世界初※ AI犬語翻訳スマート首輪「Mibuddy」が日本初上陸。Kickstarter目標額3,500%超達成の話題製品が、2026年夏Makuakeにてプロジェクト開始

La.riberta合同会社（所在地：群馬県伊勢崎市、代表：安倉悠介）は、米国MIBUDDY Pet Technology Co., Ltd.が開発したAI搭載犬翻訳スマート首輪「Mibuddy（ミバディ）」の日本独占販売代理店として、2026年夏にクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」にてプロジェクトを開始することをお知らせいたします。

合同会社La.riberta

Mibuddyは、OpenAI Whisperと大規模言語モデル（LLM）を搭載し、犬の鳴き声をリアルタイムでテキスト翻訳する世界初※のスマート首輪です。2026年1月のKickstarterでは目標額の3,500%超となる約107,000ドル（約1,600万円）を達成。CES 2025への出展でも注目を集め、世界中のペットオーナーから支持を得ています。日本では技適認証（TELEC 020-260042）およびJATE認証を取得済みで、国内の電波法および電気通信事業法に完全準拠。安心してご使用いただけます。

現在、日本のペット関連市場は約1.8兆円規模に成長しており、中でも「ペットテック」は急成長分野として注目を集めています。特にAI技術を活用したペットケア製品への関心は年々高まっており、Mibuddyはこの成長市場に対して、これまでにない革新的なソリューションを提供します。

■ 海外での圧倒的な実績

Mibuddyは発売前から、すでに海外で圧倒的な支持を獲得しています。

【Kickstarter実績】

目標額：＄3,000

達成額：＄107,061（目標の3,568%）

支援者数：372人

達成日：2026年1月19日

【CES 2025出展】

世界最大級の家電見本市CES 2025（ラスベガス）に出展。AI×ペットテックの分野で大きな注目を集めました。

さらに、香港で開催された第2回世界青年科学会議にも招待され、香港政府関係者やノーベル賞受賞者と同じステージに登壇。

【取得認証一覧】

TELEC（日本技適）認証番号：020-260042

FCC（米国連邦通信委員会）

CE（欧州適合宣言）

RoHS（有害物質使用制限）

LVD（低電圧指令）

JATE（電気通信事業法）

製品化にあたり、米国・イタリア・オーストラリア・中国の4カ国でフィールドテストを実施。実際のユーザーにMibuddyを使用してもらい、品質と精度の向上に活かしています。

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■ 開発背景 ── 「あの時、わかっていれば」

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あなたは愛犬の目を見て、「今、何を考えているんだろう？」と思ったことはありませんか。世界中の何億人もの犬の飼い主にとって、この問いは単なる好奇心ではなく、家族同然の存在と本当につながりたいという深い願望です。

Mibuddyの創業者Eric Shi氏には、製品開発の原点となった、ある痛ましい体験があります。Eric氏の愛犬ゲイリーは、ある日突然中毒症状を起こしました。ゲイリーは午後ずっと吠え続け、必死にSOSを発していました。しかし仕事に没頭していたEric氏は、そのサインに気づくことができませんでした。結果、ゲイリーを救う最善のタイミングを逃してしまったのです。

「あの子は何を伝えようとしていたのか」── その深い後悔が、犬の鳴き声をAIで翻訳するという壮大な挑戦の出発点となりました。

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■ 飼い主9,635人の調査が明らかにした「見えない壁」

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開発にあたり、Mibuddyチームは世界中の9,635人の犬の飼い主を対象に大規模アンケート調査を実施しました。その結果は、ペットと飼い主の間に深刻なコミュニケーションギャップが存在することを如実に示しています。

65% ──「愛犬のニーズがわからない」

49% ──「健康面に不安がある」

46% ──「行動上の問題を抱えている」

41% ──「しつけが難しい」

37% ──「迷子が心配」

これらは決して小さな問題ではありません。犬の飼い主が日々向き合っている、切実な課題です。Mibuddyは、テクノロジーの力でこのギャップを埋めるために生まれました。

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■ Mibuddyの主な特徴

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▼【特徴1】AI犬語翻訳 ── 精度80%以上

Mibuddyの最大の特徴は、犬の鳴き声をAIがリアルタイムでテキスト翻訳する機能です。

首輪に搭載された高感度マイクが犬の鳴き声を収集。同時に加速度センサーが動きのパターンを、GPSが位置情報を取得します。これらのマルチモーダルデータはクラウド上のAI大規模言語モデルに送信され、音声パターン・トーン・文脈を総合的に解析。犬の感情や意図をテキストとしてスマートフォンにリアルタイム通知します。

