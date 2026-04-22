【設立8周年】CLAS、個人・法人ともに利用拡大中！家具・家電選びの新基準は「失敗リスクの回避」

株式会社クラス

（CLASサービスサイト：https://clas.style/）

家具・家電の循環プラットフォームを運営する株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈、以下「クラス」）は、2026年4月24日をもちまして、設立8周年を迎えます。

この節目に、自社で展開する家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』の全商品配送可能エリア（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京都府、兵庫県 ※1）にお住まいの男女20代～40代を対象とした「家具・家電の利用に関する意識調査（n=1,038）」を実施いたしました。

2018年の設立から8年。長引く物価高の影響もあり、家具・家電選びの新基準として「失敗リスクの回避」が重視されるとともに、家具や家電を「所有」するだけでなく「循環」させるサーキュラーエコノミー（循環経済）の考え方が、ライフスタイルの変化に敏感な層を中心に深く浸透している実態が明らかになりました。

（※1）全商品配送可能エリア内でも、一部提供外の地域がございます。また、「佐川急便返却」と記載のある商品については、全国（沖縄・離島・一部地域を除く）への配送が可能です。

設立8周年記念：意識調査から見える「家具・家電選びの新潮流」

調査の結果、「家具・家電のサブスクリプション（レンタル）サービス」の認知率は58%に到達。2024年2月の調査と比較して認知度が5ポイント、利用経験も9%から16%と7ポイント上昇しており、都市部においてサービスが着実に普及していることがうかがえます。

1.家具・家電選びのキーワードは「失敗リスクの回避」

サービスを認知している層（n=602）に対し、利用・検討時に重視するポイント（複数回答可）を聞いたところ、「初期費用・月額料金の安さ（購入より手軽に始めたい）（48.4%）」に次いで、約3割が「家具家電選びの失敗リスク回避（試してから購入を決めたい）（28.7%）」と回答しました。

「高い買い物で失敗したくない」という慎重な消費者心理が、家具・家電のサブスクリプションサービスを「お試し」の手段として活用する新しい賢い消費スタイルを生んでいます。

2.約4割が家具・家電を「軽やかに交換する暮らし」に共感

今後、状況に合わせて家具や家電を「お試し利用」したり、「軽やかに交換」する暮らしをしてみたいかという問いには、全体の約4割が肯定的な回答を寄せました。年代別に見ると、特に20代の意向が最も高く、就職や結婚、転居などのライフイベントが多い世代を中心に「所有」に縛られない自由な暮らし方が支持されていることが分かります。

8年間の歩みと、広がる「CLAS」の輪

■個人：総会員数 27万人突破、全国へ広がる利用シーン

20代～30代の単身世帯からファミリー層まで幅広く支持され、個人総会員数は27万人を突破いたしました。

2026年2月からはベビー用品や小物家電の全国展開（※2）を開始。より多様なライフステージの節目に寄り添うサービスへと進化を続けています。

（※2）参考プレスリリース：CLAS、2026年2月よりベビー用品の全国展開を開始 https://clas.style/company/news/291

■個人：会員属性

男女比はほぼ半々（男性41.8%、女性53.4%）と性別を問わず支持されるなか、ライフステージの変化が活発な30代以下が54.5%と過半数を占め、さらに「一人暮らし（51.2%）」や「賃貸住まい（68.8%）」といった柔軟な暮らし方を選ぶ層を中心に、必要な時に必要な家具・家電を返却・交換しながら利用するスタイルが現代のスタンダードとして定着しています。

■法人：アカウント数 3,500件、導入数 2,200件突破

企業の「所有リスク回避」と「サステナビリティ推進」のパートナーとしても導入が加速しています。

・【オフィス向け】失敗知らずで変化に強い「CLAS Bizのオフィスサービス」

初期投資を最小化し、商品価格の約2%の月額でオフィス構築が可能。最低利用期間（6ヶ月）以降は「返却」「交換」「購入」を自由に選択でき、人員増減や移転などの変化に柔軟に対応します。オフィス家具・什器の循環利用により、企業のCO2や廃棄物削減にも貢献します。

「CLAS Bizのオフィスサービス」：https://clas.style/biz/office/

・【住宅向け】物件価値を高める住空間ソリューション

上質なインテリアで物件の魅力を視覚的に引き出し、早期成約や高値売却を後押しする「CLASホームステージング」と、実用的な家具・家電のトータルセットアップで空室対策に寄与する「家具付き賃貸サービス」を展開。「魅せる」演出と「住む」機能の両面から不動産物件のポテンシャルを最大限に高め、ビジネスの成果を強力にサポートします。

