセキュリティ体制を持たない企業でも導入しやすいよう「Basicプラン」を対象に、無料キャンペーンを実施します。

クーポンコード： ALIENGATE2604

特典内容：ALIENGATE「Basicプラン」を2026年5月末まで無料提供

提供内容：ダークウェブ調査（1ドメイン）、脆弱性診断（3ドメイン）

メール漏えいチェック（300アドレス）

適用条件：2026年5月末までのお申し込み限定 ※先着300社に達し次第終了

申込方法：公式サイトより「Basicプラン」を選択のうえ、クーポンコードを入力

公式サイトURL：https://aliengate.jp/

■なぜ今、無料で提供するのか―導入ハードルを下げる取り組み

昨今のデータ侵害や侵入インシデントでは、攻撃の61％が盗まれたID・パスワードの悪用から開始されています。ダークウェブ上では企業アカウントやVPN接続情報の売買が確認されており、被害発生後に問題が把握されるケースも見られます。

一方で、「継続的な監視にはコストがかかる」「専門人材の確保が難しい」といった声もあり、十分な対策に着手できていない企業も少なくありません。こうした導入ハードルを下げるため、CyberCrewは「ALIENGATE」の「Basicプラン」を無料で提供するキャンペーンを実施します。

■ALIENGATEの主な特長

1．ダークウェブ監視（常時モニタリング）

ダークウェブ上の情報を常時モニタリングし、認証情報の漏えいを継続的に監視します。検知時には即時に通知し、アカウント乗っ取りなどの二次被害防止に役立ちます。

2．脆弱性診断

ネットワーク、Web、クラウドの脆弱性を検出し、優先順位付けや修正ガイドの提示を行います。

3．公開資産管理（EASM）

把握しきれていない公開資産やサブドメインを検知し、攻撃対象となり得る領域を可視化します。

4．調査・対応管理

検知したリスクを案件として管理し、対応状況の確認や報告書の自動生成まで行います。

■30分でわかる「ALIENGATE」初期設定・操作解説セミナー

「設定が難しそう」「導入後に使いこなせるか不安」というご担当者様に向けて、サービス概要から初期設定、基本操作までを30分で解説する無料オンラインセミナーを開催します。受講後は、自社ドメインの現状把握やダークウェブのモニタリングなど、初めての方でもその日のうちに運用を開始いただけます。

セミナー名：「ALIENGATEのサービス概要および基本操作解説セミナー」

開催形式： オンライン（Zoomウェビナー）

参加費： 無料

開催日程：2026年4月28日（火）、5月7日（木）、5月12日（火）、5月19日（火）、5月26日（火）

※各日とも14:00～14:30

セミナーお申し込みフォーム :https://f4d4306a.form.kintoneapp.com/public/alien-gate

■個別無料相談のご案内

「自社の環境に合った対策を相談したい」

「機能や活用方法を詳しく知りたい」

という企業向けに、個別の無料相談も受け付けています。

個別相談の日程調整はこちら：

https://booking.receptionist.jp/457888d2-f06e-4cb1-affe-21e0bf521fc6/60min

▼お問い合わせ先

株式会社CyberCrew 担当：安藤

E-mail：ando.sarasa@cybercrew.co.jp

TEL：03-6853-5823(#)

お問い合わせフォーム：https://cyber.spool.co.jp/contact/

▼会社概要

会社名：株式会社CyberCrew

所在地：東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル6階

代表者：代表取締役 香川 健志

HP：https://cyber.spool.co.jp/company/