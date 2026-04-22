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モモフル、エッセンシャルワーカーのQOL向上を目指し、おりもの用吸水ショーツ「フリーライナー」を看護師・看護学生向け情報発信拠点「ここのば for nurse」で展示開始
MOON-X Japan株式会社が運営する、機能性インナーブランド『momoful（モモフル）』は、 株式会社メヂカルフレンド社（本社：東京都千代田区）が運営する、看護師・看護学生に向けた情報発信の場「ここのば for nurse」にて、おりもの用吸水ショーツ「フリーライナー™luxury」をはじめとする吸水ショーツ製品の展示を開始いたしました。
モモフルは「世界中の女性のQOLを1％上げる」ことをミッションに掲げています。本展示を通じて、多くの看護師・看護学生の皆さまに製品を知っていただくことで、エッセンシャルワーカーの皆さまが安心して快適に働く日常に貢献することを目指します。
ここのば for nurse：https://www.kokonoba.jp/
■導入背景
先日、モモフルが実施した全国の女性500人を対象とした調査*において、職業を問わず半数以上の女性が「おりもの」に関する悩みを抱えていることが明らかになりました。とりわけ、社会を支えるエッセンシャルワーカーの皆さまは、昼夜を問わない突発的な対応や長時間に及ぶ対応により、トイレに行くタイミングが限られるなど、心身共に負担を抱えやすい環境のもと日々尽力されています。
特に女性にとって、おりものや生理は日常的なものであり、多忙を極める現場では、不快感やニオイ、モレといった不安が精神的な負担にも繋がると考えられます。
*女性500人 おりものに関する実態調査 2026年（自社調べ）：
https://digitalpr.jp/r/129169
＜モモフル製品開発者：赤坂桃果コメント＞
モモフルのミッションは「世界中の女性のQOLを1％上げる」こと。下着は、日々の中で長い時間、肌に直接触れ続ける存在だからこそ、その質が変わることで毎日の心地よさも大きく変わると考えています。その小さな心地よさの積み重ねが、気持ちを前向きにし、人生の質の向上につながっていく。私たちはそんな想いで製品づくりをしています。看護に関わる皆さまの毎日やお仕事の中で、少しでも快適さを感じていただける存在になれたら嬉しく思います。
モモフル製品開発者：赤坂桃果
■おりもの用吸水ショーツ『フリーライナー（free liner）』とは
おりものシート（パンティーライナー）に代わる選択肢を多くの女性に届けたいという想いを込めて開発した、おりもの用吸水ショーツです。ライナーを買う、取り換える、捨てる…といった「おりもの悩み」から解放（free）され、毎日を快適に過ごしていただく選択肢を提供します。
＜吸水ショーツ監修：ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生コメント＞
布ナプキンや月経カップとともに注目されているのが、生理のときや日常のおりものが気になるときに使える吸水ショーツです。吸水ショーツの特徴は、吸水シートが直接ショーツに付けられていること。パンツの吸水シートが、漏れをしっかりと受け止めてくれます。使用後は洗濯すれば、繰り返し使用できます。ピルやジエノゲストを内服中で不正出血があるとき、月経中ナプキンかぶれを起こしやすいとき、軽い尿もれでお困りのときにも使えます。
ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生
【展示中の吸水ショーツ 一覧】
＜おりもの用 吸水ショーツ＞
■フリーライナー™luxury
・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
・シア―,刺繍,レース
https://digitalpr.jp/r/121825
■おりもの吸水ショーツelegant
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・総レース
https://digitalpr.jp/r/113023
■おりもの吸水ショーツstylish
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・レースのないシンプルデザイン
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr
＜生理用 吸水ショーツ＞
■サニタリーショーツ elegant
・吸水量70ml
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
momoful
わたしの味方は、いつだってモモフル。
毎日身につけるインナーを、なぜなんとなくで選んでしまうのか？
インナーをモモフルに変えるだけで
毎日はもっと快適に、前向きに変わります。
それは、機能性・デザイン・着心地、すべてに一切妥協しない
“上質な機能性インナーブランド”だから。
ヒップも、バストも、ボディラインも、そしてデリケートな日も
美しく心地よく包み込む。
毎日を、少しだけ上質にしたいならーやっぱりモモフル。
https://www.momoful.com/
私たちは「世界中の女性のQOLを1％上げる」をMissionとし、機能性とデザイン性を兼ね備えた女性向け機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」を展開しています。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインがSNSで話題となった「ヒップアップショーツ」、女性ならではの潜在的な悩みに着目し、ニーズに寄り添った製品開発で進化し続ける「おりもの用吸水ショーツ」。これらを代表するモモフル製品はシリーズ累計販売数100万枚（25年11月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」「快適な生活を送りたい」という想いに寄り添い、世界中の女性から愛されるブランドとなることを目指します。
