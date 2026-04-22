鍼灸師監修！骨盤底筋をEMSが“履くだけ”でトレーニング！Makuake応援総額1000万円突破・総合3位が一般販売を開始！
“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を展開する株式会社リベルタ（本社：東京都渋谷区／東証スタンダード：4935）は、クラウドファンディングサービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を実施した『La Luna 骨盤底筋トレーニングパンツ』が、応援購入総額1,000万円を突破し、400名を超えるサポーターの皆さまからご支援をいただいたことをお知らせいたします。
そしてこのたび、満を持して2026年4月20日（月）より一般販売を開始いたしました。今後はより多くのお客様へお届けし、日々の健康意識の向上と、新たなセルフケア習慣の提案を推進してまいります。
「La Luna 骨盤底筋トレーニングパンツ」
販売ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/01793031
Makuakeでの先行発売から予想を超える反響をいただき、開始後またたく間に目標金額を達成し、初日を終えた段階でMakuake総合ランキング「3位」を獲得しました。
「これからのために、こういう手軽に自分でケアできる商品がたくさんできますように！応援しています！！」
「女性の悩みに応えてくれることを期待して応援します！」
など温かいお声も多く頂戴しました。
本商品開発のきっかけは、鍼灸師・船水隆広氏のひとこと。
「膣のゆるみに悩む女性は多いのに、結果が出るまで続けやすい方法が少ない」
女性ならではの悩みを抱えたメンバーが集まり、企画チームとして発足しました。
・出産を経験し、体の変化を実感している。
・仕事や家事、育児の中で「自分を整える時間」がなかなか取れない。
・パートナーと暮らしながら、膣ゆるみに向き合いたい。
私たちはそれぞれの立場から、何度も話し合いながら、素材の肌ざわり、締めつけ感、見た目のバランスまで、丁寧に形にしていきました。
「信頼できる商品にしたい！」という思いから、
モニターの長期使用によるエビデンスの取得にもこだわり、現在特許※も出願中です。
※骨盤底筋周りにアプローチするための独自の電極構造
監修 船水隆広氏より
Product Features -商品特長-１.続けやすいパンツ型
据え置き型や椅子型と違い、場所を選ばずに使えるパンツ。上からルームウェアを着ても違和感がありません。
２.鍼灸師の経験をもとに設計したパッド位置
鍼灸師監修のもと、EMSが骨盤底筋にアプローチする独自構造です。“貼る手間”も“ズレ”もなく、履くだけで自然にセッティング。
３.モードはひとつ、迷わない
余計なモードを排除し、研究データに基づいた“1モードのみ”を搭載。9段階で調整も可能です。
販売スケジュール・価格
商品名： La Luna 骨盤底筋トレーニングパンツ
価格：税込 32,780円
販路：リベルタ公式オンラインショップ・ECモール
商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/01793031
「私を、まるごと愛そう。」
フェムケアをもっと手軽に、もっと身近に。La Lunaは、自由に生きる女性をサポートするブランドです。女性が自分自身と向き合う時間、自分を慈しむ時間を、自由に選択するため、生活に溶け込むフェムケアを実現します。