Unseedと三井E&Sシステム技研、物流領域における画像認識の高精度化の検証を開始

株式会社UnseedUnseed×三井E&Sシステム技研の共創イメージ図

株式会社Unseed（本社：東京都文京区、代表取締役：山邊璃久、以下「Unseed」）は、三井E&Sシステム技研株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：三澤啓二、以下「三井E&Sシステム技研」）と物流領域の画像を用いたAI技術の高精度化に向けた検証を開始いたしました。

【概要】

Unseedと三井E&Sシステム技研は、物流領域における画像認識技術の高精度化を目的として、AIシステムの共同開発を進めてまいりました。

本取り組みでは、物流現場における検査・判定業務や作業確認業務に対し、先進的な画像認識技術を活用することで、従来は人手に依存していた判断プロセスの高度化・効率化を目指しています。特に、現場特有の複雑な環境下においても安定した認識精度を確保するため、データ基盤の拡充およびアルゴリズム開発を推進してまいりました。

今後は、本共同開発を通じて得られた知見をもとに、さらなる精度向上および適用領域の拡大に向けた研究開発を継続し、物流業における生産性向上と品質向上への貢献を目指してまいります。

【三井E&Sシステム技研株式会社について】

特定のメーカーやプロダクトに依存しない柔軟な開発体制を強みに、幅広い業種・業態で培ったソフトウェア開発技術と、舶用制御装置の設計・製造・メンテナンスで磨いたハードウェア技術を融合し、ハードウェアとソフトウェアを一体化した高付加価値なデジタルソリューションを提供しています。

また、自社開発の出退勤管理システム「TIME-3」を展開し、人事・給与システムとの連携や導入支援まで一貫して提供することで、お客様の多様な業務課題の解決を支えている企業です。

・会社名：三井E&Sシステム技研株式会社

・代表者：代表取締役社長 三澤啓二

・設 立：1986年4月

・所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地 幕張テクノガーデン D棟13階

・URL：https://www.msr.co.jp/

【株式会社Unseedについて】

株式会社Unseedは、東京大学 松尾研発スタートアップとして、最先端のAI技術を活用した業務特化型のフルカスタムAI開発を強みとする企業です。

・会社名：株式会社Unseed

・代表者：代表取締役 山邊 璃久

・設 立：2024年3月

・所在地：東京都文京区本郷6-25-14

・URL：https://unseed.co.jp/