社会福祉法人ちとせ交友会、全国の保育現場に理念″HOME″を体現するAI社長「AIちこちゃん」導入 ――保育現場に寄り添う24時間のAIパートナーで組織力強化

株式会社THA



株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、東京都千代田区に本部を構える社会福祉法人ちとせ交友会（所在地：東京都千代田区、理事長：山口哲史）にAI社長(https://ai-syacho.com/)を導入し、同法人専用AI「AIちこちゃん(https://www.chitosek.or.jp/)」を開発いたしましたことをお知らせいたします。

導入企業について

社会福祉法人ちとせ交友会は、昭和45年創業、平成9年に社会福祉法人認可を受け、東京都千代田区に本部を置く保育・教育事業者です。現在、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・岡山・福岡の8都府県で認可保育所・幼保連携型認定こども園・児童発達支援などの療育施設を70施設以上運営し、2,000名を超える職員が在籍しています。

「HOME（離れていても、いつも思い出す、こころの帰る場所）」を理念に掲げ、子ども一人ひとりが「自分で考え、行動する力」を育むピアジェ構成論に基づく保育を実践。卒園生が成長して再び訪れる、職員が困った時に立ち返れる、真の意味での「こころの帰る場所」となる保育園づくりを目指しています。能力よりも「心の温かさ」を重視し、関わるすべての人にとって安心できる環境の提供を通じて、地域社会の子育て支援に貢献しています。

AIちこちゃん導入の背景・目的

保育現場では日々、子どもの発達段階に応じた個別対応、保護者との信頼関係構築、職員間の連携など、高度な専門性と温かい人間性の両立が求められます。全国70施設以上へと事業が広がる中、ちとせ交友会では、理念の浸透や実践知の共有をより豊かにしていくための新たな取り組みを進めてきました。

今回の導入は、以下を目的としています。

- 理念の実践支援（全職員が困った時に立ち返れる「こころの帰る場所」として、24時間365日理念に基づく判断軸を提供）- 保育専門性の組織共有（統括園長の30年にわたるピアジェ構成論実践知をAIに学習させ、全園の保育の質向上を図る）- 心理的安全性の向上（「能力より心の温かさ」を重視する組織文化のもと、職員が安心して相談できる環境を構築）- 自律的思考の育成（「子ども自らに考えさせる」保育方針と同様に、職員自身も気づきを促す問いかけで成長をサポート）

単なる業務効率化ではなく、「理念に立ち返る組織文化」をAIによって強化する挑戦です。

AI社長とは

「AI社長」は、汎用AIによる没個性化の危機から企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

導入したAI社長「AIちこちゃん」の特徴

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。

1. HOME理念の自分ごと化支援

「HOME（離れていても、いつも思い出す、こころの帰る場所）」を押し付けるのではなく、職員一人ひとりが自分の言葉で「大切にしているもの」を語れるよう問いかけを通じて支援。答えを与えず、気づきを促すことで真の理念浸透を実現します。

2. 保育の専門性と自律的思考の育成

「子ども自らに考えさせる」というピアジェ構成論の実践において、「この子の行動の背景は何？」「どんな環境が必要？」を問い直す習慣づくりを支援。長年の実践知を基に、保育者自身が考えて判断できる力の育成を図ります。

3. 心理的安全性の高い相談環境づくり

「能力より心の温かさ」という経営哲学のもと、園長や主任に聞きづらい悩みや保護者対応の疑問も気軽に相談可能。まず受容から入り、「あなたは優しさがあるんだから大丈夫よ」と自信を持たせる勇気づけの存在として機能します。

4. 保育現場のノウハウ組織共有

子どもの発達段階別対応や保護者との関係構築において、組織に蓄積された知識やベストプラクティスを即座に提示。経験の浅い保育士でも質の高い判断ができるよう支援し、属人化を解消します。

会話例

AIちこちゃん勉強会の様子１.AIちこちゃん勉強会の様子２.

代表者コメント社会福祉法人ちとせ交友会 理事長 山口哲史 コメント

私たちが20年以上かけて築いてきたHOMEの文化を、AIちこちゃんを通じてより多くの職員に届けたいと思っています。保育の現場では『正解』がない中で、一人ひとりが迷い、悩みながら成長していきます。そんな時に『あなたは優しさがあるんだから大丈夫よ』と背中を押してくれる存在がいることで、職員が安心して子どもたちと向き合えるはずです。

能力よりも心の温かさを大切にし、困った時にいつでも帰ってこれる場所。それが私たちの目指すHOMEです。AIちこちゃんが、卒園生が大人になっても戻ってきてくれるような、本当の意味での『こころの帰る場所』づくりの一翼を担ってくれることを期待しています。

株式会社THA 代表取締役 西山朝子 コメント

この度、社会福祉法人ちとせ交友会様との取り組みを発表させていただき、心より感謝申し上げます。

山口理事長とのヒアリングを通し、最も印象的だったのは「能力よりも心の温かさ」を重視し、職員一人一人を家族のように大切にされている姿勢でした。現場との1年間の対話から生まれた「ホーム」という理念が、単なる標語ではなく「どんなに大変でも帰ってこれる場所」として組織に息づいていることに、真の理念経営を見させていただきました。「AIちこちゃん」が、職員の皆様が困った時に「ホーム」の原点に立ち返れる支えとなり、子どもたち一人ひとりの豊かな成長を支える一助となるよう、全力でサポートしてまいります。

＜ちとせ交友会様について＞

住所：東京都千代田区二番町7番地5

代表者：山口 哲史

設立：昭和45年8月創業（平成9年3月 社会福祉法人認可）

従業員数：約2000名

事業内容：認可保育所・幼保連携型認定こども園の設置運営（全国70施設以上）、地域子育て支援拠点事業、放課後児童健全育成事業、障がい児通所支援事業

法人HP：https://www.chitosek.or.jp/

＜株式会社THAについて＞

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。 2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。



AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

お問い合わせ先：株式会社THA 広報部

Email: info@tha-inc.com

URL: https://tha-inc.com/

サービスの詳細や利用を検討されている企業は、上記の連絡先までお問い合わせください。