「CLASホームステージング」：https://clas.style/biz/staging/

「家具付き賃貸サービス」：https://clas.style/biz/kagu-chintai/

■「試してから購入」という新たな選択肢

単なるレンタルに留まらず、個人・法人ともに気に入った家具や家電をそのまま残価払いで購入できる仕組みを強化。家具・家電における「借りる×買う」ハイブリッドな体験へと進化させることで、今回の調査で明らかになった「失敗したくない」というユーザーの想いに寄り添い、循環型プラットフォームとしての価値を提供し続けています。

【調査概要】

調査期間：2026年4月17日（金）

調査手法：インターネット調査（調査機関：サクリサ）

調査地域：CLAS全商品配送可能エリア（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京都府、兵庫県）

調査対象：上記エリアにお住まいの20代～40代の男女 1,038名



※結果数値は小数点以下を適宜四捨五入して表示しているため、積み上げ計算すると誤差が出る場合があります。

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』調べ」と明記ください。



（※参考）過去比較に用いた2024年調査の概要

調査期間：2024年2月9日（金）／手法：インターネット調査（Freeasy）／地域：今回と同エリア／対象：18～49歳の男女 1,000名

4月22日「アースデイ」：未来へつながる1,000ポイントギフト企画を実施中

「地球環境について考える日」である4月22日のアースデイに合わせ、より多くの方に「循環アイテム」を体験いただくためのキャンペーンを実施しています。

期間：2026年4月16日（木）～4月30日（木）

内容：アースデイ特集ページをご覧いただいた皆様全員に、CLASで使える1,000円分のポイントをプレゼントいたします

アースデイ特集ページ：https://clas.style/article/2532

アースデイ特集ページ :https://clas.style/article/2532

※ポイントの有効期限は30日間です。お受け取りには会員登録が必要です。

※すでに会員登録済みの方も、新しくご登録される方も対象です。

※予定数に達し次第、終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社クラスについて

株式会社クラスは、「“暮らす”を自由に、軽やかに」をビジョンに、耐久消費財の循環型プラットフォームを運営。個人向け家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』をはじめ、法人向けオフィス構築・移転支援『CLAS Biz』、不動産物件向け『CLASホームステージング』など、多角的に事業を展開しています。個人向け総会員数27万人、法人アカウント数3,500件（2026年2月時点）。

家具や家電を月額制で「借りる」、残価支払いで「買う」、不要になったら「返す」「交換する」という自由で柔軟な選択肢を提供することで、初期費用や処分の手間を軽減し、その時々のライフスタイルに合わせた最適な空間づくりを簡単・手軽に実現します。

返却された製品をリペア（修繕）・クリーニングして再活用する独自の仕組みを構築。耐用年数に満たず廃棄される製品をなくし、本来の製品寿命を全うさせることで、循環型社会の形成を推進しています。環境省の実証事業では、従来の売り切り型ビジネスと比較して、廃棄物発生量と資源投入量を38％、CO2排出量を36％削減する効果が確認されています（2023年2月時点）。

※当社の事業活動における脱炭素・資源循環の貢献効果に関する調査結果：https://clas.style/company/news/119

廃棄物削減と脱炭素社会への貢献を通じて、資源が循環するサーキュラーエコノミーの実現に寄与するとともに、誰もが自分らしく生きることができる社会を目指します。

【提供サービス】

・循環型の家具と家電のレンタル・サブスク『CLAS』(https://clas.style/)

・法人向けオフィス構築・移転『CLAS Bizのオフィスサービス』(https://clas.style/biz/office/)

・オフィスのWeb会議や1on1に最適『個室型フォンブース』(https://clas.style/biz/phonebooth)

・不動産物件の早期成約を支援『CLASホームステージング』(https://clas.style/biz/staging)

・トレンドに合わせた家具・家電をワンストップで提供『家具付き賃貸サービス』(https://clas.style/biz/kagu-chintai)

・【30days】マットレス購入プログラム『nicesleep』(https://nicesleep.jp/)

・【30days】試せる・返せるゲーミングチェア専門店『gg-chair』(https://gg-chair.com/)

■ 会社概要

会社名：株式会社クラス

所在地：本社 東京都目黒区青葉台4-6-6 青葉台スタジオ2F

京都オフィス 京都府京都市下京区中堂寺栗田町93「KRP BIZ NEXT」内

代表者：代表取締役社長 久保 裕丈

設立 ：2018年4月24日

コーポレートサイト：https://clas.style/company.html

▶最新情報：https://clas.style/company/news