AIモデルの訓練には、10万件以上の犬の音声サンプルを使用。チワワからゴールデンレトリバー、グレートデンまで、さまざまな犬種・年齢・感情状態の鳴き声をプロのドッグトレーナーがラベリングしました。

翻訳例：

「遊んで！退屈！」── 飼い主が帰宅した時の興奮した吠え声

「お腹すいた、ごはんまだ？」── 食事時間が近づいた時の催促

「危険！安全じゃない！」── 見知らぬ人が近づいた時の警戒の鳴き声

翻訳速度は300ミリ秒～1秒。まばたきする間に翻訳が完了します。そしてAIは使うほどに精度を高めていきます。

アプリ翻訳画面

技術的な仕組みを簡単にご説明します。まず、スマート首輪が犬の鳴き声、位置情報、動きのデータを収集します。次に、そのデータをクラウドに送信。クラウド上でAI大規模言語モデルのAPIを呼び出し、音声パターンを分析・特定し、文脈を考慮してテキストに変換します。最後に、変換されたテキストがスマートフォンに直接送信されます。

具体的な利用シーンをご紹介します。夕食の準備中、愛犬がやってきて何度か吠えます。Mibuddyの通知を確認すると「お腹すいた、もうすぐごはん？」と表示されます。思わず笑ってしまう瞬間です。

またある日、愛犬が突然吠え続けます。アプリを開くと「ここは僕のテリトリーだ、近づくな！」と表示。玄関を開けると、配達員が荷物を置いていったところでした。その時初めて気づくのです ── 愛犬はずっと自分を守ってくれていたのだと。

▼【特徴2】24時間ヘルスモニタリングヘルスモニタリング

愛犬の健康状態を24時間365日、数値で記録します。

歩数 ── 1日の歩行量を正確にカウント

活動量 ── アクティブ時間と休息時間のバランスを可視化

消費カロリー ── 体重管理の指標に

休息時間 ── 睡眠パターンの変化を検知

日々のデータを蓄積・比較することで、普段との違いにいち早く気づくことができます。「最近元気がない」「散歩の歩数が減った」「休息時間が急に増えた」── 言葉で伝えられない体調の変化を、データが教えてくれます。獣医への相談時にも、客観的なデータとして活用できます。

▼【特徴3】GPS+LBSデュアル測位 ── 精度1.5mGPS位置追跡GPS追跡画面

24基の衛星によるGPSと、LBS（基地局測位）を組み合わせたデュアル測位システムを搭載。精度1.5mで愛犬の位置をリアルタイムに追跡します。

主な機能：

リアルタイム位置追跡（※通信環境により遅延する場合があります）

セーフゾーン設定（範囲外に出ると即時プッシュ通知）

移動履歴の確認

4G通信対応。お手持ちのNano SIMカードを挿入するだけで利用開始できます。屋内ではLBS測位も併用し、GPSが届きにくい場所でも位置を把握できます。

▼【特徴4】超軽量32g × IP66設計準拠超軽量32g本体デザイン

本体わずか32gの超軽量設計。愛犬に負担をかけない軽さを実現しました。

重量：32g（卵1個の約半分の軽さ）

防水：IP66基準設計（雨の日の散歩や水遊びにも対応）

素材：ABS / POM（耐久性と安全性を両立する高品質素材）

首回り：40cm～55cm（ストラップ交換可能）

ペットプルーフ・ロックスイッチ搭載（誤操作を防止）

充電時間：約2時間（マグネット式充電ケーブル付属）

動作温度：-20℃～60℃

チワワなどの小型犬からグレートデンなどの大型犬まで、犬種を問わず快適に装着できます。革製ストラップは肌触りがよく、長時間の装着でも愛犬にストレスを与えません。

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■ さまざまな犬種に対応

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Mibuddyは中型犬から大型犬まで、幅広い犬種に対応しています。首回り40cm～55cmの範囲で調整可能。ストラップは交換式で、愛犬の首のサイズに合わせて最適なフィット感を実現します。

米国・イタリア・オーストラリア・中国の4カ国で実施したフィールドテストでは、ゴールデンレトリバー、ハスキー、ドゥードル、シーパドゥードルなど多様な犬種での動作を検証済みです。

