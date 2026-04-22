【GWの渋滞をエンタメ体験に】Amazonにて10,000円引き！カシムラ、車内でFire TV StickやYouTubeが楽しめるドライブ応援セットの数量限定セールを開始！4月28日～5月11日

株式会社カシムラスティックアダプタ2(KD-278)を使用して車内で動画を楽しむイメージ画像

株式会社カシムラ（本社：東京都足立区、以下：「カシムラ」）は、2026年4月28日（火）から5月11日（月）までの期間、Amazonにて、通常価格より約10,000円引きとなる「GWドライブ応援セット」を数量限定で販売いたします。

4月も下旬、GWの長距離ドライブを控える中で不安に感じることの一つは、渋滞中の「退屈」と、それを解消するために使うスマホやタブレットの「通信量不足」ですよね。

カシムラでは、そんな同乗者さんの退屈や不満を解消するため、移動中の車内でも動画配信サービスを思い切り楽しむことのできるガジェットとWi-Fiルーターのセットを2種類ご用意しました。

しかも、価格は通常時の合計より約10,000円引きとなる、ゴールデンウィーク限定の特別なキャンペーンです。

■あなたはどっち派？スタイルに合わせて選べる2つのセット

車内のエンタメ環境を、ご自身のスタイルに合わせてアップデートできる2種類の組み合わせをご提案します。

※Amazonのシステム上、実際の価格が前後する場合がございます。ご購入の際は必ず商品ページに表示されている価格をご確認ください。

セット1：お手持ちのFire TV Stickを車でも楽しみたい方にスティックアダプタ2(KD-278)と極ラクWiFi(AM-WF004)

セット内容：スティックアダプタ2 KD-278（HDMI入力アダプタ）＋極ラクWiFi AM-WF004（初回通信量150GB付き USB Wi-Fiルーター）

ポイント：お手持ちのFire TV Stickを接続するだけで、いつもの映画やアニメを走行中の車内でも再生可能。

ネット環境は契約・月額なし、初回通信量150GB付きの極ラクWiFiで楽々！

価格： Amazon実勢価格 \31,960 → 限定特価 \21,960

セット2：このセットだけで完結させたい方にカーチューブ(NKD-255)と極ラクWiFi(AM-WF004)

セット内容：カーチューブ NKD-255（車用メディアプレイヤー）＋極ラクWiFi AM-WF004（初回通信量150GB付き USB Wi-Fiルーター）

ポイント：本体がYouTube等の様々なストリーミングアプリに対応。

ディスプレイオーディオのタッチ操作でスマートに楽しめます。

ネット環境は契約・月額なし、初回通信量150GB付きの極ラクWiFiで楽々！

価格：Amazon実勢価格 \36,960 → 限定特価 \26,960

■ セットを構成する注目の3製品

今回の特別セットに含まれるそれぞれの製品をご紹介します。

１. 走行中もFire TV Stickを映せるHDMI入力アダプタ「スティックアダプタ2(KD-278) 」【セット1】スティックアダプタ2(KD-278)- HDMI入力端子を搭載し、Amazon fire tv stickやミラーリング製品を接続可能。- CarPlay対応USBポートに接続するだけで、走行中もディスプレイオーディオで再生可能。- 付属コネクタで、2種類のCarPlay USBポートに接続可能(USB-A/USB-C)

※本製品は有線接続のCarPlay搭載(USB Type-AまたはUSB Type-C接続)のディスプレイオーディオ・カーナビ・モニターでのみご使用になれます。

※Fire TV Stickは同梱されていません。

２. これ一台で完結する車用メディアプレイヤー「カーチューブ(NKD-255) 」【セット２】カーチューブ(NKD-255)- CarPlay対応USBポートに接続するだけで、YouTube/Amazon Prime/Netflix/TikTokなど様々なストリーミングアプリを再生可能- 走行中もディスプレイオーディオでタッチ操作が可能- 付属ケーブルで、2種類のCarPlay USBポートに接続可能(USB-A/USB-C)

※本製品はタッチパネル式でApple CarPlay(USB-AまたはUSB-Cの有線接続タイプ)対応のメーカー純正ディスプレイオーディオ専用です。

3. 面倒な契約・月額なし！初回通信量150GB付きのプリペイド式Wi-Fiルーター「極ラクWiFi(AM-WF004)」【両セット共通】極ラクWiFi(AM-WF004)- 契約なしでUSB電源に挿したらすぐに使えるUSBスティック型WiFiルーター- 買い切りタイプなので月額費用なし。150GBの通信量を使い切ったら、1GBからチャージ可能- クラウドSIM技術搭載で4大キャリア(docomo/au/SoftBank/楽天)からその場所で一番繋がりやすいキャリアと自動接続- バッテリーレスで車内に置き忘れても熱による膨張や発火の心配なし

■ セール概要

期間：2026年4月28日(火) 9:00 ～ 5月11日(月) 9:00

販売場所：Amazon https://www.amazon.co.jp/

対象セット：

スティックアダプタ2 KD-278（HDMI入力アダプタ）＋極ラクWiFi AM-WF004（初回通信量150GB付き USB Wi-Fiルーター）

https://amzn.asia/d/060HtO98

カーチューブ NKD-255（車用メディアプレイヤー）＋極ラクWiFi AM-WF004（初回通信量150GB付き USB Wi-Fiルーター）

https://amzn.asia/d/0bX2XFXe

※数量限定販売につき、期間内でも規定数に達し次第終了となります。