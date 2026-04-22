ICOMA、おもちゃ由来のデザインメソッドでハードウェア開発を支援するBtoB向けデザインメソッド「ICOMA TOYBOX PKG」を提供

株式会社ICOMA

株式会社ICOMAは、おもちゃのプロセスにヒントを経た独自のデザインメソッド「ICOMA TOYBOX PKG（イコマ トイボックス パッケージ）」を発表します。また、4月27日から東京ビッグサイトにて開催される「SusHi Tech Tokyo 2026 」では、同メソッドを活用した自社プロダクトの展示をはじめ、それらを用いたワークショップや試乗などの体験ができる場を提供いたします。

ICOMA TOYBOX

https://www.icoma.co.jp/btob(https://www.icoma.co.jp/btob)

おもちゃ由来のデザインメソッド「ICOMA TOYBOX( PKG)」

「ICOMA TOYBOX PKG」は、これまで弊社が培ってきたおもちゃ由来のプロトタイピングプロセスによるハードウェア開発の手法です。

ハードウェア開発におけるプロトタイピングを単なるモックアップではなく、大人から子供までが手に触れられる「おもちゃ化」することで、開発におけるさまざまな課題の洗い出しを可能とします。商品企画のアイディアを「おもちゃ化」し、AIなどのツールも活用しながら「具体化」、さらにそれらを用いて「遊びこみ」を行うことで、ワクワク感を増幅させながら開発の精度を高めます。

ICOMA TOYBOX PKGの背景

近年、生成AIの爆発的な普及に伴い、各種センサーを用いてAIを物理的に実装する「フィジカルAI」が注目を集めています。一方で、フィジカルAIはパソコンやスマートフォンのソフトウェアで完結せず、ハードウェア開発に関するさまざまな知見が必要となります。

弊社はこれまで折りたたみ電動バイク「ICOMAタタメルバイク」を始めとした、ハードウェアの企画から開発、販売までをトータルで手がけてきました。また、SusHi Tech Tokyo 2026で展示予定のロボティクスモビリティ「tatamo! (開発中)」では、利用者の生活を豊かにするインタラクション要素を加えた新しいモビリティ開発を自社で行なっております。

近年では、大手自動車メーカー/部品メーカーらとのモビリティ開発の協業に加え、Muso Action株式会社とフィジカルAI開発に最適な教育用双腕ロボットの開発協力など、これまでの知見を活用しながらロボティクス分野の企画、デザイン、実働モックアップ作成にも取り組んでいます。

今後大きな普及が期待されるフィジカルAIにおいてTOYBOXという視点を用い、企画から仕様策定、おもちゃ化から遊びこみを経た社会実装までをトータルでサポートします。

SusHi Tech 2026出展について

2026年4月27日(月)から29日(水)にかけて東京ビッグサイトで開催される「SusHi Tech Tokyo 2026」に2つのブースで出展いたします。

ビジネスデイの「STATION Ai」ブースでは、自社プロダクトに加えて、ICOMA TOYBOX PKGを活用して開発に携わった他社プロダクトを展示します。

また、最終日となるパブリックデイでは、開発中の「tatamo!」の試乗コース、公道を走行できる小型スポーツカー「セルフメイド」の展示や1/6ラジコン走行体験、1/12サイズのタタメルバイク カプセルトイをカスタマイズしながら組み立てるワークショップなど、「TOYBOXプロセス」を通じてプロダクトのブラッシュアップを行い、製品化につなげる一連の取り組みがご覧いただけます。

STATION Aiブース

弊社オリジナルプロダクトであるtatamo!のほか、ICOMAが開発協力するプロダクトを展示します。

期間 : 2026年4月27日（月）・28日（火）

ブース場所 : オールジャパン・エコシステムエリア 中部パビリオン



展示品

tatamo!

ICOMAの折りたたみ電動バイク「タタメルバイク」で培った折りたたみ機構に加えて、各種センサーによるインタラクション機能を搭載したロボティクスモビリティです。

Zerovity

利用者の体に合わせて表面の凹凸が最適な状態に変化するスマートヘルスケアベッドです。反発力を自由に調整でき、リアルタイムで体圧をモニターしながら常に最適なベッド面を作り出します。

PONKEY

音に合わせてボタンが飛び出すことで、音を耳だけでなく目で見て手で触れられる楽器ロボットです。アプリと接続することでAIとの協奏を行うインターフェイスとしても機能します。

ICOMA TOYBOXブース

「SusHi Tech Tokyo 2026 / パブリックデイ」では、自社プロダクトの展示をはじめ、それらを用いたワークショップや試乗などの体験ができる場を提供いたします。

期間 : 2026年4月29日(水) ※パブリックデイの1日のみ

ブース場所：西展示棟 4階 3-4ホール Tokyo Stage



展示/体験コンテンツ

ロボティクスモビリティ「tatamo!」試乗体験

開発中のロボティクスモビリティ「tatamo!」を、SusHi Tech 2026のオリジナルコースで試乗できる体験コーナーです。

ICOMA 「TOYBOX RC」スペシャルラジコンカー体験

小型スポーツカー「セルフメイド」をはじめとした多彩なラジコンカーを3Dプリンタで作成しました。通常のラジコン操作に加え、実際の車のようにハンドル操作できるスペシャルラジコン体験※もできます！

※株式会社スパイシードローンキッチン社のFPVRCCARシステム「SDKRACING」とのコラボレーションで実現しています

1/12 タタメルバイクカプセルトイカスタマイズワークショップ

好評発売中の「1/12 タタメルバイクカプセルトイ」を組み立て、シールやイラストなどでカスタマイズして自分だけの1台を作れるワークショップです。子供だけでなく大人も参加できます。

電動特定小型原付木製カート「KAYACAR(カヤッカー)」

特定小型原動機付自転車区分となる木製カートです。16歳以上であれば自動車免許がなくても運転でき、最高20km/hでの走行が可能です。

小型スポーツカー「セルフメイド」展示

公道で4万6,000km以上の走行実績を持つ、超小型自動車の規格であるミニカーに区分される車両です。ICOMAのメカニックを担当する豊永が設計・製作を手がけ、ICOMAがデザイン・製作を担当しています。

MUSO ACTION 実働デモ

MusoAction株式会社とのコラボレーションとしてICOMAがデザインを担当した、フィジカルAI開発を実現する双腕ロボットです。ロボットアームに加え、開発に必要なカメラやライトを標準装備しており、低価格で安全に利用できるよう挟み込み防止などのデザイン設計を施しています。

東京都立大学 鈴木 敬久教授研究室との共同展示

開発中のロボティクスモビリティ「tatamo!」を例とした無線給電システムを展示します。ミニチュアサイズのtatamo!を給電部に近づけるとLEDが光るデモを通じ、未来のモビリティ技術を分かりやすく紹介します。

会社概要

「おもちゃのこころでミライをつくる」

わたしたちは小さなおもちゃからスタートした会社です。

手のひらでひろがる夢をもっと多くの人に届けたい。

乗り物やカプセルトイ、ウキウキすることづくりまでトータルでデザインしていきます。

株式会社ICOMA

〒143-0015 東京都大田区大森西6丁目17番17号KOCA・A棟9号室

お問い合わせ : info@icoma.co.jp

公式ホームページ : https://www.icoma.co.jp/

X : https://x.com/IcomaInc35742

Instagram : https://www.instagram.com/icoma_inc/

本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

コラボレーション事業責任者：磯部

お問い合わせ : pr@icoma.co.jp