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ここのば for nurse
https://www.kokonoba.jp/
吸水ショーツ「フリーライナー」の製品リリース
https://digitalpr.jp/r/121825
モモフルは「世界中の女性のQOLを1％上げる」ことをミッションに掲げています。本展示を通じて、多くの看護師・看護学生の皆さまに製品を知っていただくことで、エッセンシャルワーカーの皆さまが安心して快適に働く日常に貢献することを目指します。
ここのば for nurse：https://www.kokonoba.jp/
■導入背景
先日、モモフルが実施した全国の女性500人を対象とした調査*において、職業を問わず半数以上の女性が「おりもの」に関する悩みを抱えていることが明らかになりました。とりわけ、社会を支えるエッセンシャルワーカーの皆さまは、昼夜を問わない突発的な対応や長時間に及ぶ対応により、トイレに行くタイミングが限られるなど、心身共に負担を抱えやすい環境のもと日々尽力されています。
特に女性にとって、おりものや生理は日常的なものであり、多忙を極める現場では、不快感やニオイ、モレといった不安が精神的な負担にも繋がると考えられます。
*女性500人 おりものに関する実態調査 2026年（自社調べ）：
https://digitalpr.jp/r/129169
＜モモフル製品開発者：赤坂桃果コメント＞
モモフルのミッションは「世界中の女性のQOLを1％上げる」こと。下着は、日々の中で長い時間、肌に直接触れ続ける存在だからこそ、その質が変わることで毎日の心地よさも大きく変わると考えています。その小さな心地よさの積み重ねが、気持ちを前向きにし、人生の質の向上につながっていく。私たちはそんな想いで製品づくりをしています。看護に関わる皆さまの毎日やお仕事の中で、少しでも快適さを感じていただける存在になれたら嬉しく思います。
モモフル製品開発者：赤坂桃果
■おりもの用吸水ショーツ『フリーライナー（free liner）』とは
おりものシート（パンティーライナー）に代わる選択肢を多くの女性に届けたいという想いを込めて開発した、おりもの用吸水ショーツです。ライナーを買う、取り換える、捨てる…といった「おりもの悩み」から解放（free）され、毎日を快適に過ごしていただく選択肢を提供します。
＜吸水ショーツ監修：ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生コメント＞
布ナプキンや月経カップとともに注目されているのが、生理のときや日常のおりものが気になるときに使える吸水ショーツです。吸水ショーツの特徴は、吸水シートが直接ショーツに付けられていること。パンツの吸水シートが、漏れをしっかりと受け止めてくれます。使用後は洗濯すれば、繰り返し使用できます。ピルやジエノゲストを内服中で不正出血があるとき、月経中ナプキンかぶれを起こしやすいとき、軽い尿もれでお困りのときにも使えます。
ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生
【展示中の吸水ショーツ 一覧】
＜おりもの用 吸水ショーツ＞
■フリーライナー™luxury
・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）
・シア―,刺繍,レース
https://digitalpr.jp/r/121825
■おりもの吸水ショーツelegant
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・総レース
https://digitalpr.jp/r/113023
■おりもの吸水ショーツstylish
・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）
・レースのないシンプルデザイン
https://vieon.co.jp/lp?u=sanitary_pr
＜生理用 吸水ショーツ＞
■サニタリーショーツ elegant
・吸水量70ml
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000116282.html
momoful
わたしの味方は、いつだってモモフル。
毎日身につけるインナーを、なぜなんとなくで選んでしまうのか？
インナーをモモフルに変えるだけで
毎日はもっと快適に、前向きに変わります。
それは、機能性・デザイン・着心地、すべてに一切妥協しない
“上質な機能性インナーブランド”だから。
ヒップも、バストも、ボディラインも、そしてデリケートな日も
美しく心地よく包み込む。
毎日を、少しだけ上質にしたいならーやっぱりモモフル。
https://www.momoful.com/
私たちは「世界中の女性のQOLを1％上げる」をMissionとし、機能性とデザイン性を兼ね備えた女性向け機能性インナーブランド「momoful（モモフル）」を展開しています。ヒップ部分に穴が空いた革新的なデザインがSNSで話題となった「ヒップアップショーツ」、女性ならではの潜在的な悩みに着目し、ニーズに寄り添った製品開発で進化し続ける「おりもの用吸水ショーツ」。これらを代表するモモフル製品はシリーズ累計販売数100万枚（25年11月時点）を突破。体型の変化やホルモンバランスに悩む女性たちの「綺麗になりたい」「快適な生活を送りたい」という想いに寄り添い、世界中の女性から愛されるブランドとなることを目指します。
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ここのば for nurse
https://www.kokonoba.jp/
吸水ショーツ「フリーライナー」の製品リリース
https://digitalpr.jp/r/121825