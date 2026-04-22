未来を現場に引きずり込め。「Next製造DXカンファレンス」5月21日開催決定

株式会社フツパー

株式会社フツパー（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長CEO：大西 洋、以下「当社」）は、2026年5月21日（木）に「最新テクノロジーを確かな労働力に～Next製造DXカンファレンス～」を開催いたします。

初回430名、前回530名と回を重ねるごとにご好評をいただいている当社カンファレンス。第3回となる今回も製造DXの最前線を走る8社が集結し、技術を「遠いニュース」から「確かな労働力」へ変えるための知見をお届けします。

さらに、アフターイベントとして初となるリアル交流会を2026年6月5日（金）に大阪にて開催いたします。世界的なAIテクノロジーをリードするグローバル企業をお招きし、製造業の未来を大きく左右する 「フィジカルAI」などをテーマにした、交流会限定のスペシャルセッションを予定しております。

【イベント詳細・申込方法】（参加費無料・事前登録制）

https://hutzper.com/seminar/factorydx-202605/(https://hutzper.com/seminar/factorydx-202605/?utm_source=hutzper&utm_medium=pr)

■開催の背景

生成AI・画像認識・ロボティクスなど、製造現場を変え得る技術は急速に進化しています。しかし多くの現場では、「技術は知っている。でも自社には落とし込めていない」という声が依然として聞かれます。

課題の本質は、技術の不足ではなく、技術と現場の距離を埋め、実装まで落とし込む力にあります。

本カンファレンスは、次世代テクノロジーを日本のものづくりの「確かな労働力」へと変えることをテーマに、最新技術の動向から現場実装の具体的なアプローチまでを一貫してお届けします。経営層・DX推進担当者から工場長・生産管理責任者まで、実装への意志を持つすべての方にご参加いただける場として企画しました。

イベント特設サイトはこちら :https://hutzper.com/seminar/factorydx-202605/?utm_source=hutzper&utm_medium=pr

■本カンファレンスの見どころ

- 製造DXの最前線を走る8社が登壇。AI・IoT・デジタルツイン・調達DXなど多角的なアプローチから「現場で成果を出す」ための知見を提供- 当社代表取締役社長CEO大西より、フィジカルAI時代の製造業の展望と、ロート製薬との自律制御AI共同開発の取り組みを公開- 交流会では、世界的なAIテクノロジーをリードするグローバル企業によるスペシャルセッションを予定- 事前登録者全員にアーカイブ配信あり。当日参加が難しい方も見逃しなく視聴可能

■イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58475/table/67_1_7481dd796da8a668a7d398cfb1fa55c8.jpg?v=202604220151 ]講演詳細はこちら :https://hutzper.com/seminar/factorydx-202605/?utm_source=hutzper&utm_medium=pr

■アフターイベント｜初のリアル交流会を大阪で実施

オンラインでは伝えきれない「現場実装のリアル」を、登壇者・参加者が直接語り合える場として、本カンファレンス初となるリアル交流会を大阪にて開催いたします。

当日は特別ゲスト講演も予定しており、軽食を交えながら自由に意見交換・名刺交換いただけます。定員は50名（申込多数の場合は抽選）。カンファレンスお申し込みフォームより、併せてご登録いただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58475/table/67_2_e495feacc80f4337d8cdfc3b2c24756f.jpg?v=202604220151 ]

■株式会社フツパーについて

当社は、「最新テクノロジーを確かな労働力に」をミッションに、製造業を中心とした現場の課題解決を支援するDXパートナーです。AIや最新技術を、現場で本当に効果が出るツールとして提案・実装し、生産性向上に貢献します。

創業当初から現場訪問を重視し、現場特化の技術力を磨いてきました。スマートファクトリー化など、持続可能なものづくりの実現に向け、幅広いサービスで現場のDXを支えています。

お問い合わせ :https://hutzper.com/contact/

株式会社フツパー

証券コード：東証グロース市場（478A）

本社所在地：大阪市淀川区西中島1丁目11番16号 新大阪CSPビル北館4階

代表者：代表取締役社長CEO 大西 洋

設立：2020年4月1日

資本金：8.26億円（資本剰余金含む 19.9億円）

人員数：95名（2025年12月現在）※アルバイト・インターン含む

事業内容：製造業向けAIサービスの提供

URL：https://hutzper.com/

お問い合わせ：info@hutzper.com