日建レンタコム株式会社が「ジョーシス」を導入。アナログな手作業を排除し、業務の30%を削減

ジョーシス株式会社

自律型SaaSマネジメントプラットフォーム「Josys」を提供するジョーシス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松本 恭攝）は、建設用仮設資材等の総合リース・レンタルを展開する日建レンタコム株式会社（以下、日建レンタコム）における「Josys」及び「Josys マネージド・サービス」の導入事例を公開したことをお知らせいたします。

背景：成長の裏側で悲鳴を上げていた「アナログな管理業務」

建設現場に欠かせない資材や備品のレンタル事業を全国展開する日建レンタコムでは、ビジネスの拡大に伴い、従業員が使用するITデバイスやSaaSアカウントの管理が複雑化していました。

IT推進本部では、入退社や異動が発生するたびに、多岐にわたるシステムのID管理をすべて手作業で実施。繁忙期には月に約50件もの対応が発生し、担当者は「毎日、朝から夕方までひたすらPCを緩衝材で梱包し、発送伝票を貼る」という、本来のIT専門職とはかけ離れた「力仕事」に忙殺されていました。

「自分たちは何をしに会社に来ているんだろう……」という葛藤を抱えながら、属人的な運用によるアカウントの削除漏れや、セキュリティガバナンスの維持に限界を感じていました。

導入の決め手：API連携の枠を超えた「泥臭い課題」への寄り添い

課題解決のため複数のツールを検討した同社が、最終的にジョーシスを選んだ最大の理由は、機能の豊富さだけでなく、実務に即した「運用サポート」の姿勢でした。

多くのSaaS管理ツールは、API連携ができる最新のSaaS管理には強いものの、API非対応のレガシーなツールや、物理的なデバイスの発送作業まではカバーできません。しかし、Josysは「API連携ができないツールでも、我々が手作業で実務を代行します」と提案。

日建レンタコム IT推進本部 部長 高橋様のコメント：

世の中にある多くのツールは、綺麗に整った環境での効率化は謳いますが、私たちの現場に残る『泥臭い仕事』までは引き受けてくれませんでした。Josysは、当社の状況を深く理解し、手作業の代行まで含めた現実的な解決策を提示してくれました。それが最大の決め手です

導入効果：月間48時間の創出と、強固なガバナンスの確立

Josysの導入により、同社のIT推進本部は劇的な変化を遂げました。

未来への展望：余力は「AI活用」と「さらなる自動化」へ

- 月間48時間の工数削減を実現 キッティング（PCセットアップ・梱包・配送）業務で月30時間、SaaSのアカウント管理で月18時間を削減。1日あたり約2～3時間の余裕が生まれました。- 「削除漏れ」ゼロへ。セキュリティの強化 プラットフォーム上でアカウント状況を一元管理することで、退職者のアカウント削除漏れを防止。Josysからの通知により、確実に権限を回収できる体制が整いました。- 属人化の解消へ担当者が不在でも業務が回るようになり、精神的な負担も大幅に軽減されました。

Josysによって創出された時間は、会社全体の生産性を高める「攻めのIT投資」へと振り向けられています。

現在、IT推進本部のメンバーは「AIパスポート」の資格を取得し、社内AIアプリの作成や、従業員の疑問に自動で答える「AIヘルプデスク」の構築に着手しています。単純作業から解放されたことで、情シスが「AI推進の主役」として利益に貢献する組織へと進化しています。

同社は今後、Josysの機能をさらに使い倒し、物理的な在庫を一切持たない「自社にPCが1台もない状態」を目指し、さらなる業務効率化を推進していく方針です。

記事についての詳細はこちら：https://www.josys.com/jp/case-studies/nrg

Josysについて

Josysは、アクセスガバナンス、IDセキュリティ、ライセンス最適化を統合した、AI活用の自律型SaaSマネジメントプラットフォームです。IT管理者に対し、SaaSポートフォリオの360度コントロールを提供します。ポリシー作成、特権管理、オフボーディング、シャドーITの検知を自動化することで、チームの時間を節約し、セキュリティを強化するとともに、コストを最適化し、負担のないIT運用を実現します。 詳細は https://josys.com をご覧ください。



