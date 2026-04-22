【開業医向け】AIを活用した診療圏調査サービスを開始　医療特化のWeb制作「SO MEDICAL DESIGN」法人化に伴い、サービス拡充

SO MEDICAL DESIGN 合同会社

医療機関・歯科医院を中心に、クリニック領域に特化したWeb制作およびマーケティング支援を行う

SO MEDICAL DESIGN（ソウメディカルデザイン）は、事業拡大に伴い、

【SO MEDICAL DESIGN 合同会社】として法人化したことをお知らせいたします。

あわせて、公式Webサイト（https://somedical.co.jp）(https://somedical.co.jp)を全面リニューアルし、

AIを活用した診療圏調査の提供を開始いたしました。

これにより、医療機関が自院の強みを地域に適切に伝えるための体制を強化しています。

医療機関専門のWeb設計とAI診療圏分析を提供するSO MEDICAL DESIGN

法人化の背景：医療現場に求められる情報設計

これまで個人事業として、医療機関・歯科医院を中心に、

Web制作および運用支援を行ってまいりました。

近年、患者が医療機関を選ぶ際の情報収集手段は、

インターネット検索を中心としたものへと大きく変化しています。

その中で医療機関のWebサイトには、以下のような要素が求められています。

- 医療広告ガイドラインへの適切な配慮- 専門的な情報を分かりやすく伝える表現設計- 患者さまの不安を軽減する導線設計

こうした専門性が求められる領域において、

より継続的かつ責任ある支援体制を構築するため、法人化に至りました。

診療圏マップ（分析イメージ）AIを活用した診療圏調査の提供開始

法人化に伴う新たな取り組みとして、

AIによるデータ分析を活用した診療圏調査の提供を開始いたしました。

本取り組みでは、人口動態や競合情報などのデータをもとに、診療圏の傾向や地域特性を多角的に把握し、開業や運営における意思決定の参考情報を提供します。

- 患者ニーズの可視化：人口動態や地域特性から受診傾向を把握- 競合環境の整理：周辺医療機関の分布や特徴を整理- 施策検討の支援：診療圏や地域特性に応じた検討材料を提示

これにより、開業前の検討段階から、

現実的な判断材料の一つとして活用いただくことが可能です。

診療圏調査の活用方法（利用イメージ）

本サービスは、以下の流れでご利用いただけます。

- 医院名・所在地（または開業予定地）・開業時期をご入力ください。※より詳細な分析や戦略提案を含む本格版のご相談も可能です。- AIが人口・競合・検索データをもとに診療圏を分析- 診療圏マップおよび分析レポートを確認活用シーン- 開業予定地の選定に迷っている場合- 現在の立地での集患に課題を感じている場合- SEO対策や広告出稿エリアを見直したい場合

本分析結果は、Webサイト設計やSEO対策、広告戦略にも活用可能であり、

Web制作と一体的に支援することで、より実効性の高い集患施策へとつなげることができます。

本取り組みの詳細については、下記ページをご覧ください。

https://lp.somedical.co.jp

SO MEDICAL DESIGNの特徴

SO MEDICAL DESIGNでは、Web制作にとどまらず、

医療機関の課題に寄り添うパートナーとして支援を行っています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106182/table/4_1_bcc2ca407a96d5b3c1a93c94e6f942a5.jpg?v=202604220151 ]

代表コメント

医療機関のWeb制作においては、「何を、どのように伝えるか」という設計が、患者さまの安心感や受診行動に大きく影響します。

これまで医療広報およびWeb制作に携わる中で、理念や想いを丁寧に読み解き、信頼が自然に伝わる設計の重要性を実感してまいりました。

今後は法人として、AIなどのテクノロジーも活用しながら、設計・デザインの両面から医療機関の価値を適切に伝える支援をさらに強化してまいります。

医療機関と患者さまをつなぐ存在として、より本質的な価値提供に取り組んでまいります。

SO MEDICAL DESIGN合同会社

代表 柴田 総一郎

今後の展望

- AIを活用した検索環境への対応強化- Web公開後の分析・改善支援の拡充- 開業支援パートナーとの連携強化

会社概要

会社名：SO MEDICAL DESIGN合同会社

代表者：柴田 総一郎

所在地：愛知県名古屋市

事業内容：医療機関向けWeb制作、SEO対策、診療圏調査、運用支援

公式Webサイト：https://somedical.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

SO MEDICAL DESIGN合同会社

お問い合わせフォーム：https://somedical.co.jp/consultation/