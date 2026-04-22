鍼灸師監修！骨盤底筋をEMSが“履くだけ”でトレーニング！Makuake応援総額1000万円突破・総合3位が一般販売を開始！

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株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を展開する株式会社リベルタ（本社：東京都渋谷区／東証スタンダード：4935）は、クラウドファンディングサービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を実施した『La Luna 骨盤底筋トレーニングパンツ』が、応援購入総額1,000万円を突破し、400名を超えるサポーターの皆さまからご支援をいただいたことをお知らせいたします。



そしてこのたび、満を持して2026年4月20日（月）より一般販売を開始いたしました。今後はより多くのお客様へお届けし、日々の健康意識の向上と、新たなセルフケア習慣の提案を推進してまいります。




「La Luna 骨盤底筋トレーニングパンツ」


販売ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/01793031



Makuakeでの先行発売から予想を超える反響をいただき、開始後またたく間に目標金額を達成し、初日を終えた段階でMakuake総合ランキング「3位」を獲得しました。



「これからのために、こういう手軽に自分でケアできる商品がたくさんできますように！応援しています！！」



「女性の悩みに応えてくれることを期待して応援します！」



など温かいお声も多く頂戴しました。





本商品開発のきっかけは、鍼灸師・船水隆広氏のひとこと。



「膣のゆるみに悩む女性は多いのに、結果が出るまで続けやすい方法が少ない」



女性ならではの悩みを抱えたメンバーが集まり、企画チームとして発足しました。



・出産を経験し、体の変化を実感している。


・仕事や家事、育児の中で「自分を整える時間」がなかなか取れない。


・パートナーと暮らしながら、膣ゆるみに向き合いたい。



私たちはそれぞれの立場から、何度も話し合いながら、素材の肌ざわり、締めつけ感、見た目のバランスまで、丁寧に形にしていきました。



「信頼できる商品にしたい！」という思いから、



モニターの長期使用によるエビデンスの取得にもこだわり、現在特許※も出願中です。



※骨盤底筋周りにアプローチするための独自の電極構造



監修　船水隆広氏より




Product Features -商品特長-

１.続けやすいパンツ型

据え置き型や椅子型と違い、場所を選ばずに使えるパンツ。上からルームウェアを着ても違和感がありません。




２.鍼灸師の経験をもとに設計したパッド位置

鍼灸師監修のもと、EMSが骨盤底筋にアプローチする独自構造です。“貼る手間”も“ズレ”もなく、履くだけで自然にセッティング。




３.モードはひとつ、迷わない

余計なモードを排除し、研究データに基づいた“1モードのみ”を搭載。9段階で調整も可能です。




販売スケジュール・価格

商品名： La Luna 骨盤底筋トレーニングパンツ


価格：税込 32,780円


販路：リベルタ公式オンラインショップ・ECモール


商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/01793031



「私を、まるごと愛そう。」

フェムケアをもっと手軽に、もっと身近に。La Lunaは、自由に生きる女性をサポートするブランドです。女性が自分自身と向き合う時間、自分を慈しむ時間を、自由に選択するため、生活に溶け込むフェムケアを実現します。