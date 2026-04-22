モリサワ 「Morisawa Fonts」のWebフォントにおいてフォント配信の効率化と表示速度の向上を実現する技術で特許を取得

株式会社モリサワ

株式会社モリサワは、フォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」のWebフォントにおいて、フォント配信技術に関する特許を取得しました。本特許は、Web制作の現場におけるフォント配信の効率化と表示速度の向上を実現する新しい仕組みに関するものです。

Web制作の現場では、多数の書体を扱うケースの増加や複雑化する制作・運用環境によって、Webフォントの配信速度に課題が生じるケースが少なくありません。モリサワは、こうしたお客様の声に応えるべく、「安定したフォント配信を実現する」ための技術開発に取り組み、独自の技術を開発し実用するとともに、特許申請を行なっています。

従来のWebフォント配信では、プロジェクトに登録されたフォント情報をCSSファイルとして一括で読み込む方式が一般的でしたが、複数のフォントを登録した場合、実際に使用されていないフォントまで読み込まれてしまい、通信量の増加や表示速度の低下につながるという課題がありました。この度特許を取得した技術は、Webページの表示時にクライアント側のJavaScriptが動作し、使用されているフォントの種類を判別して、対応する静的なCSS（@font-face規則を含む）だけをオンデマンドで取得・適用します。これにより、不要なフォントデータの配信を抑制し、表示の高速化と効率的な配信を実現します。

本機能は「CSSローダースクリプト」として、Webフォント Proプランでご利用いただけます。多くのフォントを使用するWebサイトでも、実際に利用されている書体情報のみを取得して配信できるため、効率的で快適な表示を維持することが可能です。

特許の概要

フォント配信の最適化に関する特許

・特許番号：特許第7820748号

・発明の名称：プログラム、ユーザ端末、サーバ、方法、及びシステム

Morisawa Fontsについて

Morisawa Fontsはクラウド型のフォントサブスクリプションサービスです。グラフィックデザイン、WebサイトやプロダクトのUI/UX、映像や動画といったモーショングラフィックスなど、さまざまなクリエイティブスタイルに必要なフォント環境を柔軟に提供します。また、事業規模に応じたエンタープライズ要件に対応する機能も随時アップデートし、効率的なワークフローをサポートします。さらに、日本国内に加えシンガポールでも販売するなど、国境をまたぐグローバルなクリエイティブワークへの対応も進めています。

Morisawa Fonts Webフォントについて詳細はこちら

https://morisawafonts.com/plans/webfont/

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ ブランディング部 広報課

E-mail: pr@morisawa.co.jp