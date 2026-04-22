サービス業の人材不足・コスト増に新たな打ち手　現場30年以上・支援実績多数の阿部氏が顧問就任、リアル投げ銭「Kimochiru」普及を加速

株式会社ぺこり

カード型リアル投げ銭「Kimochiru（キモチる）」を展開する株式会社ぺこり（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宅伸之）は、飲食店の新規開業支援および経営改善支援を多数手がけてきた阿部氏が顧問に就任したことをお知らせいたします。

人材不足や物価高に伴うコスト増など、サービス業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、ユーザー体験に加えて現場視点の知見を取り入れることで、追加コストを抑えながら現場の収益機会を創出し、人材確保・定着の改善に寄与する仕組みとして普及を推進してまいります。

サービス提供の背景

私たちは、日々の中で出会う「良いサービス」に対して強いリスペクトを感じており、そうした価値がきちんと報われ、収入としても還元される仕組みをつくりたいと考えてきました。

サービス業においては、原価や家賃などの構造上、報酬を上げにくいという課題があります。

さらに、慢性的な人材不足や採用難といった経営課題も深刻化しており、現場で価値を生み出す人材をどう確保し、どう報いるかは、業界全体の持続性に関わるテーマとなっています。

そうした構造を少しでも変えられないか...と青臭いことを考え、数年間の試行錯誤を重ね、カード型リアル投げ銭「Kimochiru（キモチる）」が生まれました。

顧問就任の背景

Kimochiruはこれまで、ユーザー視点での使いやすさを追求しながらサービス開発を進めてきました。

一方で、サービス業の現場においては、店舗ごとのオペレーションや人材状況、経営課題などが複雑に絡み合っており、よりサービス業に最適化された形で価値提供を行い、現場に無理なく浸透・定着していくためには、現場を深く理解した上での導入設計や運用設計が不可欠です。

阿部氏は、30年以上にわたり飲食サービスの現場に関わり、店舗経営・人材育成・接客品質の向上において豊富な実績を有しています。今回の顧問就任により、これまで培ってきたユーザー体験の強みに加え、現場視点での知見を取り入れることで、サービス業における実用性をさらに高めてまいります。

阿部氏よりコメント

30年以上飲食サービスの現場に関わってきた中で、スタッフの地位向上は業界の悲願でした。SNSの普及でサービス職のかっこよさは少しずつ伝わるようになりましたが、報酬面での評価は依然として不十分です。Kimochiruは、接客に携わってよかったと心理的にも金銭的にも実感できる仕組み。渡す側も受け取る側もスマートに、良い接客の連鎖を生み出すインフラになるでしょう。「サービスのチカラで世界をより良く」をテーマに活動する一般社団法人日本接客アドバイザー協会としても、Kimochiruを応援しています。

阿部氏プロフィール

阿部大

飲食店コンサルタント老舗計画株式会社 代表取締役 / 一般社団法人日本接客アドバイザー協会 代表理事

ホテル専門学校卒業後、仙台市内のホテルレストランにてオープニングスタッフとして勤務。 その後カフェ、某企業の保養施設、イタリアンレストラン等を経て2003年人口3万人規模の 地元大河原町にダイニングバーを開業する。 日本酒バー、焼き鳥屋等店舗拡大するも東日本大震災にて規模縮小。後に客席10席の全国で も珍しい接客特価型へ業態変更を行い、その結果2012年の飲食店接客コンテスト第七回S1 サーバーグランプリ全国ベスト5となり、東北を代表するサーバーとなった。

現在は飲食店コンサルタントとして高廃業率の飲食業界において高い経営継続率や昨年対比

向上、利益改善を全国各地で実績を残している。

現在青森から九州、四国など全国各地で活動中。他業界からの飲食店参入や小さい飲食店開 業、経営改善を得意としており、毎年200件以上のコンサルティング、セミナーや飲食店開 業に携わる。

お客様と店、双方が輝く店作りが信条。

Kimochiru（キモチる）サービス概要（特許出願中）

URL： https://kimochiru.jp/

気持ちの良い接客やサービスに対して、誰でもどこでもアプリ不要で“ホンノキモチ”を届けられる、カード型のカジュアルなリアル投げ銭サービスです。カードを受け取った方は、QRコードを読み取ることでスタンプを受け取り、スタンプに応じて様々なクーポンやポイントを受け取ることができます。

会社概要

商号 ： 株式会社ぺこり

代表者 ： 代表取締役 三宅 伸之

所在地 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階

設立 ： 2023年6月16日

事業内容： 『Kimochiru（キモチる）』の企画・制作・運営

URL ： https://info.peccori.com/

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社ぺこり 代表取締役 三宅 伸之(ミヤケ ノブユキ)

TEL ： 090-2809-3916

E-mail： n.miyake@peccori.com