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■ 専用アプリで簡単管理

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アプリ設定画面ペット追加画面

Mibuddy専用アプリ（iOS / Android対応）では、翻訳結果の確認、位置追跡、ヘルスデータの閲覧をワンストップで行えます。

初期設定では愛犬の犬種・年齢・体重を登録。これによりAIの翻訳精度がさらに向上します。複数のペットを登録することも可能で、多頭飼いの方にも対応しています。

アプリの主な画面：

Language（翻訳）── 犬の鳴き声のリアルタイム翻訳結果を表示

Location（位置）── GPS地図上で愛犬の現在地を表示

Activity（活動）── 歩数、活動時間、カロリー、休息時間を一覧表示

Settings（設定）── 犬種、年齢、体重の登録、通知設定など

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■ 製品仕様

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製品名：Mibuddy Smart Collar

型番：MAI01

サイズ：79mm × 37.2mm × 15.7mm

重量：32g

バッテリー：600mAh（最大待受7日間 ※使用状況により異なります）

充電時間：約2時間（社内テスト値）

動作温度：-20℃～60℃（社内テスト値）

通信：4G（Nano SIM対応）

対応OS：iOS / Android

防水：IP66設計準拠

素材：ABS / POM

首回り：40cm～55cm（ストラップ交換可能）

認証：TELEC / FCC / CE / RoHS / LVD / JATE

入力：5V-2A

【同梱物】

ペット首輪（本体）/ USBケーブル / ドライバー / ユーザーマニュアル / 保証カード / ピンセット

※内蔵SIM版にはピンセット付属しません

同梱物一覧ストラップ交換方法

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■ 安心の12ヶ月保証

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Mibuddyには製品受取日から12ヶ月間の限定保証が付きます。

保証対象：電源が入らない / 充電できない / 接続不能 / コア機能の不具合（AI翻訳、GPS追跡、ヘルスモニタリング）

上記の症状が発生した場合、カスタマーサポート（marketing@mibuddypet.com）にご連絡ください。リモート診断の後、保証対象と確認された場合は無料で交換デバイスをお届けします。

配送中の重大な破損については、製品受取後48時間以内に写真・動画を添えてご連絡いただければ、無料で交換品をお届けいたします。

充電ケーブル

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■ 将来構想 ── Pet Intelligence Brain

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Mibuddyの開発チームは、現在の「翻訳」機能にとどまらず、将来的にはマルチモーダルAIを活用した「Pet Intelligence Brain（ペット知能ブレイン）」の実現を目指しています。

犬の鳴き声データ、生理学的データ、行動パターンを統合し、マルチモーダル大規模言語モデルで学習。単なる「検知」から「予測」へと進化させます。時間の経過とともに、愛犬の習慣や成長に合わせてAIが適応し、犬はより健康に、飼い主との関係はより深くなっていきます。

私たちは単にかっこいい首輪を作っているのではありません。人とペットの次世代インタラクションを定義しているのです。

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■ 今後の展開

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2026年夏にMakuakeにて応援購入プロジェクトを開始予定です。早期支援者向けの特別価格リターンをご用意する予定です。

プロジェクト開始をいち早く知りたい方は、ティザーサイトでの事前登録をおすすめします。事前登録いただいた方には、プロジェクト開始の通知に加え、限定の早期割引情報をお届けする予定です。

最新情報はティザーサイトおよび公式SNSにて随時発信いたします。Makuakeプロジェクト開始時には、改めてプレスリリースにてご案内いたします。

※「世界初」は、AI大規模言語モデルを搭載した犬の鳴き声翻訳スマート首輪として。メーカー調べ（2026年4月時点）。

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■ 会社概要

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【日本販売代理店】

会社名：La.riberta合同会社

所在地：群馬県伊勢崎市宮子町3590-24

代表者：安倉 悠介

設立：2025年

事業内容：海外ペットテック製品の日本市場展開 / CF企画・運営 / ECコンサルティング

URL：https://lariberta.jp

【開発会社】

会社名：MIBUDDY Pet Technology Co., Ltd.

所在地：米国デラウェア州

代表者：Eric Shi

事業内容：AI搭載ペットテクノロジー製品の開発・製造・販売

URL：https://mibuddypet.com

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■ 本件に関するお問い合わせ

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La.riberta合同会社 広報担当

E-mail：info@lariberta.jp

TEL：090-4284-7053