どこでも、3画面の広々とした作業環境を実現「DIGI+14インチデュアル拡張ディスプレイ」本日よりMakuakeで特典付き・応援購入の受付を開始

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、4月22日（水）より、国内最大級のクラウドファンディングサービス“Makuake（マクアケ）”にて、「DIGI+14インチデュアル拡張ディスプレイ」の応援購入の受付を開始いたします。

本製品は、お手持ちのノートPCに装着するだけで、左右に14インチのモニターが追加されて“トリプルディスプレイ環境”が実現できる拡張ディスプレイです。

画面が狭くて作業が進まない、画面の切り替えで集中力が切れる、ビデオ会議中に相手の顔が見えないといった悩みを解決するために誕生しました。左右に広がる14インチのディスプレイは、資料閲覧、ビデオ会議、チャットツールを同時に表示するのに最適なサイズです。使用しないときは、モニターを厚さ36mmのスリムな形に折りたためます。バッグにスッと収まり、片手で軽々と持ち運べるので、オフィスでの生産性を、カフェでも、リビングでも、出張先のホテルでも再現できます。

応援購入では、一般販売予定価格39,800円（税込）から最大25％割引で提供する早割特典つきのコースなど、先着順、数量限定で4つのコースをご用意しました。

【 「DIGI+14インチデュアル拡張ディスプレイ」の特長 】

■14インチの大画面×2 圧倒的な作業領域

左右に広がる14インチのディスプレイは、資料閲覧、ビデオ会議、チャットツールを同時に表示するのに最適なサイズ。最大展開時の横幅は1.1mに達し、デスクトップ並みの作業環境を提供します。

中央のホルダーは伸縮式で、一般的な13～16インチ程度のノートPCに対応しています（極端に厚みのあるゲーミングPCなどは装着できない場合があります）。

■折りたためば、A4サイズ強のコンパクト収納

使用しない時は、モニターを厚さ36mmのスリムな形に折りたためます。バッグにスッと収まり、片手で軽々と持ち運べます。

■安定性を追求した「背面一体型スタンド」

大型の拡張モニターで気になるのが、使用中の「グラつき」です。本体背面には、最大180°まで無段階で調整できるスタンドを搭載。PCのトップ部に引っ掛けて固定する形状に加え、自立スタンドがしっかり支えるため、お好みの角度でディスプレイをピタッと固定できます。

■最大左 330°・右 270°の可動範囲

ディスプレイのヒンジは、折りたたんだ状態から左：最大330°、右：最大270°まで展開できます。自分に最適な角度への微調整はもちろん、モニターを外側に折り返して「対面プレゼン」に使用するなど、シーンに合わせた自由なスタイルを叶えます。

■パソコンとの接続について

・HDMIとUSB Type-Cで接続

本製品とパソコンを付属のHDMI to mini HDMIケーブルと付属のUSB Type-Cケーブルで図のように接続します。本製品背面接続端子中央のUSB Type-C端子は付属のUSB Type-Cケーブルを使用して付属のAC電源アダプターに接続し、家庭用コンセントに接続します。

・USB Type-C ×2で接続

本製品とパソコンを2本のUSB Type-Cケーブルで図のように接続します。

注：パソコンのUSB Type-C端子はDP（DisplayPort）プロトコルに対応している必要があります。

本製品は、使用中に電源が切れないようにしてください。万一、電源が切れた場合は、本製品とパソコンを接続しているUSB Type-Cケーブルを一度取り外し、再度接続してください

■製品仕様

■製品ギャラリー

【 Makuakeでの先行受付について 】

本日より、国内最大級のクラウドファンディングサービス「Makuake」にて、特典付きの応援購入の受付を開始いたします。一般販売予定価格39,800円（税込）のところ、応援購入では最大25％割引で提供する早割特典つきのコースなど、先着順、数量限定で4つのコースをご用意しました。

＜ プロジェクト概要 ＞

・スケジュール：2026年4月22日（水）：プロジェクト開始

2026年5月21日（木）：プロジェクト終了

2026年6月末：国内発送開始予定

・詳細：https://www.makuake.com/project/digiplus-dgp-dmd1401

＜ 応援購入できるプラン ＞

製品概要

製品名、価格：「DIGI+14インチデュアル拡張ディスプレイ DGP-DMD1401」

（39,800円・税込）

製品内容：デュアル拡張ディスプレイ

企画、販売：ソースネクスト株式会社

製造、サポート：JENESIS株式会社（DIGI+サポートセンター）

製品情報：Makuakeサイト https://www.makuake.com/project/digiplus-dgp-dmd1401

スペック

型番：DGP-DMD1401

画面サイズ：14.1インチ×2

表示方式：IPS液晶

表面処理：非光沢

画面解像度：1,920 × 1,080 px × 2

画素ピッチ：0.1611(H) × 0.1611 (V) mm

アスペクト比：16:9

最大表示色：16.2M (6bit + FRC)

色域：NTSC 45％

視野角：IPSパネル相当

輝度：250cd/平方メートル

コントラスト比：1000:1

応答速度：5ms

最大リフレッシュレート：60Hz

ブルーライト低減機能：〇

HDR：〇

入出力端子：USB Type-Cポート×2 ・ miniHDMIポート×1

スピーカー：×

消費電力：最大12W

電源：AC電源アダプター （100-240V～, 50-60 Hz, 0.5 A）

外形寸法（折りたたみ時）：（W）約383×（D）約35.5 ×（H）約219mm（突起部除く）

質量：約1.6kg

動作温度/湿度： 温度：-10℃～50℃、湿度：20%～80%（結露なきこと）

保管温度/湿度： 温度：-20℃～60℃、湿度：20%～80%（結露なきこと）

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

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お客様お問い合わせ先

ソースネクスト・カスタマーセンター

ご購入前相談窓口

https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html