モモフル、エッセンシャルワーカーのQOL向上を目指し、おりもの用吸水ショーツ「フリーライナー」を看護師・看護学生向け情報発信拠点「ここのば for nurse」で展示開始































＜吸水ショーツ監修：ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生コメント＞布ナプキンや月経カップとともに注目されているのが、生理のときや日常のおりものが気になるときに使える吸水ショーツです。吸水ショーツの特徴は、吸水シートが直接ショーツに付けられていること。パンツの吸水シートが、漏れをしっかりと受け止めてくれます。使用後は洗濯すれば、繰り返し使用できます。ピルやジエノゲストを内服中で不正出血があるとき、月経中ナプキンかぶれを起こしやすいとき、軽い尿もれでお困りのときにも使えます。ショコラウィメンズクリニック院長 木崎尚子先生【展示中の吸水ショーツ 一覧】＜おりもの用 吸水ショーツ＞■フリーライナー™luxury・吸水量10ml（おりもの1日分の量1~5mlに対応）・シア―,刺繍,レースhttps://digitalpr.jp/r/121825■おりもの吸水ショーツelegant・吸水量25〜30ml（Tバックタイプは15〜20ml）・総レースhttps://digitalpr.jp/r/113023